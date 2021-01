Aprenda banhos e rituais para atração e prosperidade

Banhos e rituais para atração ajudam a abrir caminhos e realizar sonhos. A lei da atração é algo interessante e mais complexa do que podemos imaginar. Não é apenas pensar no que queremos que aconteça, é preciso imaginar em detalhes, desapegar disso durante o dia e abrir espaço em sua vida para que o novo prospere. Assim como é explicado no filme O Segredo, por exemplo.

Com isso, banhos e rituais para atração feitos com ervas podem auxiliar na atração de prosperidade e realização de desejos. Entretanto, é preciso lembrar que os banhos e rituais são um complemento e que o restante de trabalho é conosco.

Os melhores rituais para atração e prosperidade

Na sequência, você vai conhecer os melhores rituais para atração dos seus sonhos e desejos.

1. Banho de atração com canela, arruda e alecrim

Esse é o banho de atração mais poderoso que já tomei e ensinei. Quando preciso cobrar alguém, aproveito a energia da lua crescente, que é a melhor fase da lua para isso, tomo esse banho e tudo fica mais simples. Com isso, também é um banho de atração ótimo para entrevistas de emprego. Contudo, um dos ingredientes que vai no banho é a arruda, que serve para proteção e evita que você atraia algo que não será benéfico.

Ingredientes:

1 colher de sopa de arruda

2 colheres de sopa de alecrim

3 paus de canela

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Adicione os 3 ingredientes; Quando a água ferver, desligue o fogo e tampe a infusão com um prato para abafá-la; Espere 10 minutos e coe tudo; Tome um banho com calma mentalizando o que deseja; Por fim, após se secar, jogue o banho do pescoço para baixo e seque muito levemente; Descarte as ervas na natureza, como em um jardim ou vaso de plantas; Vá direto para a cama e mentalize o que você quer para a sua vida e agradeça como se já tivesse conquistado.

2. Ritual do Louro para atração e prosperidade

Esse ritual para atração pode ser feito na lua nova ou na lua crescente e é muito simples. O louro, além de nos conectar com a nossa intuição, serve para prosperidade. Portanto, é ideal quando se quer atrair algo.

Materiais:

7 folhas de louro

Lápis

1 vela branca

Como preparar:

Vá para um local calmo e escreva um desejo em cada uma das 7 folhas de louro; Feche os olhos e mentalize cada um das coisa que escreveu; Acenda a vela branca e queime uma folha de louro por vez, agradecendo em voz alta como se já tivesse conseguido. Por fim, deixe a vela queimar até o final.

3. Banho Cigano para atração

O povo cigano é cheio de alegria e encantos. Por isso, é ótimo aproveitar essa energia para um banho de atração com elemenetos desse povo e canela, que transimte prosperidade.

Ingredientes:

4 colheres de chá de mel

1 maçã

3 paus de canela

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Corte a maçã em 4 e coloque dentro da panela; Misture o mel e a canela e desligue o fogo; Tampe a infusão com um prato para abafar; Tome um banho com calma mentalizando o que deseja; Por fim, após se secar, jogue o banho do pescoço para baixo e seque muito levemente; Descarte as ervas na natureza, como em um jardim ou vaso de plantas; Peça para o povo cigano te guiar para o que deseja.

