Tiago Iorc está em Um Lugar ao Sol? Entenda a confusão

Após mais um de seus sumiço, o cantor do hit ‘Coisa Linda’ retornou com uma canção nova em 2021. Sua volta também o trouxe de volta às telinhas? Uma brincadeira nas redes sociais envolvendo a novela das 21h da TV Globo pode acabar causando confusão no telespectador menos observador. Afinal de contas, Tiago Iorc está em Um Lugar ao Sol ou não?

Tiago Iorc aparece em Um Lugar ao Sol?

O cantor não aparece na novela, mas de acordo com a internet ele tem quase um “sósia” na trama. Como assim? O papel de Felipe, interpretado por Gabriel Leone, fez o ator mudar o visual para interpretar o estudante de psicologia. Com cabelo longo e barba, o artista ficou muito parecido com um dos visuais mais conhecidos de Iorc – Agora o cantor está diferente e com a cabeça raspada.

Nas redes sociais, durante a exibição do folhetim, muito se vê telespectadores em comentários sobre o núcleo de Felipe se referindo ao personagem de Um Lugar ao Sol como “o Tiago Iorc na novela”. A brincadeira pode deixar algumas pessoas confusas, mas não passa de uma comparação entre a aparência dos rapazes.

Também não há nenhuma canção de Tiago Iorc na trilha sonora de Um Lugar ao Sol por enquanto. A voz do cantor já apareceu em diversas produções da emissora, como Malhação (2007), Sete Vidas (2015), Geração Brasil (2014), Flor do Caribe (2013), A Vida da Gente (2011), Viver a Vida (2009), entre outras.

Antes e depois de Tiago Iorc:

Participação em novela

Apesar de Tiago Iorc não estar em Um Lugar ao Sol, o cantor já deu as caras em outro folhetim da TV Globo, Rock Story, em 2016.

Na cena em que atuou na novela, que tinha grande espaço da trama no mundo da música, Tiago aparecia durante cenas de uma premiação. O famoso foi apresentador da cerimônia e interagiu com Léo Régis, papel de Rafa Vitti, no palco, durante a entrega de uma estatueta.

Depois da participação especial, Iorc cedeu entrevista ao site oficial da TV Globo e brincou que poderia fazer ‘bicos’ em mais novelas do canal no futuro.

