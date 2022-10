Lula x Bolsonaro: qual o horário do debate hoje na Globo e qual a duração?

A dois dias do 2º turno das Eleições 2022, os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PT), se enfrentam no debate da Rede Globo nesta sexta-feira, 28. O duelo será mediado pelo jornalista William Bonner e tem previsão para começar após a novela Travessia, conforme programação da emissora.

No último debate, realizado na Band em 16 de outubro, Lula marcou pontos ao confrontar Bolsonaro com críticas à sua gestão da pandemia, fazendo com que o titular se atrapalhasse repetidamente na tentativa de obter uma resposta. Mais tarde, as mesas viraram quando Bolsonaro atacou Lula na história recente de seu partido com corrupção.

Veja o que esperar do confronto desta noite. Relembre quem ganhou o debate da Band.

Que horas é o debate da Globo hoje?

A TV Globo promove hoje, sexta-feira, dia 28 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), o último debate das eleições 2022 entre os candidatos Bolsonaro e Lula. Mediado pelo jornalista William Bonner, o evento será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews, pelo g1 (g1.com.br) e pelo Globoplay, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Logo após a transmissão, o Jornal da Globo entra no ar com Renata Lo Prete do estúdio do debate conversando com os candidatos e ouvindo a opinião de comentaristas políticos sobre a performance de cada um.

A TV Globo não exibirá o Globo Repórter nesta sexta-feira, dia 28. Assim, a sérieVerdades Secretas vai ao ar logo após o Jornal da Globo.

Eleições

Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 30 de outubro, para votar em uma eleição presidencial crucial, que está testando a quarta maior democracia do mundo. A votação será das 8h às 17h do horário de Brasília. Isso significa que cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal. Veja o horário da eleição em cada estado.

Em alguns estados também tem segundo turno para governador. São eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo.

De acordo com o Tribuna Superior Eleitoral, a votação será realizada em 5.570 cidades do país e em 181 localidades no exterior.

Vale lembrar que o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos.