Final Vai na Fé: Hugo volta, sai do crime e vira crente

Após trair um dos criminosos mais temidos de Piedade, Hugo precisou fugir, mas o personagem de MC Cabelinho não ficará desaparecido até o final da novela Vai na Fé. Na reta final da trama de Rosane Svartman, o desfecho do rapaz promete grandes emoções, com direito a momento entre a vida e a morte, conversão e romance feliz.

Como vai ser o final de Hugo na novela Vai na Fé

Duas tramas prometem deixar a reta final de Hugo na novela Vai na Fé eletrizantes. O público ficará com o coração na mão quando o jovem correr o risco de morrer na trama. Segundo apurou a coluna de André Romano no Observatório da TV, Hugo será baleado por culpa de um plano de Kate (Clara Moneke).

Tudo acontecerá depois que Clara (Regiane Alves) ficar sem um real e não conseguir pagar as contas em casa. A filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) vai armar um sequestro falso para Rafa (Caio Manhente), na tentativa de arrancar dinheiro de Theo (Emilio Dantas). Porém, tudo dará errado, a mocinha será presa e Hugo levará um tiro no braço. No entanto, as boas notícias para os fãs dos personagens é que Hugo sobreviverá ao episódio e Kate sairá da cadeia ao conseguir a ajuda do advogado Ben (Samuel de Assis).

Porém, o final de Hugo em Vai na Fé não acaba por aí, já que ele ainda precisa lidar com Orfeu (Jonathan Haagensen), que o jurou de morte. Ainda segundo o Observatório, agora de acordo com a apuração da coluna de Fabio Augusto, o rapaz retornará a Piedade como uma espécie de justiceiro e baterá de frente com o padrinho, o que renderá uma grande redenção ao personagem de MC Cabelinho.

Após resolvido o problema com Orfeu, Hugo poderá seguir sua vida feliz e longe do mundo do crime. O rapaz já havia tentado se afastar da marginalidade em Vai na Fé, mas falhou na missão. Nos capítulos finais da novela de Rosane Svartman o jovem vai enfim conseguir o que tanto queria.

Finalmente livre, ele se converterá na igreja e finalmente voltará para os braços de Jenifer (Bella Campos). Ele e a amada até subirão ao altar e selarão a união de uma vez por todas em um grande final feliz.

Confira - Reta final da novela: quem morre em Vai na Fé?

Qual a próxima novela de MC Cabelinho?

MC Cabelinho tem feito sucesso como Hugo na novela Vai na Fé, então é esperado que o artista possa aparecer em outros projetos da TV Globo no futuro.

Segundo a jornalista Fabia Oliveira, do Metrópoles, apurou na segunda quinzena de maio, o famoso estaria sendo cotado para uma possível participação em uma nova temporada de Malhação, pensada especialmente para a Globoplay. O projeto não saiu do papel até agora, mas a má notícia para os fãs de Cabelinho é que ele pode ser impedido de participar da novela jovem, caso o projeto vá realmente para frente.

A colunista do Metrópoles conversou com Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas, que revelou que o MC - que não tem formação na área e DRT (registro de ator) - não deve receber permissão do Sindicato para participar de mais uma novela na emissora.

"Se tiver um outro projeto, que a gente não está sabendo, possivelmente será negado. Porque nós temos aqui vários artistas precisando trabalhar e que não têm número e seguidores, mas têm talento na veia", informou o presidente.

Cabelinho já recebeu duas autorizações até agora, uma para atuar na novela Amor de Mãe como Farula, entre 2019 e 2021, e outra para interpretar Hugo em Vai na Fé.

A possibilidade de resposta negativa para o cantor existe. Para quem não lembra, no começo do ano a influenciadora Rafa Kalimann, que ia participar de Vai na Fé como Gisela, uma personagem que se encantava por Lui Lorenzo (José Loreto), teve seu pedido de autorização especial para o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) negado. As cenas já gravadas pela famosa foram descartadas e ela ficou fora do projeto.

Leia também - Em agosto, qual novela vai substituir Vai na Fé?