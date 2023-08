30 salmos e frases de bom dia para uma sexta-feira abençoada

Bom dia, sexta-feira! A semana está quase acabando, e com ela a chegada da oportunidade de fazer um balanço de nossas bênçãos com frases e mensagens inspiradoras.

Melhores frases de sexta-feira abençoada

Essas mensagem vão traz esperança e alegria para o fim da semana.

1. “Que seus problemas sejam menores, suas bênçãos maiores e você encontrará a felicidade à sua porta.”

2. “O clima não importa nesta sexta-feira, que você leve a luz do sol aonde quer que vá!”

3. “Que esta manhã de sexta-feira não seja apenas boa, mas que seja abençoada em tudo o que você fizer.”

4. “Uma manhã é uma bênção maravilhosa, seja nublada ou ensolarada. Significa esperança, dando-nos outro começo do que chamamos de vida.”

5. “Que você seja abençoado com um sorriso no rosto e gargalhadas pelo seu dia. Tenha um dia de paz hoje.”

6. “Deus não nos abençoa apenas para nos fazer felizes; Ele nos abençoa para nos tornar uma bênção. Tenha um bom dia."

7. “Que esta sexta-feira seja um dia maravilhoso, cheio da abundante graça de Deus para você.”

8. “Feliz sexta-feira! Se você está feliz hoje, compartilhe esta alegria com o Senhor, se você está triste, encontre forças em Deus e lembre-se que Ele está sempre em seu coração”..

9. “Que você seja abençoado com felicidade e sucesso neste dia.”

10. “Mantenha a cabeça erguida e sorria porque a vida é linda e há tantas coisas para ser feliz.”

11. “Que Deus os abençoe nesta sexta-feira! Que você sinta Seu amor ao longo do dia e experimente Sua presença maravilhosa.”

12. “Tenha uma sexta-feira abençoada! Cheio do amor reconfortante de Deus e da força para enfrentar o dia de hoje com facilidade e prazer.”

13. “Que esta manhã de sexta-feira lhe traga a bênção de gratidão e apreço por tudo o que você tem.”

14. “A bênção de hoje é focar na expansão – expandir um pouco mais. Forçando hoje para chegar ao melhor nível possível.

15. “Que você seja abençoado nesta manhã de sexta-feira. Obrigado por tudo que você faz, mas acima de tudo por ser você.”

16. “Tenha uma sexta-feira inspiradora, cheia do amor e da bondade de Deus por você. Que ele encha seu coração de alegria.”

17. “Esta manhã nunca mais voltará em sua vida. Levante-se e aproveite ao máximo. Feliz manhã de sexta-feira!”

18. “Este não é apenas mais um dia, esta é mais uma chance de realizar seus sonhos. Bom dia."

19. “Que sexta-feira veja um sorriso em seu rosto, um salto em seus passos e sua presença uma inspiração para aqueles ao seu redor.”

20. "Neste dia, você pode encontrar felicidade e sucesso.”

21. “Que esta manhã de sexta-feira lhe traga a graça e o amor de Deus! Que seu dia brilhe com Sua luz brilhante. Bênçãos para você hoje!”

22. “Oro para que a sexta-feira lhe traga uma sensação incrível do amor e da misericórdia de Deus por você. Que ele abençoe e proteja você hoje.”

23. “Para cada nova manhã, haja um fluxo de amor. Que haja luz de felicidade em todas as direções.”

24. “Bem-vinda sexta-feira a um novo dia brilhante. Todas as suas orações se tornarão realidade e todos os seus desejos serão atendidos. Você é abençoado, e sua geração será abençoada. Tenha uma ótima dia!”

25. “Rezo para que você tenha um lindo dia. Você merece apenas o melhor. Eu estou mantendo você em minha mente hoje. Espero que sua sexta-feira seja cheia de amor e luz.”

Salmos para ler na sexta-feira

Os Salmos estão repletos de exortações à esperança e celebram a esperança que podemos ter no Senhor. Por meio desses salmos de esperança, oramos para que sua fé seja fortalecida, seu coração iluminado e sua visão clara.

1. Salmos 27:13-14

Creio que verei a bondade do Senhor

na terra dos vivos.

Espere no Senhor, tenha coragem;

seja corajoso, espere no Senhor!

2. Salmo 37:1-6

Não se irrite por causa dos ímpios;

não tenha inveja dos malfeitores,

pois eles logo murcharão como a grama

e murcharão como a erva verde.

Confie no Senhor e faça o bem;

assim você viverá na terra e desfrutará de segurança.

Deleite-se no Senhor,

e Ele concederá os desejos do seu coração.

Entre o seu caminho ao Senhor;

confie nEle, e Ele agirá.

Ele fará a tua justiça brilhar como a luz,

e a justiça da tua causa como o meio-dia.

3. Salmos 51:10-12

Cria em mim um coração puro, ó Deus,

e põe dentro de mim um espírito novo e reto.

Não me lances fora da tua presença,

e não te retires de mim o teu Espírito Santo.

Restaura-me a alegria da tua salvação

e sustenta-me em um espírito voluntário.

4. Salmos 34:17-20

Quando os justos clamam por socorro, o Senhor os ouve

e os livra de todas as suas tribulações.

Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado

e salva os oprimidos de espírito.

Muitas são as aflições do justo,

mas o Senhor o livra de todas.

Ele guarda todos os seus ossos;

nenhum deles será quebrado.

5. Salmo 62:5-6

Somente em Deus minha alma espera em silêncio,

pois minha esperança vem Dele.

Só ele é minha rocha e minha salvação,

minha fortaleza; Eu não serei abalado.