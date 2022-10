Vazamento de House of the Dragon ocorre dois dias antes de final da série - Foto: Reprodução/HBO

Vazamento de House of the Dragon da spoiler de morte no último capítulo

O vazamento de House of the Dragon (A Casa do Dragão no Brasil) surpreendeu os fãs da atração, que estão ansiosos para a estreia do último episódio da primeira temporada da série spin-off da aclamada Game of Thrones. O canal HBO, que exibe a atração, se pronunciou sobre o assunto.

Teve vazamento de House of the Dragon?

O vazamento de House of the Dragon aconteceu na sexta-feira (21), dois dias antes da exibição do último episódio da temporada, que tem transmissão na HBO na noite de domingo (23).

O episódio final da primeira temporada da série começou a aparecer em sites piratas e parte do público já conferiu como termina a trama, o que encheu a internet de spoilers.

Para a revista americana Variety, a HBO disse que o vazamento de House of the Dragon parece ter acontecido por causa de um parceiro de distribuição na Europa, Ásia, ou Oriente Médio.

A HBO também declarou que está “monitorando agressivamente e retirando cópias do vazamento de House of the Dragon da internet”.

Para incentivar que o público assista ao último episódio oficialmente na transmissão ao vivo ou pela plataforma da HBO Max, a empresa informou que vai exibir uma versão exclusiva em qualidade 4k do episódio.

Assista ao trailer do último episódio:

O que vazou?

Quem conseguiu assistir ao vazamento de House of the Dragon já compartilhou alguns spoilers de acontecimentos que marcam o último episódio da temporada. Entre eles, o mais chocante apontado pelos fãs é a morte de Lucerys Velaryon, o Luke, um dos filhos de Rhaenyra.

A morte é causada pelo tio do menino, Aemond, meio-irmão de Rhaenyra, filho de Alicent com o rei Viserys. O final do jovem príncipe revoltou alguns, pois de acordo com o público ganhou diferenças da versão do livro.

Na série, o falecimento de Luke é acidental porque o dragão de Aemond, Vhagar, não obedece a seus comandos, o que causa a tragédia, o que é diferente do texto de George R. R. Martin.

a morte do Luke um acidente?? o caolho chorando e a Vhagar não obedecendo o aemond mesmo depois de ter obedecido a laena pedindo pra morrer???? NA MORAL QUE PORRA ELES ESTÃO FAZENDO????? — Visenya SPOILERS HOTD🔥 (@jeantargaryen) October 21, 2022

completamente sem sentido a vhagar não obedecer o aemond pra NÃO MATAR o luke, sendo que essa velha obedeceu a laena pra MATAR ela, a SUA MONTADORA. Não gente sério pic.twitter.com/SDpC5sgA55 — sisi (@joeImiIler) October 21, 2022

Não tô acreditando que vazou a cena da morte do Luke. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/fiWDapfxlm — Will ♊ (@Welling11536650) October 21, 2022

gente sério a dança dos dragões foi uma puta guerra que marcou como uma desgraça na dinastia targaryen e colocar como pontapé disso uma morte acidental do luke velaryon SENDO QUE NÃO FOI ISSO QUE ACONTECEU NOS LIVROS E TIRAR ISSO DA ADAPTAÇÃO É PODRE, FICA SUPER INCOERENTE — khaleesi (@SPIDERCOMICXS) October 21, 2022

Outro momento que marcou a revolta do público foi um embate entre Rhaenyra e o segundo marido, Daemon. O personagem do ator Matt Smith é citado por ter uma reação violenta no episódio e tentar estrangular a esposa, algo que também não ocorreu nos livros.

Qual foi o propósito de fazer o daemon ser apaixonado pela rhaenyra e deixar isso bem explícito em TODOS os eps pra no final ele simplesmente ENFORCAR ELA DO NADA???? VAI SE FUDER HBO — rαy (@SPIDEYPROTECT) October 21, 2022

spoiler qual o sentido de DO NADA fazer o daemon enforcar a nyra? desde o episódio 1 os showrunners no behind the episode reforçando que ele ama ela, que é um casamento por amor…nem no livro onde esse amor não existe ele foi violento com ela, nem no livro! — thai (@rhaenyrazs) October 21, 2022

spoiler não pior, parece que os roteiristas realmente não sabem que caminho seguir, fizeram o daemon enforcar ela DO NADA e completamente pra nada, segundos depois eles tão de mãos dadas como se nada tivesse rolado, pareceu uma cena super ???? uma merda sem sentido — thai (@rhaenyrazs) October 21, 2022

eu: só acredito que o daemon vai enforcar a rhaenyra se eu assistir eu assistindo e confirmando que a hbo e os escritores realmente fizeram isso acontecer: pic.twitter.com/Jz85XioTqd — Nat (@bIackwidownews) October 21, 2022

Horário e como assistir o último episódio oficialmente?

A partir das 22hoo deste domingo, 23 de outubro, o público que não conferiu o vazamento de House of the Dragon poderá assistir o último episódio oficialmente no canal HBO, da TV a cabo, ou na plataforma da HBO MAX, em 4K.

Para assistir, é necessário ser cliente do canal pelo seu pacote de TV por assinatura ou pagar um dos planos da plataforma streaming, a HBO MAX.

Para assistir na TV

Os valores pelo canal na sua TV a cabo vão variar de acordo com a empresa que presta serviço na sua região e também o pacote que escolher. Quem assina o canal, já tem automaticamente acesso a plataforma da HBO.

Número da HBO nas principais empresas de TV por assinatura:

Sky – 121 (SD) e 521 (HD)

Claro TV – 675 (HD) e 175 (Digital)

Vivo – 665

Net – 671 (HD) e 171 (Digital)

Para assistir no streaming

Caso prefira assistir na HBO MAX e ainda não é um cliente da plataforma, você pode criar o seu cadastro agora mesmo. Acesse o site no endereço https://www.hbomax.com/br/pt e clique em “Assine Agora”. Em seguida:

1 – Você deve primeiro escolher se quer um plano de mensal, trimestral ou anual

2 – Em seguida, selecione se você quer o plano Mobile (apenas para smartphones e tablets) ou se quer o plano Multitelas (que permite ser acessado de qualquer dispositivo)

3 – Confira os valores, que vão variar de R$14,16 a R$ 239,90 e clique em “quero este plano”

4 – Depois, você vai criar sua conta. Informará nome completo, e-mail e senha

5 – Por último, será necessário informar a forma de pagamento e confirmar sua conta

6 – Em seguida, é só acessar a plataforma com seu login e senha

7 – Você poderá assistir as séries e filmes que já estão no catálogo e no domingo poderá conferir o último capítulo de House of the Dragon

Qual a história de House of the Dragon?

A série se passa 200 anos antes dos acontecimentos mostrados em Game of Thrones, quando Westeros ainda era comandada pela poderosa família Targaryen. A história é baseada em um dos livros do autor George R.R Martin, A Dança dos Dragões.

A trama segue a rivalidade de Rhaenyra Targaryen, herdeira do trono e primogênita do rei Viserys, que precisa lutar por seu posto após a morte do pai, quando a segunda esposa do soberano, Alicent Hightower, começa uma briga para colocar seu filho no comando da coroa.

