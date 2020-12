Ritual de autocuidado com argila, chá e meditação

Um ritual de autocuidado é tudo de bom! E você não precisa de muito para isso, basta alguns ingredientes, um tempo para você e vontade de se cuidar e se amar. O autocuidado é algo que deixamos para depois, nos depilamos, retocamos a raiz e passamos maquiagem, mas muitas vezes fazemos isso no automático ou para agradar os outros. Então, que tal começar o ano se amando a aprendendo um ritual de autocuidado simples e com resultados incríveis?

Escolha um dia em que você pode relaxar e não há muitos compromissos ou horários. Arrume a cama e tire do armário as roupas que não servem mais e você pode dar para alguém, uma faxina de ano novo é sempre muito bem-vinda antes de um ritual de autocuidado. Por fim, aproveite para colocar a sua música favorita para tocar alto.

Ritual de Autocuidado com Skincare

O skincare está super na moda e é uma forma de se cuidar e dizer que se ama e ama seu corpo. Caso você não tenha tantos produtos específicos para isso, aposte no uso das argilas. E você não precisa de produtos com elas, pode comprá-las em pó e fazer a mistura em casa, a grama é bem barata e vale a pena. Com isso, não há desculpas para deixar de se cuidar.

Conheça a finalidade de cada uma:

Branca: é a argila mais suave de todas e remove impurezas tirando a oleosidade sem ressecar.

é a argila mais suave de todas e remove impurezas tirando a oleosidade sem ressecar. Verde: possui efeito detox, controla a oleosidade e seca espinhas.

possui efeito detox, controla a oleosidade e seca espinhas. Rosa: é antisséptica e cicatrizante. Seca espinhas e também é indicada para peles sensíveis.

é antisséptica e cicatrizante. Seca espinhas e também é indicada para peles sensíveis. Amarela: ilumina e hidrata a pele aumentando a elasticidade e ajudando na formação do colágeno na pele.

ilumina e hidrata a pele aumentando a elasticidade e ajudando na formação do colágeno na pele. Vermelha: suaviza linhas de expressão, regenera e revitalizar a pele.

suaviza linhas de expressão, regenera e revitalizar a pele. Preta: Limpa profundamente e é anti inflamatória.

Após escolher a melhor argila para o seu tipo de pele, está na hora de começar seu ritual de autocuidado. Misture bem 20 gramas de argila com água filtrada, soro fisiológico ou chá de camomila gelado. Por fim, é só aplicar no rosto e esperar 20 minutos.

Prepare seu chá e escalda-pés

Enquanto você espera a argila fazer efeito, pode aproveitar e hidratar seu cabelo com uma máscara capilar e fazer um escalda-pés. O escalda-pés é uma prática antiga que consiste em colocar os pés em uma bacia de água quente e esperar que a lombar esquente para os pensamentos excessivos saiam.

Portanto, é um ótimo aliado do ritual de autocuidado. Basta aquecer a água, colocar em uma bacia com sal grosso e camomila e deixar os pés dentro enquanto ouve uma música, lê um livro e tomar o seu chá.

Escolha o melhor chá para você:

Verde: desincha e acelera o metabolismo. Então, tome se você precisa de energia no fim do dia.

desincha e acelera o metabolismo. Então, tome se você precisa de energia no fim do dia. Preto: possui cafeína e dá energia.

possui cafeína e dá energia. Hibisco: diurético e com aroma suave. Mas cuidado, diminui levemente a pressão.

diurético e com aroma suave. Mas cuidado, diminui levemente a pressão. Maça com canela: acelera o metabolismo e ajuda a combater doenças infecciosas.

acelera o metabolismo e ajuda a combater doenças infecciosas. Camomila: acalma e ajuda a dormir. Portanto, é o mais indicado para esse dia.

acalma e ajuda a dormir. Portanto, é o mais indicado para esse dia. Hortelã: melhora a digestão.

melhora a digestão. Alecrim: auxilia no processo digestivo, dá disposição e alivia mágoas. Mas não exagere na quantidade.

auxilia no processo digestivo, dá disposição e alivia mágoas. Mas não exagere na quantidade. Louro: auxilia no tratamento da ansiedade e melhora o estresse e a digestão.

Por fim, faça o seu chá com 200ml de água e curta seu escalda-pés e seu skincare.

Ritual de autocuidado com velas e banho

Por fim, acenda um incenso ou uma vela perfumada e finalize seu ritual de autocuidado. Prefira uma vela palito cor-de-rosa que trabalha o amor e a harmonia e aproveita para fazer um banho de rosas, mas foque no amor próprio em vez de mentalizar alguém.

Esquente 2 litros de água e desligue o fogo antes de começar a ferver;

Coloque pétalas de rosas cor-de-rosa e abafe a infusão com um prato;

Espere esfriar e jogue da cabeça para baixo após seu relaxante banho de higiene.

Por fim, misture 5 gotas de óleo essencial de gerânio em 10ml de óleo de semente de uva e passe na região do se chakra esplênico, na altura do seu útero. Esse óleo essêncial trabalha o feminino e acalma a mulher fase da TPM. Aproveite para fazer isso na com uma meditação sobre sagrado feminino.

