Último capítulo de Mulheres Apaixonadas tem reprise?

O último capítulo de Mulheres Apaixonadas é exibido nesta sexta-feira, 1º, no Vale a Pena Ver de Novo. Quem perder as cenas finais do folhetim de Manoel Carlos poderá conferir os desfechos dos personagens apenas no streaming.

Onde assistir o último capítulo de Mulheres Apaixonadas?

O capítulo final de Mulheres Apaixonadas não terá reprise, já que o Vale a Pena Ver de Novo só é exibido de segunda a sexta. Ao contrário das novelas inéditas, os folhetins antigos que ganham uma nova edição na Globo não são inclusos na programação do final de semana. Sendo assim, o único jeito de assistir é através do Globoplay.

Para assistir o último capítulo, é necessário ter uma das assinaturas pagas da plataforma de streaming. O conteúdo só é liberado para os assinantes, assim como os demais títulos do catálogo. Atualmente, há duas versões de "Mulheres Apaixonadas" disponíveis na plataforma. A primeira é a original, que foi ao ar em 2003, mais longa e com os episódios na íntegra. Há também a versão exibida no Vale a Pena Ver de Novo, com menos capítulos, já que a obra sofre dezenas de cortes para ir ao ar no horário da tarde.

Para efeito de comparação, o último capítulo de Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo tem apenas 50 minutos de duração, enquanto na trama original o episódio ultrapassa a marca de 1 hora.

Se você perdeu o desfecho da trama, aqui está o passo a passo para assistir posteriormente:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;

Passo 3: um dos planos disponíveis para assinatura. Os pacotes mensais começam em R$ 24,90, enquanto o anual custa R$ 238,80 e pode ser pago em até doze vezes no cartão de crédito. O valor será debitado no mesmo momento para que a compra seja efetiva;

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo da plataforma de streaming, além da novela.

Audiência de Mulheres Apaixonadas Vale a Pena Ver de Novo

A reprise de Mulheres Apaixonadas chega ao fim com audiência menor que "O Rei do Gado" (1996). A nova edição da trama obteve, até a semana final, média de 15 pontos, 2,3 a menos que sua antecessora, protagonizada por Antônio Fagundes no papel de Bruno Mezenga, que conquistou 17,3, número ótimo para o horário. Os dados são da Kantar Ibope.

A média de audiência também é menor que "O Clone" (2000), outro sucesso que foi reprisado recentemente no Vale a Pena Ver de Novo. Agora, cabe a "Paraíso Tropical" (2007) tentar subir os índices, embora a trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares tenha sido rejeitada na primeira vez que foi ao ar, o que justificaria a demora de 16 anos para colocar o folhetim de volta na TV.

Paraíso Tropical está em exibição desde a última segunda-feira, 27. A novela fez dobradinha com os capítulos finais de Mulheres Apaixonadas apenas na primeira semana e, a partir de 1º de dezembro, segue sozinha na faixa de horário da tarde.

Em 2021, a novela já havia sido reprisada no canal Viva e está disponível na íntegra no Globoplay. A versão que será apresentada no 'Vale a Pena Ver de Novo' também será disponibilizada a medida que os capítulos forem exibidos na televisão.

