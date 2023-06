Olga e soldado Peixoto se casam e lua de mel surpreende

Na reta final de Chocolate com Pimenta, a megera interpretada por Priscila Fantin tenta mais uma vez separar Danilo e Aninha, mas falha na missão. A vilã acaba perdendo tudo e vira manicure para se manter. Sozinha e sem nada mais para almejar, Olga e soldado Peixoto se casam.

Como Olga e Soldado Peixoto se casam em Chocolate com Pimenta

Olga tem a pior das atitudes durante seu casamento com Peixoto e nem dá um beijo para selar a união durante a cerimônia, mas tudo muda na noite de núpcias. Ao chegar no quarto do casal, a moça já começa mandando e diz que o marido irá dormir no chão, porém, o rapaz se recusa a aceitar ordens da megera e coloca um ponto final na forma que sempre foi tratado pela mimada.

“Chega, eu que mando agora. Nunca mais vai me chamar de ‘verme’ ou eu te chamo de Maria minhoca”, diz firmemente o recém-casado. “Tente e eu te dou um nó na garganta”, ameaça a vilã, que até tenta dar um tapa em Peixoto, que segura a mão da esposa. “Não vai dar um nó na garganta de ninguém. Eu vou dormir na cama. Você vai continuar a trabalhar como manicure e quando eu quiser, você vai fazer minhas unhas dos pés”, rebate o personagem de Chocolate com Pimenta com atitude.

“Ora como ousa?”, se revolta Olga. “Ouso sim. Não disse que ia me casar com você? Consegui. Agora, você vai ter que se arrastar aos meus pés”, diz Peixoto cheio de atitude, que começa a tirar suas roupas e então joga a noiva na cama sem aviso. O soldado dá um beijo apaixonado na megera, que acaba cedendo aos encantos do rapaz e pede por mais.

Peixoto se diverte com a cena e manda que Olga implore. Cheia de desejo, Olga dá permissão para que o novo marido faça ou fale o que quiser, contanto que continue a beijando apaixonadamente. O rapaz responde as investidas da mulher e o casal ganha uma lua de mel completa, com Peixoto agora no controle do relacionamento.

Peixoto vira delegado

Além de conquistar o coração da mulher que sempre amou, o soldado vivido por Ângelo Paes Leme conquista em seu final na novela Chocolate com Pimenta um cargo muito cobiçado: o de novo delegado da cidade de Ventura.

Depois das denúncias de crimes que o soldado fez contra Terêncio, não são encontradas provas que coloquem o pai de Olga na cadeia, mas a falta de ética do personagem de Ernani Moraes fica evidente e por isso ele perde o cargo. Além disso, ele é proibido de ter qualquer outro trabalho no departamento de polícia.

Após Terêncio deixar o cargo, o soldado é anunciado como o novo delegado e ameaça o sogro, avisando-o que se ele não andar na linha, vai preso.

