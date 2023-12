VÍDEO: Globo divulga vinheta de fim de ano de 2023

A famosa vinheta de fim de ano da TV Globo é tradição na emissora há décadas e faz a alegria do público que pode conferir as celebridades do canal em um momento de confraternização ao som de um canção que todo mundo sabe a letra, a famosa Um Novo tempo. Em 2023 não poderia ser diferente e o especial ganhou novidade.

Nesse ano, a Globo resolveu fazer a alegria da galera e atendeu a pedidos do público. A emissora usou a criatividade dos fãs nas redes sociais e replicou pedidos envolvendo os funcionários.

Logo no começo do vídeo aparecem os atores Marcos Palmeira e Juan Paiva, que ganharão destaque no próximo ano ao protagonizarem a segunda fase do aguardado remake de Renascer. Outro pedido dos fãs que se tornou realidade na vinheta envolveu o apresentador Tadeu Schmidt, que está a frente do Big Brother Brasil desde 2022. Assim, o jornalista se vestiu com o roupão do líder e usou coroa e cedro para compor o visual.

Luciano Huck e Angélica também marcaram presença, com a loira dirigindo um táxi. Já Ana Maria Braga deu às caras com seu companheiro de todas as horas, o Louro Mané, que ficou gigante na vinheta - literalmente.

Como solicitado pelo público, Marcos Mion apareceu como um desenho animado e dois rostos da área de esporte vieram logo em seguida, o narrador Luís Roberto e a ex-ginasta e comentarista Daiane dos Santos.

A jornalista Maju Coutinho, os atores Lázaro Ramos, Isaac Lopes, Luís Navarro e Theresa Fonseca também marcaram presença em uma "chegada triunfal" de festa, que liga direto a um espaço cheio de outras celebridades do canal, como Poliana Abritta, Carolina Dieckmann, Xamã, Susana Vieira, Lúcio Mauro Filho, Enrique Díaz e muitos veteranos, como Betty Faria, Marcos Caruso e Tony Tornado.

As apresentadoras Tati Machado e Valéria Almeida também fizeram a alegria da galera ao aparecerem com uma dancinha que viralizou nas redes sociais durante o programa Encontro e os elencos de Renascer, Elas por Elas, Fuzuê e Terra e Paixão também deram às caras, com destaque para alguns personagens muito amados pelo público, como o casal Ramiro e Kelvin, interpretados por Amaury Lorenzo e Diego Martins.

Por fim, Gloria Pires, Toni Ramos, Cauã Reymond e Lilia Cabral aparecem para celebrar a última linha da canção "Um Novo Tempo", letra que os brasileiros sabem de cor.

Assista a vinheta de fim de ano da Globo de 2023:

A tradicional vinheta já tem mais de 50 anos de história e começou em 1971, segundo o site oficial da Globo.

Leia também - Próximas novelas da Globo de 2024: veja a data das 5 estreias