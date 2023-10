Reis: Abisague teve filhos com Salomão? O que diz a Bíblia

Abisague (Barbara França) é uma das mulheres da vida do rei Salomão (Guilherme Dellorto) na série Reis. Na Bíblia, é relatado que o líder teve várias esposas e filhos, apesar do total ser desconhecido. Com o folhetim no ar na Record, surge a dúvida se a loira foi uma das mães dos herdeiros do governante.

O que acontece com Abisague na Bíblia?

Não há informações na Bíblia sobre Abisague ter tido filhos, já que a jovem foi citada apenas como uma pessoa que serviu e cuidou do rei que antecedeu Salomão. O livro sagrado não faz referência a descendentes da loira, dando a entender que a mulher pode não ter deixado herdeiros.

Vale lembrar que a série Reis segue a Bíblia, mas é possível serem adicionados detalhes à história que não estão no livro sagrado. O folhetim ainda não fez menções se a personagem será mãe ou não ao longo dos próximos capítulos da trama.

O livro dos cristões conta que Abisague foi uma jovem que cuidou do rei Davi na velhice. Depois da morte do líder, Adonias, irmão de Salomão, pediu para se casar com a moça, mas o protagonista de Reis viu o possível casamento como uma artimanha para o irmão tomar o trono de Israel, já que, naquela época, ficar com uma mulher que pertencia a outro rei era como reivindicar o trono, o que fez com que ele fosse executado. Também não há uma resposta clara na Bíblia se Salomão se casou com Abisague após a morte do rei Davi.

O que se sabe é que Salomão manteve um harém com mais de 700 esposas e 300 concubinas. O rei também teve muitos filhos, apesar de não haver informações sobre o número correto. O único citado é Roboão, que assumiu o reinado, fruto da relação com Naamá.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

Quem é Abisague na série Reis?

Em Reis, Abisague vai despertar o ciúmes e a inveja da princesa Nebset (Priscila Ubba), que fará de tudo para separá-la de Salomão, pois sabe que o rei é apaixonado pela jovem. Isso porque o monarca viaja até o Egito para fechar um acordo com o faraó Siamun (Gustavo Ottoni), que usará a filha para se aproximar do líder de Israel.

No entanto, Nebset fica obcecada pelo rei. Ao saber que o coração do líder pertence a Abisague, começa a planejar artimanhas para ter a atenção de Salomão somente para si.

A mocinha ainda irá sofrer bastante na nona temporada de Reis. Em sua página no Instagram, Cristiane Cardoso, autora da série, deu um spoiler sobre a trajetória da personagem, que passará por maus bocados apesar de ser uma mulher temente a Deus. "Porque pessoas tementes a Deus também sofrem. O amor é sofredor", respondeu a escritora.

O público acompanha a trajetória de Abisague ao longo dos próximos dois meses, tempo médio de duração das temporadas de Reis. A 10ª temporada da série já está confirmada, mas ainda não há data certa de lançamento. Os novos episódios devem ser exibidos nas telinhas apenas em 2024.

A personagem é interpretada pela atriz Barbara França, de 30 anos. A mineira começou a carreira aos 13 anos de idade participando de um especial de fim de ano na Globo, além de ter feito dezenas de campanhas publicitárias.

Ainda na emissora carioca, esteve nas novelas "Avenida Brasil" (2012), "Sangue Bom" (2013), "Geração Brasil" (2014), "Tempo de Amar" (2017) e "Verão 90" (2019). Já na Record, a atriz já participou de outros trabalhos na emissora, incluindo "Os Dez Mandamentos" (2015), "Amor Sem Igual" (2019) e "Gênesis" (2021).