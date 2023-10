Nebset existiu na Bíblia ou só na novela Reis?

A princesa Nebset (Priscila Ubba) chega na novela Reis para se casar com Salomão (Guilherme Dellorto) e promete ser uma das grandes vilãs da nona temporada. Apesar de seguir os acontecimentos da Bíblia, algumas das cenas do folhetim são fictícias, assim como personagens foram criados especialmente para a história exibida pela Record.

Quem é Nebset na Bíblia?

Não há menções ao nome Nebset na Bíblia nos capítulos que falam sobre a vida de Salomão. O livro cristão menciona apenas que uma princesa egípcia se casou com o rei, que também manteve casamentos com outras mulheres.

A novela Reis criou o nome Nebset. A maioria das características sobre a personagem será roteirizada para o folhetim, já que não há muitos detalhes sobre a mulher. Inclusive, ela será uma das vilãs da atual temporada do seriado da Record.

No folhetim, Salomão será informado de que Nebset está chegando em Israel e, quando a princesa finalmente aparece nas terras, fica surpresa ao ver Abisague (Barbara França) morando no palácio - a loira foi sequestrada por Rezom (Nando Rodrigues).

Nebset vai ao encontro de Salomão porque seu pai, o Faraó Siamun (Gustavo Ottoni), envia uma mensagem para o rei para selar uma aliança política com Israel, que se dará através do casamento da princesa com o protagonista, o que deve acontecer mais adiante no folhetim.

A união entre Nebset e Salomão será apenas por motivação política, ao menos para o rei. Isso porque o protagonista é apaixonado de fato por outras de suas mulheres, como Abisague e Naamá (Ingrid Conte).

Sabendo da paixão do rei por Abisague, a princesa egípcia não medirá esforços para deixar a loira para trás e tentar conquistar o coração do protagonista, e começará a demonstrar traços de vilania em breve. Até porque, Nebset se sentirá humilhada pelo rei e armará um plano para se vingar dele.

Quem interpreta Nebset em Reis?

A personagem é interpretada pela atriz Priscila Ubba, de 33 anos, veterana nas tramas da Record e que esteve em outras produções bíblicas da emissora. Sua estreia na televisão foi em 2014, quando participou brevemente da novela "Império", da Globo. No ano seguinte, interpretou Janete na série "Magnífica 70", disponível na HBO Max.

A atriz começou a trabalhar na Record em 2016, participando do filme "Os Dez Mandamentos". Nos anos seguintes, esteve em "A Terra Prometida" (2016) e "Gênesis" (2021). Em 2022, fez sua estreia nos cinemas com o filme "Coisa Pública".

Nascida em Minas Gerais, Priscila Ubba se mudou para Madrid em 2009 para estudar artes, além de ter passado uma temporada em Portugal onde gravou o curta-metragem "O Vôo da Capo" (2019).

Em sua página no Instagram, onde soma mais de 240 mil seguidores, a atriz também compartilha conteúdo sobre espiritualidade, moda e vida saudável, além de cliques de seus trabalhos e vida pessoal. Ela é casada com o diretor Candé Faria, filho do ator Reginaldo Faria.

Como Salomão morre?

Apesar do plano de Nebset de se vingar de Salomão, o rei não morre pelas mãos dela. Na Bíblia, ele falece de causas naturais, já na velhice, depois de se afastar de Deus. O livro sagrado conta que o líder de Israel deixou de adorar o Criador e passou a venerar outros ídolos.

A morte de Salomão, porém, não é descrita em detalhes na Bíblia. É possível que a novela Reis tenha que criar um enredo maior para mostrar a queda e falecimento do rei após ele se afastar de Deus.

Apesar dos feitos notáveis durante o tempo em que comandou Israel, como a construção do Templo de Jerusalém, a história de Salomão também inclui erros e pecados, como a idolatria e a cobrança de altos impostos. Seu reinado marcou um período de estabilidade e prosperidade, mas após sua morte, o reino se dividiu em Israel e Judá.