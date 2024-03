Traída por Damião, Ritinha fica com quem?

Damião, um capanga que chegou nas terras de José Inocêncio com objetivo de matar o produtor de cacau, conhece Ritinha e logo se apaixona. Os dois vivem um romance que não tem o apoio dos pais da amada, até casam, mas terminam a novela Renascer separados.

Final de Ritinha em Renascer

José bento e damião - foto: rede globo

Ritinha e Damião estão apaixonados, o que faz o rapaz repensar seu plano de matar José Inocêncio. Isso porque, ele foi contratado a mando de Coronel Egídio para por fim a vida do vizinho de fazenda de cacau.

Inácia, que sempre desconfiou das intenções do moço, não aprova a relação dos dois, muito menos um casamento. Mas Chico, o pai da moça, vai fazer uma oferta a Damião: se ele contar quem é o mandante do crime, Ritinha tem permissão para casar.

Assim, o matador decide contar a verdade pensando em ficar com a amada e os dois sobem ao altar, com bênçãos do padre Chico. Inácia, no entanto, não vai comparecer à cerimônia, pois não confia plenamente em Damião.

E a mãe de Ritinha estava certa. A união dos dois começa a ruir quando Eliana, ex de José Venâncio, vai morar na fazenda e começa uma relação com Damião. O triângulo amoroso é descoberto e Ritinha não perdoa a traição. Eles então se separam.

A jovem Ritinha não fica sozinha por muito tempo e acaba se envolvendo com José Bento, que nessa altura da trama está solteiro. A menina fica grávida e o herdeiro de José Inocêncio não pensa em assumir a criança, o que vai provocar mais uma mágoa na jovem.

Apesar dos problemas, Ritinha e Zé Bento acabam se acertando e terminam a novela juntos. Vale lembrar que Renascer é um remake e a história pode ter mudanças.

