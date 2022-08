Eleições: saiba quem são os candidatos a Senador RJ 2022

13 candidatos concorrem à vaga do Rio de Janeiro no Senado Federal; perfis completos estão disponíveis no site do TSE

Eleições: No dia 3 de outubro, os eleitores do estado do Rio de Janeiro vão escolher um Senador para se juntar aos outros 26 que serão eleitos em todo o país. Vale lembrar que o mandato no Senado Federal é de oito anos e, a cada quatro, uma parte das 81 cadeiras é renovada. Em 2022, serão 27 eleitos. Segundo a Agência Senado, essa é a eleição mais disputada em 30 anos e o Rio é o estado com mais concorrentes. Saiba quem são os 13 candidatos a Senador RJ 2022.

Conheça ps candidatos a Senador RJ 2022 nas Eleições, de acordo com o TSE

A Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para aprovar os nomes dos concorrentes a uma vaga no Senado, mas a campanha já começou e, portanto, é hora de saber quem vai concorrer neste ano. Entre os 13 candidatos a Senador RJ 2022, alguns nomes já são bastante conhecidos pela população, como o ex-jogador Romário (PL) e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (PDT), que disputou para presidente na eleição de 2018.

Confira a lista dos 13 candidatos a Senador RJ 2022, por ordem alfabética:

Alessandro Molon (PSB)

A carreira do deputado federal Alessandro Molon, que concorre como um dos candidatos a Senador RJ 2022 pelo PSB, começou em 2003 na Assembleia Legislativa (Alerj), cargo que ocupou até 2010. Atualmente, Alessandro tem 50 anos, é casado e, antes de chegar ao PSB passou pelo PT e pela Rede Sustentabilidade. Esse é o terceiro mandato na Câmara dos Deputados e, se for eleito, será a primeira vez no Senado. Em 2014, foi relator do Marco Civil da Internet. Alessandro é professor de História e advogado, tendo atuado em colégios da Rede Pública e na PUC-RJ.

Daniel Silveira (PTB)

Daniel é cabo reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ocupa atualmente uma cadeira na Câmara dos Deputados. Em 2021, o deputado federal foi preso depois de atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) em um vídeo e acabou condenado a oito anos de reclusão. No entanto, em abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu indulto da graça a Silveira que, agora, precisa aguardar a decisão do STF sobre seus direitos políticos. Ele trocou de partido duas vezes antes de concorrer ao Senado pelo PSL) e é investigado por propagação de fake news.

Romário (PL)

Na pesquisa do Instituto Real Time Big Data, o ex-jogador Romário lidera as intenções de voto, com 22% do total. Ele já foi deputado federal e está no Senado desde 2014, quando ganhou a eleição pelo PSB. Hoje, é vice-presidente da casa, onde se dedica a pautas ligadas ao esporte e às pessoas com deficiência (PcD) e onde já foi relator de mais de 40 projetos de lei. Romário chegou a se candidatar ao governo do estado em 2018, porém não chegou ao segundo turno. Ele tem 56 anos e começou a carreira política em 2010, quando eleito deputado.

Cabo Daciolo (PDT)

Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos ganhou destaque nacional na eleição para presidente de 2018, quando terminou a disputa em 6º lugar. No entanto, Daciolo, um dos candidatos a Senador RJ 2022, já foi deputado federal, cargo que terminou de ocupar pelo PT do B (atualmente avante) depois de ter sido expulso do Psol. Neste ano, chegou a anunciar pré-candidatura ao governo do estado, rejeitada pelo partido. Ele é bombeiro militar desde 1998, pastor evangélico e tem formação em turismo. Em 2011, foi uma das lideranças da greve dos bombeiros no Rio de Janeiro.

André Ceciliano (PT)

O candidato do PT ao Senado pelo Rio de Janeiro tem 54 anos e atualmente preside a Alerj, cargo que ocupa desde 2019. Também formado em direito, começou a carreira política como prefeito em Paracambi, na Baixada Fluminense. Em toda sua trajetória, André não mudou de partido e chegou a ter a filiação suspensa pela Executiva Regional da legenda. Ele foi alvo, ainda, de investigações da Justiça quando o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro foi revelado, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) não encontrou evidências contra ele.

Bárbara Sinedino (PSTU)

Bárbara tem apenas 35 anos, é formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atua como professora das redes estadual e municipal de ensino. Essa é a primeira vez que a candidata concorre a um cargo público, embora seja ligada ao movimento sindical. Filiada ao PSTU, Bárbara está atualmente licenciada da coordenação do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Ela milita pela causa LGBTQIA+ e se apresenta como uma alternativa para combater o conservadorismo.

Clarissa Garotinho (União)

Clarissa é de uma família já conhecida na política fluminense, filha dos ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Matheus e irmã de Wladimir, atual prefeito de Campos dos Goytacazes. A candidata é formada em jornalismo, já foi vereadora da cidade do Rio e deputada estadual antes de conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde atua pela segunda vez. Ela é uma das únicas duas mulheres que concorrem entre os candidatos a Senador RJ 2022 – além dela, somente a representante do PSTU.

Dr. Paulo Marcelo (PMB)

O médico Paulo Marcelo concorre entre os candidatos a Senador RJ 2022 para tentar, mais uma vez, ocupar um cargo público. Antes, ele concorreu como vereador em Campos dos Goytacazes, sua cidade natal, e como deputado estadual, mas nunca conseguiu ser eleito, tendo sido apenas suplente. Dr. Paulo é funcionário público e empresário na área de saúde, especialista em geriatria e gerontologia e tem 53 anos. Segundo o site do Senado, ele afirma ter experiência em gestão pública e políticas públicas e tratamento de pessoas carentes.

Hermano Lemme (PCO)

Fundador do Comitê Fora Bolsonaro no Centro e na Zona Sul do Rio de Janeiro, Hermano é responsável pela organização das atividades do comitê. Arquiteto, ele tem 66 anos, foi servidor público atuando como gerente de projetos na Empresa Municipal de Urbanização da Prefeitura do Rio (Riourbe) e atualmente está aposentado pelo INSS. Solteiro, nunca concorreu a cargos públicos antes e, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data, não figura entre os principais candidatos a Senador RJ 2022, com 0% das intenções de voto.

Hiran Roedel (PCB)

Hiran é professor de História e, em 1982, ingressou no movimento sindical bancário chegando, posteriormente, ao posto de diretor do Sindicato dos Professores das Escolas Privadas do Rio de Janeiro (Sinpro-RJ), cargo que ocupou por três anos. Atualmente, está aposentado por ter atuado como servidor público na Universidade Federal do RJ. Um dos candidatos a Senador RJ 2022, em eleições anteriores, Hiran concorreu para deputado federal e vereador, mas não chegou a ser eleito. Segundo o site do PCB, se eleito, ele vai atuar em defesa dos servidores públicos.

Marcelo Itagiba (Avante)

Delegado aposentado e ex-diretor de Inteligência da Polícia Federal, Itagiba concorre pela primeira vez entre os candidatos a Senador RJ 2022, mas já participou de outros pleitos como aspirante a deputado federal e vereador pelo Rio de Janeiro. Chegou à Câmara dos Deputados uma vez em 2006, onde presidiu a CPI das Escutas Telefônicas e conseguiu aprovar duas leis. Itagiba atuou ainda como Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro entre 2004 e 2006 e como gerente geral de Segurança na Anvisa no combate à falsificação de medicamentos.

Prof. Hélvio Costa (DC)

Mais um professor entre os candidatos a Senador RJ 2022, Hélvio Costa é formado em direito e em teologia e atualmente cursa doutorado em direito constitucional e em agronegócios e sustentabilidade. Ele é presidente fundador da “World Organization for Inclusion and Social Transformation” (WOSI&T), instituição que tem sede na Suíca e atua para arrecadar fundos e financiar programas sociais. Hélvio também é diretor-geral da Faculdade Cooperar de Educação Superior (Faces). Na eleição de 2018, concorreu como vice de José Maria Eymael, também do DC.

Raul Bittencourt (UP)

Servidor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), Raul Bittencourt participou do processo de fundação do Unidade Popular no Rio de Janeiro, é diretor licenciado do Sindicato dos Servidores Federais dos Municípios (Sindsep-RJ) e concorreu para uma vaga de vereador na eleição municipal de 2020. No entanto, recebeu apenas 399 votos. Assim como Hermano Lemme, que também é um dos candidatos a Senador RJ 2022, na pesquisa do Instituto Real Time Big Data, teve menos de 1% das intenções de voto.