Dia 12 de outubro é feriado nacional em 2022 ou ponto facultativo?

O brasileiro já pode se programar, pois o dia 12 de outubro é feriado nacional. Na quarta-feira, será celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, como também o Dia das Crianças. Entenda como funciona a folha e por que o país celebra dia doze do mês.

Dia 12 de outubro é feriado nacional?

O dia 12 de outubro é feriado nacional. A data é conhecida por ser o Dia das Crianças, mas oficialmente celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida.

Reza a lenda que em outubro de 1717, após um dia de pesca sem sorte, os pescadores lançaram suas redes no rio Paraíba do Sul, em São Paulo, e retiraram uma pequena estátua marrom da Virgem Maria.

Então eles lançaram suas redes novamente e desta vez eles voltaram cheios de peixes. Este foi o primeiro milagre atribuído à estátua

Por causa de sua cor e porque o milagre aconteceu com um jovem escravo, a devoção à estátua cresceu rapidamente, principalmente entre os afro-brasileiros.

Nossa Senhora Aparecida foi declarada padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI em 1929. A festa de Nossa Senhora Aparecida é um feriado nacional no Brasil desde 1980.

O Dia das Crianças também é comemorado no dia 12 de outubro no Brasil, coincidindo com o dia de Nossa Senhora Aparecida e a data do descobrimento europeu das Américas por Cristóvão Colombo.

A data foi instituída em 5 de novembro de 1924, pelo presidente da República Arthur Bernardes (1875-1955), sob o Decreto 4.867. “Artigo único. Fica instituído o dia 12 de outubro para ter lugar, em todo o território nacional, a festa da criança, revogadas as disposições em contrário”, diz o texto.

Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado nacional

De acordo com a Constituição Federal, são feriados nacionais em todo o Brasil sete datas. Elas têm caráter de suspensão das atividades em geral, como trabalho ou estudo. Dessa forma, só haverá três datas até o final do ano. No entanto, outros dias são pontos facultativos. Isto é, quando somente as repartições públicas não devem funcionar, ou devem adotar atendimento em regime de plantão, sendo opcional a folga no setor privado.

Contudo, em feriados, os empregadores podem elaborar acordos com os funcionários para trabalharem, mediante pagamento de encargos trabalhistas definidos por Lei. Veja quais são:

1o de janeiro – Ano Novo ;

; 21 de abril – Dia de Tiradentes ;

; 1o de maio – Dia do Trabalhador ;

; 7 de setembro – Dia da Independência ;

; 2 de novembro – Finados ;

; 15 de novembro – Proclamação da República ;

; 25 de dezembro – Natal.

Como de costume, a certeza é de que apenas as agências bancárias e repartições públicas não terão atendimento ao público nos feriados nacionais de 2022. As lotéricas também costumam manter portas fechadas nos feriados.

Já em relação a outros estabelecimentos, como supermercados, restaurantes, shopping centers e comércio em geral, cada cidade e cada setor tem suas próprias regras.