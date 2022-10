12 de outubro: quarta-feira é feriado de quê?

A próxima quarta-feira é feriado em todo Brasil, e apesar do dia 12 de outubro ser conhecido pelo Dia das Crianças, a celebração oficial é católica, onde se comemora a padroeira do Brasil. Vem entender a origem da data.

Entenda porque quarta-feira é feriado de Nossa Senhora Aparecida

Em 12 de outubro, quarta-feira, o Brasil celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do país. A celebração foi instituída pela Lei 6.802, de 30 de junho de 1980.

O feriado nasceu com a visita do Papa João Paulo II ao Santuário de Aparecida, no interior de SP, em 30 de junho de 1980. Assim, o General João Batista Figueiredo – presidente do país durante a Ditadura Militar – sancionou a lei que declarava a data como feriado nacional.

A história conta que a data foi escolhida por pelo menos 3 razões:

1- A história conta que em outubro de 1717 três pescadores encontraram a imagem da Santa no rio Paraíba do Sul;

2- Por se tratar também do Dia das Crianças;

3- Por fim, o dia foi escolhido por estar associado a chegada dos espanhóis ao continente americano, em 12 de outubro de 1492.

Já o Dia das Crianças, embora seja popular, não é um feriado. A homenagem foi oficializada em 1924 pelo presidente Arthur Bernardes.

