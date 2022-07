Vestido de casamento da Juma: conheça os detalhes da peça

Vestimenta foi confeccionada com crochê de couro

O vestido de casamento da Juma chamou atenção dos internautas nas redes sociais. A peça foi feita pela estilista e designer de produtos Jacqueline Chiabay junto com a figurinista do folhetim, Marie Salles. Foram cinco meses de trabalho para que a peça ficasse como a audiência está vendo na novela.

Como foi feito o vestido de casamento da Juma?

O vestido de casamento da Juma é todo feito de crochê de couro, com fitas de couro natural. “É uma trama de tricô e crochê intercaladas e feitas com as tiras dos retalhos de couro cortadas manualmente”, explicou a figurinista Marie Salles ao Gshow.

A sobra de couro utilizada na confecção da peça vem de um projeto social de áreas rurais. “O vestido da Juma faz parte de um projeto de produção coletiva e cooperada envolvendo mulheres artesãs de comunidades rurais do entorno do ateliê de Jacqueline Chiabay e de várias outras localidades do Espírito Santo”, afirmou Salles.

O projeto, que tem como propósito a sustentabilidade, também destina parte da renda para a ressocialização de mulheres egressas do sistema prisional. Além disso, a utilização do couro de caprino de abate na peça estica a vida útil da matéria-prima e evita que ela seja descartada incorretamente, o que pode causar danos ao meio ambiente. Ao todo, foram cinco meses de trabalho para que a peça ficasse pronta.

O look de Juma é bastante minimalista. O destaque fica por conta do vestido – a protagonista não usa acessórios e se recusa a usar sapatos. Irma (Camila Morgado) até maquiou a noiva e colocou um arranjo de flores em seu cabelo, que foi arrancado por ela durante a crise de ansiedade.

Já o vestido de Muda (Bella Campos) foi costurado à mão nos estúdios Globo: “quanto à Muda, eu queria que o vestido fosse feito por costureira, que desse a impressão de um vestido feito manualmente. Então fiz tudo na costura, com a contramestra e as costureiras dos Estúdios Globo, da produção de figurino”, contou a figurinista. Foram usados dois tecidos na peça, um transparente com textura e um tecido floral embaixo”.

Vestido é feito em crochê de couro - Foto: Rede Globo/divulgacão Detalhes do vestido de Juma - Foto: Rede Globo/divulgacão

Casamento de Juma e Jove acontece?

Os fãs do casal protagonista podem ficar tranquilos: o casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) acontece, apesar da fuga da mocinha.

No capítulo exibido na última quarta-feira, 20, a menina-onça ficou extremamente nervosa com os preparativos para a cerimônia e teve uma crise de ansiedade. Desesperada, ela fugiu da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e saiu correndo pelas matas, onde foi amparada pelo Velho do Rio (Osmar Prado).

Inclusive, será ele quem vai convencer a protagonista a voltar para a cerimônia. A entidade prometerá que estará ao lado de Juma durante o casamento, o que acalenta o coração da mocinha.

A cerimônia já terá começado quando a noiva decidir aparecer. A essa altura, Jove já estará desiludido achado que sua amada não irá aparecer. É então que para a surpresa de todos, a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) aparece galopando e chega até o local para oficializar a união.

Deixamos de lado vários pretextos e motivos que costumam colocar em uma cerimônia e nos ativemos apenas a um: o amor”, começa o padre. “O amor de Jove por Juma, e o de Tibério por Maria Rute. Essa é a razão, a primeira, a principal, a que realmente importa quando duas pessoas querem se unir pelos sagrados laços do matrimônio”, continua.

Ambos os casais oficializam a união para a alegria de todos os convidados presentes. No entanto, a felicidade dura pouco durante a festa, quando Alcides (Juliano Cazarré) fica bêbado e arruma confusão com Jove.

