Veja quais foram as novelas das 9 com maior audiência na Globo

O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística , o famoso Ibope, é o órgão responsável por medir a popularidade de atrações e comparar a audiência entre um canal e outro, semanalmente os dados que envolvem as escolhas dos telespectadores são divulgadas. Montamos uma lista com as 7 novelas da TV Globo que tiveram a maior audiência na faixa das 9, você lembra delas? Qual a sua favorita?

Quais as novelas de maior audiência? Fina Estampa

De Aguinaldo Silva, Fina Estampa estreou em 2011 e foi reexibida em 2020 para ocupar a ausência de Amor de Mãe que precisou ser pausada na metade devido a pandemia do covid-19. Em sua primeira vez na televisão, a novela conseguiu 39.04 pontos de média na audiência.

- PUBLICIDADE -

Avenida Brasil

Um dos maiores sucessos do canal, a novela sobre Rita e sua madrasta Carminha marcou a TV e muitos memes por aí. A novela de João Emanuel Carneiro foi ao ar em 2012 e fez 38.71 pontos de média, ocupando a segunda posição da lista de novelas da Globo com a maior audiência na faixa das 21h.

Caminho das Índias foi uma das novelas das 9 com maior audiência

Estrelada por Márcio Garcia, Juliana Paes e Rodrigo Lombardi, a obra de Gloria Perez se dividia em duas tramas centrais, uma se passando na Índia e outra no Brasil. Caminho das Índias marcou 38.59 pontos de média e foi a primeira novela brasileira a vencer o Emmy Internacional.

O Outro lado do Paraíso

A história de Clara (Bianca Bin) buscando sua vingança contra a terrível Sophia (Marieta Severo) fez sucesso na TV, conquistando o quarto lugar de novelas com maior audiência no horário nobre da TV Globo, quando conquistou 38.23 pontos de média em sua exibição de 2017 a 2018.

- PUBLICIDADE -

Vote na próxima atração das 7: qual reprise você gostaria de ver?

Novelas com maior audiência – A Dona do Pedaço

Uma das mais recentes da lista, A Dona do Pedaço foi ao ar em 2019 e mostrava as diferenças entre os irmãos Leonardo (Gabriel Braga Nunes) e Pedro Brandão (Eriberto Leão). Os pontos de média alcançados pela novela foi de 35.78.

Insensato Coração

A novela seguia a história de Pedro (Eriberto Leão) e Marina (Paolla Oliveira), que se conheceram durante o sequestro de um avião e acabaram se apaixonando. Insensato Coração foi uma das novelas de maior audiência das 9 na Globo e somou 35.78 pontos de média.

- PUBLICIDADE -

A Força do Querer

Exibida pela primeira vez em 2017 e reexibida depois de Fina Estampa, em 2020, a novela se dividia em duas fases: a primeira mostra Caio (Rodrigo Lombardi) e Bibi (Juliana Paes) se conhecendo na faculdade de Direito. Eles ficam noivos, mas tem visões diferentes sobre o amor e acabam terminando o relacionamento. A segunda parte da trama mostra a vida dos personagens 15 anos depois da separação de Caio e Bibi, que agora está envolvida com o bandido Rubinho (Emílio Dantas). A novela fez 35.66 na média de audiência e entrou para a lista.