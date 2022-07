Último capítulo da novela Páginas da Vida: o que acontece?

Olivia (Ana Paula Ambrósio) e Leo (Thiago Rodrigues) no último capítulo da novela Páginas da Vida - Foto: Reprodução/Globo

Reprise da trama chega ao fim no canal Viva

O último capítulo da novela Páginas da Vida será exibido nesta sexta-feira, 15, no canal Viva. O público vai relembrar o desfecho da trama de Helena (Regina Duarte), Léo (Thiago Rodrigues), Thelma (Grazi Massafera) e demais personagens. A partir de segunda-feira, Caminho das Índias ocupa a faixa das 23h.

O que acontece com Helena no último capítulo da novela Páginas da Vida?

Final feliz para Helena em Páginas da Vida. A protagonista vence o processo movido por Léo (Thiago Rodrigues), que queria a guarda dos filhos Francisco (Gabriel Kaufmann) e Clara (Joana Mocarzel). A justiça determina que o menino continue sobre os cuidados do avô, Alex (Marcos Caruso), e que a garota continue com a personagem de Regina Duarte.

Ela também tem um final feliz no amor. Depois de conquistar de vez a guarda de Clara, ela se entregará à paixão nos braços de Diogo (Marcos Paulo), mas os dois continuam morando em casas diferentes.

Final de Marta em Páginas da Vida

Marta foi a grande vilã da trama. Depois de passar todo o folhetim atormentando a vida de todas as pessoas ao seu redor, a megera vai pagar por suas maldades e enlouquecerá no último capítulo da novela Páginas da Vida.

Ela começa a delirar e vê o espírito de Nanda (Fernanda Vasconcellos), sua filha que morreu no começo da novela. A vilã sobe na janela e começa a chamar pela jovem: “O Francisco me ensinou que você virou uma estrelinha. Eu me levantei e vim até aqui. Fiquei olhando, mas você não voltou a me chamar”, diz enquanto delira.

Marta quase se joga da janela, mas o espírito de sua filha impede que ela caia e morra. Incapaz de ficar sozinha, ela vai morar com sua irmã Verônica (Silvia Salgado).

O que acontece com Sandra no último capítulo da novela Páginas da Vida?

Quem achou que Sandra (Danielle Winits) ia deixar de ser trambiqueira, se enganou. A interesseira se casa com Machadão (Zé Victor Castiel), seu ex-empregado, já que o homem ficou rico após ganhar R$50 milhões na loteria – obviamente a loira só está interessada no dinheiro dele.

Apesar do casamento, Sandra continua tendo um amante: Greg (José Meyer). No último capítulo da novela Páginas da Vida, ela sai acompanhada de seu marido, mas lança uma piscada para o seu affair.

Final de Thelma e Jorge

Quem também tem um final feliz é Thelma e Jorge (Thiago Lacerda). Ao longo da novela, a loira disputou o coração do rapaz com Sandra e Simone (Christine Fernandes).

O rapaz começa a reparar mais em Thelma depois que Simone recusa se casar com ele após aceitar uma proposta de trabalho nos Estados Unidos.

No final da novela, Thelma e Jorge sobem ao altar e trocam alianças na capela da casa de Tide (Tarcísio Meira). Ela também engravida do primeiro filho do casal.

Qual o final de Márcia e Silvio no último capítulo da novela Páginas da Vida?

Ainda no começo da trama, Silvio (Edson Celulari) se casa com Olívia (Ana Paula Arósio), mas o relacionamento dos dois passa por uma crise já que algumas atitudes da esposa vão de encontro ao seu pensamento conservador. Os dois têm um filho, Guilherme (Rafael Machado).

O casal se separa ao longo da novela devido às divergências no casamento. Ele também tem um romance passageiro com Tônia (Sonia Braga), mas é por Márcia (Helena Ranaldi) que se apaixona após seu divórcio.

A moça ficou viúva de Gustavo (Antonio Calloni) ainda no começo do folhetim e também se interessa por Silvio. No último capítulo da novela Páginas da Vida, Márcia e Silvio decidem morar juntos e assumem o relacionamento.

Quem fica com quem no final da novela?

O último capítulo da novela Páginas da Vida também reserva um final feliz para outros personagens da novela. Depois de muitas brigas entre Isabel (Vivianne Pasmanter) e Renato (Caco Ciocler), os dois finalmente ficam juntos no final. O rapaz se muda para casa dela, e a moça engravida do primeiro filho do casal.

Quem também fica junto é o casal Alex (Marcos Caruso) e Tereza (Renata Sorrah). Os dois aparecem de mãos dadas depois da passagem de tempo na novela.

Já Leo encontra o amor com Olívia. Ele decide ficar no Brasil devido aos seus filhos e engata um namoro com a ex-mulher de Silvio, que engravida dele.

Tide (Tarcísio Meira) se envolve com Tônia (Sônia Braga) após a morte de Amália (Glória Menezes); Lívia (Ana Furtado) começa a namorar um fotógrafo.

