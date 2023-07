Vai ter jogo na Globo hoje de SP? Programação de quarta-feira (05/7)

A Quarta-feira é conhecida como o dia Vai ter jogo na Globo e hoje, 05 de julho, a emissora vai exibir o jogo do Corinthians para quem é de São Paulo. A partida vai começar após o capítulo inédito de Terra e Paixão.

Saiba também quais são os jogos da Copa do Brasil que vão passar na Prime Vídeo hoje.

Horário do jogo na Globo hoje

Para o estado de São Paulo e Minas Gerais nesta quarta-feira, 5, a TV Globo vai passar o jogo do América e Corinthians pela Copa do Brasil, a partir das 21h30, horário de Brasília. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Estádio Independência.

Com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Ricardinho e Caio Ribeiro, a emissora transmite a partida para todo o estado de São Paulo e Minas Gerais, com exceção da cidade de Juiz Fora.

No resto do país, a Globo vai exibir Flamengo x Athletico PR.

Como assistir o jogo na Globo na internet?

Prefere acompanhar o futebol no seu celular ou computador? Fique tranquilo torcedor, é possível assistir de graça a Globo pela internet.

Mas como funciona? O serviço de streaming GloboPlay disponibiliza a retransmissão da emissora, ou seja, dá para ver a programação do canal em tempo real. Mas lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora em São Paulo vai ver o jogo do América e Corinthians.

Acesse o site www.globoplay.globo.com ou entre no aplicativo, clique no menu e depois em "entrar". Se você já tem o cadastro na Conta Globo preencha com o email e a senha, caso contrário faça o cadastro gratuitamente.

Depois, clique em "Agora na TV" e escolha a programação da Globo. Não precisa ser assinante para ver a emissora.

Quando é a partida de volta entre Corinthians x América?

A partida de volta entre Corinthians e América Mineiro está marcada para sábado, 15 de julho, às 16h30, horário de Brasília, na Neo Química Arena, na capital paulista.

Como os dois times vão disputar no meio da semana os playoffs da Sul-Americana, a CBF precisou alterar o calendário da Copa do Brasil. Por isso, o jogo foi transferido para sábado.

Quem vencer o primeiro jogo terá a vantagem para a volta. Em caso de empate na soma dos placares a disputa de pênaltis é que decide quem avança para a semifinal.

