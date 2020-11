Banho de Alecrim: aprenda 4 banhos para energia, foco e limpeza

Um banho de alecrim pode ser muito benéficos em diversos sentidos. Além dos benefícios para a sáude, o ritual com a erva traz energia, concentração e proteção.

Ademais, queimar as folhas também é ótimo quem precisa de energia e foco. Sendo assim, é ótimo para o home office que está ficando cada vez mais comum nos dias de hoje.

O chá de alecrim também é muito bom para evitar a queda de cabelo. Ele também alivia mágoas e é diurético. Porém, deve ser tomando com muita cautela e em pequenas quantidades, pois diminui a pressão. Com isso, já deu para ver o quão importante é ter alecrim em casa. Então, venha aprender como fazer um banho de alecrim para diversas finalidades:

Banho de Alecrim para Proteção

O alecrim é uma erva morna, o que significa que ele equilibra. Então, quando o assunto é proteção energética ou espiritual, ele deve ser utilizado com outras ervas mais fortes.

Ingredientes:

Alecrim

Arruda

Guiné

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro da panela, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Coe o banho e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene; Por fim, ore por proteção e se imagine em volta de uma grande bolha rosa.

Banho de Assento para Limpeza

Um banho de assento é uma tradição muito antiga e utilizada até hoje em ginecologia natural, é muito eficiente para limpar a energia sexual de parceiros anteriores. Faça preferencialmente na lua minguante e é exclusivamente para mulheres.

Ingredientes:

Alecrim

Como preparar:

Para começar, ferva 3 a 4 litro de água; Na sequência, coloque o alecrim dentro da panela, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Coe o banho coloque dentro de uma bacia; Por fim, sente-se em cima por cerca de 15 minutos e repita por 3 dias seguidos.

Caso queira, pode adicionar camomila, que auxilia no tratamento de infecções urinárias, e barbatimão, que auxilia no controle de corrimentos vaginais. Outra dica é pingar uma gotinha de óleo essencial de tea tree nesses 3 ou 4 litros de água, pois ele auxilia na prevenção de candidíase. Assim, o banho de assento pode evitar diversas infecções e você se conecta mais com o seu corpo.

Banho de Alecrim para Foco e Energia

Além de queimar alecrim para foco e energia, um banho de ervas também ajuda muito. Caso precise de uma força extra, use óleo essencial de laranja e alecrim em um spray para o ambiente durante o dia. Assim, seu foco melhorará muito.

Ingredientes:

Alecrim

Eucalipto

Sal grosso

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litros de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro da panela, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Coe o banho e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene; Por fim, se concentre na sua respiração por 2 minutos peça por mais energia.

Banho de Alecrim para Atração

O alecrim também pode ser muito atrativo se misturado com as ervas certas. Faça um banho pedindo por prosperidade, mas com muita proteção. Esse banho pode ser feito antes de entrevistas de emprego ou reuniões importantes.

Ingredientes:

Alecrim

Canela

Arruda

Como preparar: