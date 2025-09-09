Veja que horas vai passar a novela Vale Tudo hoje
Novela começa após o jogo do Brasil
Nesta terça-feira, 9 de setembro, a novela Vale Tudo vai começar às 22h30 (horário de Brasília), após o jogo do Brasil. A seleção entra em campo às 20h30 pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ocupando o horário nobre da TV Globo.
Resumo de Vale Tudo hoje
Apesar de começar mais tarde, o capítulo de Vale Tudo desta terça-feira promete fortes emoções. Maria de Fátima vai conseguir plantar uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. Os convidados ficam em choque com o texto, e deixa César acuado. O noivo decide fugir da festa com Olavo.
Odete consegue impedir que marido deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa. Enquanto isso, Olavo vai conseguir seduzir Celina.
A notícia do roubo parece não ter abalado a dona da TCA, que presenteia César com um carro. O rapaz revela para a esposa que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima.
Por causa do casamento, Marco Aurélio comenta com Leila que o Conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. Mas a vilã que não é boba, tenta uma estratégia nova e afirma a Marco Aurélio que sabe que ele continua lhe roubando.
O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.