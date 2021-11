Veja como está a irmã de Débora Falabella de O Clone hoje

Em 2002, a intérprete de Mel precisou se afastar das gravações da novela de Glória Perez e então a irmã, Cynthia Falabella, precisou assumir seu lugar na novela durante alguns capítulos. Sete anos mais velha que Débora, a mineira tinha 30 anos de idade na época. Saiba como está a irmã de Débora Falabella de O Clone hoje!

Como está Cynthia, a irmã de Débora Falabella de O Clone hoje

Atualmente Cynthia Falabella tem 49 anos de idade, é mãe da pequena Lis de 8 anos e trabalha como atriz, diretora e professora. No começo do mês de novembro, Cynthia comemorou a volta dos teatros e voltou a direção da peça Rapte-me Agora! em São Paulo, depois de 21 meses após o fechamento obrigatório por conta das medidas de seguranças exigidas na pandemia do covid-19.

Seu último trabalho na frente das câmeras foi o filme Cada Dia uma Vida Inteira em 2015. Antes disso, ela esteve na série da HBO ‘fdp’ (2012), fez a narração do curta De Outros Carnavais (2012) e atuou em Aquele Beijo (2011 – 2012), sua última novela na TV Globo. No canal ela também atuou em América (2005) e é claro O Clone.

Após substituir a irmã Débora Falabella em O Clone durante as gravações de alguns capítulos, Cynthia acabou ganhando uma personagem própria na novela de Glória Perez. Ela viveu Monique, filha de Lobato (Osmar Prado), jovem que ele não via há muito tempo.

Por que Débora Falabella saiu temporariamente da novela?

Cynthia precisou ficar no lugar da irmã em O Clone porque Débora Falabella ficou doente no final de abril de 2002, pouco antes da reta final da novela, que foi finalizada em junho daquele ano. A moça contraiu meningite e por ser uma das personagens centrais, a produção precisou pensar em alternativas para não afetar a trama da filha de Lucas (Murilo Benício) e Maysa (Daniela Escobar) no folhetim.

Assim, Cynthia Falabella foi chamada para O Clone, a moça assumiu a pele de Mel durante as gravações de algumas semanas e interpretou a garota principalmente em cenas de ação, em que a garota estava correndo, comprando drogas, entre outras, nada muito grande, para que a diferença não fosse muito visível ao público.

