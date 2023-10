Tomorrowland na Globo sábado: horário dos shows hoje (14/10)

Veja como assistir os melhores momentos do Tomorrowland na GLobo- Foto: Reprodução/Divulgação/Youtube/Tomorrowland

Não é preciso estar em Itu, interior de São Paulo, para poder acompanhar o Tomorrowland 2023, festival de música que começou na quinta-feira, 12. Este sábado, 14, é o último dia do evento e os fãs podem conferir os melhores momentos dos shows na TV Globo, logo após o Altas Horas.

Horário do Tomorrowland na Globo

A TV Globo vai exibir os melhores momentos do Tomorrowland na madrugada de sábado para domingo, a partir das 00h15, depois do Altas Horas, e também na madrugada de domingo para segunda-feira, 00h20, depois do Vai que Cola.

Para assistir é muito simples, você pode sintonizar no canal de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros. Se preferir ver online, poderá conferir a transmissão da TV Globo pela aba ao vivo da Globoplay, que é gratuita.

A única obrigatoriedade para conseguir ver os melhores momentos do Tomorrowland na TV Globo pela Globoplay será a criação de um cadastro gratuito no site. Para isso, você terá que acessar https://globoplay.globo.com/, clicar em "entrar" no canto superior direito e depois "cadastrar".

Você informará alguns de seus dados pessoais, como nome completo, e-mail, data de nascimento, localização e gênero, e então finalizará o cadastro. Após sua conta estiver confirmada, é só entrar na Globoplay no horário da exibição e depois clicar em "Agora na TV".

Dá para assistir o Tomorrowland ao vivo?

A Globoplay está transmitindo o Tomorrowland gratuitamente para não assinantes, mas a exibição só começa a partir das 18h40, segundo o site oficial, contando com a apresentação e comentários de Dedé Teicher, Guilherme Guedes e Thais BarjaAssim. Assim, não é possível conferir ao vivo os shows que tem início no começo da tarde, mas dá para assistir o restante em tempo real.

Além disso, a plataforma streaming tem publicado shows completos em seu catálogo. Essa opção também está disponível gratuitamente. Para ambos, a única obrigatoriedade é ter um cadastro gratuito no site para que seu acesso seja liberado.

Os shows do dia 13, sexta-feira, foram cancelados devido o volume alto de chuva que atingiu o local do evento, então você não encontrará conteúdo deste dia por lá. As exibições de quinta, 12, estão por lá e em breve devem ser adicionados também o deste sábado.

Line Up deste sábado no Tomorrowland - 14/10

14h: Aline Rocha

15h30: Victor Lou

16h30: Bhaskar

17h35: Yves V

18h40: Deorro

19h40: John Newman

20h40: Don Diablo

21h45: Lost Frequencies

22h50: Paul Kalkbrenner

23h50: Steve Agnello

00h50: Alok

