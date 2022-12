Brisa vai ter filho do Oto ou Ari em Travessia? Entenda mudanças na novela

A briga judicial entre Ari e Brisa pela guarda de Tonho não chega ao fim na novela Travessia. E para causar ainda mais na situação, nos próximos capítulos da obra de Gloria Perez, a protagonista ganhará um novo rumo: ela descobrirá uma gravidez que pode mudar tudo em sua vida.

Brisa vai ter filho de Oto na novela Travessia?

Brisa vai ter um filho com Oto na novela Travessia, segundo adiantou o Notícias da TV. A colunista Marcia Pereira revelou no final de novembro que a autora Gloria Perez precisou fazer alterações na trama e que antes o hacker não seria o pai da criança.

Inicialmente, a ideia da autora era de colocar Ari como o pai da criança. Brisa engravidaria por causa do sexo de reencontro com Ari quando saiu da cadeia após dois meses trancafiada. Ari descobriu que a moça estava viva e a encontrou em um hotel. Os dois não resistiram e foram parar na cama.

Depois disso, o casal passou por problemas e colocou um ponto final na relação, dando início a briga incessante dos dois na justiça pela guarda de Tonho. Enquanto isso, a personagem de Lucy Alves começou seu romance com Oto e depois de um tempo passou a ter relações com o hacker, que se tornou seu namorado.

De acordo com a jornalista do Notícias da TV, a mudança ocorreu por causa da rejeição do público. Nas redes sociais fica obvio que Ari não é querido e é considerado um "boy lixo" pelos telespectadores devido a forma que tratava a protagonista de Travessia desde que os dois namoravam.

Por conta disso, Gloria Perez precisou alterar a trama e colocar Oto como o novo pai do bebê. Diferente do personagem de Suede, Oto tem agradado o público, que atualmente torce por um final feliz do papel de Romulo Estrela ao lado de Brisa.

Quando Brisa vai descobrir a gravidez?

A gravidez de Brisa ainda não aparece nos resumos da novela, que mostram os acontecimentos do folhetim até os capítulos do dia 17 de dezembro. Por enquanto, a trama do casal passará por outros perrengues.

De acordo com os resumos da Rede Globo, por conta do envolvimento de Moretti (Rodrigo Lombardi), que quer acabar com o casal a qualquer custo, o hacker vai tentar se afastar da namorada, para a manter em segurança. A maranhense não vai entender a situação e a dupla passará por maus momentos.

Além disso, Brisa terá dificuldades no processo de guarda de Tonho e Ari ganhará vantagens. Ela terá que depor sobre o motivo que a levou para a prisão. Ela se recusará a prejudicar Oto, mas se contar a verdade para se livrar e conseguir o filho de volta, poderá acabar mandando o namorado para a cadeia.

Nova gravidez ajudará Brisa a tentar recuperar Tonho

Apesar de tudo que passará no relacionamento com Oto e a briga sem fim pela custódia de Tonho, a gravidez de Brisa acabará a ajudando. Segundo o que a colunista Carla Bittencourt, também do Notícias da TV, revelou agora no início de dezembro, o momento do parto será decisivo para a maranhense.

Para quem ainda não sabe, a personagem de Lucy Alves terá uma condição rara na trama, conhecida como quimera, em que a pessoa tem duas sequências diferentes de DNA no corpo. Por conta disso, quando ela fizer um teste de DNA para provar para Nubia que Ari é realmente pai de Tonho e a moça não traiu o namorado, quem vai cair do cavalo será Brisa. O teste mostrará que o rapaz é pai do menino, mas que Brisa não é a mãe.

No entanto, quando a mulher der a luz ao bebê que esperará de Oto, um teste de DNA será feito por um geneticista designado pela Justiça logo na sala de parto. O exame também dará negativo, como se Brisa não fosse a mãe do novo bebê. Por conta disso, será descoberta a rara condição genética da moça e servirá de prova que ela não é uma ladra de crianças.

