Aprenda a oração de Nossa Senhora Aparecida para proteção e socorro

Considerada a padroeira e protetora do Brasil, Nossa Senhora Aparecida tornou-se famosa por ter sido encontrada por pescadores, em 1717, no rio Paraíba do Sul, que está localizado no Estado de São Paulo. Para os católicos, a santa é lembrada principalmente para socorro nos momentos de aflição e proteção. Assim, aprenda a oração de Nossa Senhora Aparecida e outras orações feitas em sua homenagem.

No país, o Dia de Nossa Senhora Aparecida é celebrado em 12 de outubro.

Oração de Nossa Senhora Aparecida para proteção

Ó incomparável Senhora da Aparecida Conceição, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Perturbados, Santíssima Virgem, cheia de força e bondade, lança um olhar favorável em nossa direção para que possamos ser ajudado em todas as nossas necessidades. Lembra-te, Santíssima Mãe Aparecida, que nunca se soube que alguém que procurasse a tua ajuda, invocando o teu nome e implorando a tua proteção singular, fosse alguma vez abandonado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Animada por esta confiança, dirijo-me a ti, aceitando-te de uma vez e para sempre como minha Mãe e protetora, minha consolação e guia, minha esperança e luz na hora da minha morte.

Por favor, Nossa Senhora, livra-nos de tudo que possa ofender a Vossa Excelência e a seu Santíssimo Filho, meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Santíssima Virgem, guarde este seu servo indigno e esta casa e aqueles que vivem aqui da peste, fome, guerra, assalto, relâmpagos, tempestades, inundações, acidentes e outros perigos e coisas ruins que podem nos atormentar.

Soberana Senhora, por favor, guie-nos em todas as coisas espirituais e temporais; livra-nos das tentações do diabo para que, seguindo o caminho da virtude e pelos méritos da tua mais pura virgindade e do preciosíssimo Sangue do teu Filho, possamos ver, amar e gozar de ti na glória eterna, para sempre e sempre.

Amém.

Consagração à Nossa Senhora Aparecida

“Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.

Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.

Recebei-me, o Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte.

Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade.

Assim seja!”

Oração do Papa Francisco a Nossa Senhora

Aprenda a oração de Nossa Senhora Aparecida rezada pelo Papa Francisco em sua viagem ao Brasil:

“Mãe Aparecida, como Vós um dia, assim me sinto hoje diante do vosso e meu Deus, que nos propõe para a vida uma missão cujos contornos e limites desconhecemos, cujas exigências apenas vislumbramos. Mas, em vossa fé de que “para Deus nada é impossível”, Vós, ó Mãe, não hesitastes, e eu não posso hesitar. Assim, ó Mãe, como Vós, Eu abraço minha missão. Em vossas mãos coloco minha vida e vamos Vós-Mãe e Eu-Filho caminhar juntos, crer juntos, lutar juntos, vencer juntos como sempre juntos caminhastes vosso Filho e Vós.

Mãe Aparecida, um dia levastes vosso Filho ao templo para O consagrar ao Pai, para que fosse inteira disponibilidade para a missão. Levai-me hoje ao mesmo Pai,

consagrai-me a Ele com tudo o que sou e com tudo o que tenho. Mãe Aparecida, ponho em vossas mãos, e levai até o Pai a nossa e vossa juventude, a Jornada Mundial da Juventude: quanta força, quanta vida, quanto dinamismo brotando e explodindo e que podem estar a serviço da vida, da humanidade.

Finalmente, ó Mãe, vos pedimos: permanecei aqui, sempre acolhendo vossos filhos e filhas peregrinos, mas também ide conosco, estai sempre ao nosso lado e acompanhai na missão e grande família dos devotos, principalmente quando a cruz mais nos pesar, sustentai nossa esperança de nossa fé”.