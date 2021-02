BBB21: como foi a entrevista de Ana Maria Braga com Karol Conká

Na manhã desta quarta-feira (24), como acontece com todos do eliminados do BBB21, Karol Conká tomou café com Ana Maria Braga e conversou com a apresentadora do Mais Você sobre sua participação no reality show.

Durante a entrevista, Karol foi confrontado por Ana Maria sobre diversas atitudes pesadas que a cantora teve durante o confinamento. A apresentadora acusou a curitibana de não gostar do sotaque de Juliette, sister com quem Conká teve grandes problemas no começo do programa.

Ana Maria também falou sobre algumas confusões em que Karol se meteu no confinamento, como a briga com Carla Diaz por ciúmes de Arcrebiano, e a confusão com Gilberto e Arthur que foi causada pela cantora. Assim como a briga com Camilla de Lucas no fim de semana, entre outros que marcaram o tempo da dona do hit “Tombei” no BBB21.

BBB21 – Karol Conká no Mais Você

Logo no começo do papo com Karol, a apresentadora perguntou como foi a primeira noite fora do confinamento. “Passei muito bem com a minha mãe e o meu filho. Fiquei conversando com eles e acompanhando as redes sociais”, contou a cantora, que completou se comparando à vilãs de novelas da Globo: “sou a nova Carminha, Nazaré”.

Apesar da brincadeira, a ex-sister do BBB21 disse que refletiu e justificou: “realmente pretendo melhorar, mas gostaria de deixar frisado aqui que essa vilã não é quem sou aqui fora, senão eu não teria chegado onde cheguei. Lá a gente dá uma surtada”.

O que causou a eliminação de Karol Conká do BBB21?

“Qual foi a culpa da sua saída?”, quis saber Ana Maria Braga. “Foram minhas atitudes péssimas, não tenho muita coisa pra dizer. Pedi para sair porque estava sentindo a dor do remorso. Me sentia ácida, amarga, não estava me sentindo bem na casa. Todo mundo tem lado bom e ruim e na casa me perdi no jogo, acabei me entregando pra esse lado”, respondeu a cantora.

Karol falou sobre Arcrebiano e briga com Carla

Durante a entrevista, foi relembrada uma das maiores brigas da curitibana na casa, a confusão com Carla Diaz após a cantora acusar a atriz de dar em cima de Arcrebiano, com quem Karol vinha se relacionamento no confinamento. “Acreditava mesmo que ela realmente estava dando em cima do Bil (apelido de Arcreabiano)? Porque era uma crise de ciúmes, óbvio. Como você chegou nesse comportamento?”, questionou a apresentadora do Mais Você.

“Obviamente fiquei louca, estou vendo essa cena agora e é bem agressivo o jeito que eu falo. Óbvio que é coisa de gente controladora, não conhecia o Bil direito, não tinha dado tempo de se apaixonar. Fui completamente boba e dissimulada, olha isso que vergonha”, admitiu Karol Conká.

Ana Maria Braga confrontou Karol sobre Lucas

A apresentadora não podia deixar de lado um dos momentos que mais marcaram a “vilania” de Karol Conká no BBB21: o dia que a cantora expulsou Lucas da cozinha para comer sem a presença do ator.

A sister havia há pouco comentado que a presença do álcool a fez perder a cabeça durante a briga com Carla, mas Ana Maria Braga fez questão de lembra-la que durante o momento que a cantora expulsou Lucas do cômodo para almoçar, Karol estava sóbria. “Você podia ter comido em outro lugar se ele estava te incomodando”, disse a apresentadora. “Sim, foi agressivo”, admitiu a ex-participante do BBB21.

A ana maria falando sobre o lucas penteado Ana Maria #MaisVoce BBB Itália Ana Clara, 8M DA SARAH Até a Karol Tombei, Instagram da Karol Animosidade Paula Nazaré pic.twitter.com/x1f2eZNB3B — Naty BBB spoilers (@bug_bourgeis) February 24, 2021

Karol falou sobre surto de Gil e confusão com Camilla de Lucas

Ana Maria Braga questionou a ex-sister do BBB21 sobre a briga que acabou causando ao falar com Gilberto sobre uma conversa de Arthur. Karol disse que evitou falar que ouviu a informação da boca do instrutor de crossfit porque estava sentindo que o doutorando em economia ficaria bravo, e que por isso disse que “ouviu de outras pessoas”. “Mas não deixa de ser uma mentira”, disparou Ana Maria, que também disse que dona do hit “Tombei” colocou “pilha” na discussão.

A cantora assistiu ao momento que brigou com Camilla, no último sábado (20) e voltou a chamar a confusão de baixaria: “ali eu já estava irritada por causa da treta com o Gil e fui tirar satisfação”. “Se arrepende por isso? Porque foram vários conflitos [no BBB21]”, questionou a apresentadora. “Acho que causei perturbação na casa. Acho que levei minha perturbação, joguei nos outros e acabei fazendo eles tristes”, respondeu. Durante o papo, Karol também disse: “óbvio que estou em desequilíbrio e preciso me tratar”.

BBB21 – Karol falou sobre sotaque de Juliette

Acusada de xenofobia logo nas primeiras semanas do programa, devido as imitações que fez do sotaque de Juliette e a insinuação de que seria mais educada que a paraibana por ter sido criado em Curitibana, Karol foi questionada sobre o assunto e os atritos que teve com Juliette durante o confinamento.

A ex-sister do BBB21 disse que achava Juliette deselegante e que por isso não gostava da advogada no começo do jogo, antes de conhece-la melhor. “Você esculachava o sotaque dela”, disparou Ana Maria. Karol negou e afirmou: “eu acho lindo”.