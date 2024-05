Bem-vindo maio: 50 frases para um mês abençoado

Entre em um novo mês com positividade e esperança de dias melhores.

As frases e versículos da bíblia podem ajudar a dar boas-vindas ao mês de maio de 2024, com fé e positividade. Um indício é que este novo ciclo já começa com um feriado, trazendo alegria para os trabalhadores.

Melhores frases para o mês de maio para inspiração

Escolha uma citação do mês - ou várias - escreva-a em seu diário ou defina-a como papel de parede do seu computador e comemore ao atingir suas metas mensais.

Caia sete vezes e levante-se oito.

--Provérbio Japonês

Não é que eu seja tão inteligente, é que fico mais tempo com os problemas. - Albert Einstein (1879-1955), físico e desenvolvedor da teoria da relatividade

Muitos dos fracassos da vida são de pessoas que não perceberam o quão perto estavam do sucesso quando desistiram. - Thomas Edison (1874-1931), inventor da lâmpada

O fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo, desta vez de forma mais inteligente. - -Henry Ford (1863-1947), fundador da Ford Motor Company

Um fracasso nem sempre é um erro. Pode ser simplesmente o melhor que se pode fazer dadas as circunstâncias. O verdadeiro erro é parar de tentar. - BF Skinner (1904-1990), psicólogo americano

Pergunte a si mesmo: 'Isso terá importância daqui a um ano?’- Richard Carlson, psicoterapeuta americano e autor de Don't Sweat the Small Stuff

E se eu lhe dissesse que daqui a 10 anos sua vida seria exatamente a mesma? Duvido que você ficaria feliz. Então, por que você tem tanto medo da mudança? --Karen Salmansohn, autora de best-sellers de autoajuda

Ao relembrar minha vida, percebo que toda vez que pensei que estava sendo rejeitado por algo bom, na verdade estava sendo redirecionado para algo melhor. --Dr. Steve Maraboli, palestrante e autor

O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após dia. --Robert Collier (1885-1950), autor americano de autoajuda

Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. --Confúcio (551-479 aC), filósofo

Nunca confunda uma única derrota com uma derrota final. --F. Scott Fitzgerald (1896-1940), autor americano

Perseverança é o trabalho árduo que você realiza depois de se cansar de fazer o trabalho árduo que já fez. --Newt Gingrich (1943-), político, historiador e autor americano

“A manhã chegará, não há escolha.” -Marty Rubin

“Não importa o que aconteça, a vida continua.” – Maya Angelou

“Não olhe para o passado com tristeza, olhe para o agora e torne-o bonito” – Mimi Novic

“O plano é transformar essa faísca em uma chama.” -Lin-Manuel Miranda

“O início é a parte mais importante do trabalho.” - Platão

“Com o novo dia vêm novas forças e novos pensamentos.” - Eleanor Roosevelt

“Felicidades por um novo mês e mais uma chance para acertarmos.” - Oprah Winfrey

“Se tudo o que você pode fazer é rastejar, comece a engatinhar.” -Rumi

“Esteja disposto a ser um iniciante todas as manhãs.” - Mestre Eckhart

“Daqui a um ano você poderá desejar ter começado hoje.” - Karen Cordeiro

“Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido.” -George Eliot

“Este passo – escolher uma meta e cumpri-la – muda tudo.” -Scott Reed

“Um novo mês marca um novo começo e um novo começo.” -Winifred Kal

“Este não é o início de um novo capítulo na minha vida; este é o começo de um novo livro… este novo livro apenas começou! Uma linda. - C. JoyBell C

“Encharque-se de palavras não ditas, Viva sua vida de braços abertos, Hoje é onde seu livro começa, O resto ainda não foi escrito.” -Natasha Bedingfield

>> mensagens inspiradoras

Mensagens curtas de frases de maio

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você no mês 5 de 2024.

Olá maio! Surpreenda-me.

Desejo um mês de maio repleto de bênçãos para você e sua família.

Que Deus derrame uma chuva de bênção em sua vida neste mês, trazendo renovação e esperança

Maio é o mês das noiva e também das solteiras

Celebre a vida! São dias felizes e de oportunidade!

Adeus abril, olá maio.

O caminho do bem te espera!

Que este novo período traga alegria para o seu coração e paz para o seu lar.

Olá, maio. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

Adeus fevereiro, obrigado pelas memórias. Oi maio, estou ansioso para fazer novas.

Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

Olá, maio! Seja bom para mim!

Querido, maio, venha e seja incrível!

Mantenha a calma e olá maio!

Bem-vindo maio! É bom te ver! Seja de paz

Dando as boas-vindas a maio, um dia de cada vez

Bem-vindo maio: agora vá fazer o que você faz de melhor

Feliz por receber maio. Que seja um ciclo de paz e colheita feliz.

“Respire a doçura que paira em maio.”

Adeus fevereiro e um grande olá para maio.”

"Olá maio Seja um mês de paz e amor.”

“É a natureza do mundo. Uma coisa permanece e outra se foi.”

“Olá, maio. Um brinde a um mês emocionante, alegre, agradável, pacífico e abençoado.”

Citações Da Bíblia sobre Esperança em maio

As seguintes citações de esperança foram extraídas diretamente das escrituras. Adicione-os às suas orações diárias ou a uma nova cruz na parede para lembrá-lo do poder da esperança neste novo período.

Jeremias 29:11 - "Pois eu conheço os planos que tenho para vocês", declara o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro".

Coríntios 4:18 - "Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno."

Romanos 12:12 - "Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e fiéis na oração."

Romanos 15:4 - "Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, para que, pela perseverança ensinada nas Escrituras e pelo encorajamento que elas fornecem, possamos ter esperança."

Salmo 147 - "O Senhor se agrada daqueles que o temem, que colocam sua esperança em seu amor leal."

Provérbios 23:18 - "Certamente há uma esperança futura para você, e sua esperança não será cortada."

Salmo 16:9 - "Portanto, meu coração está alegre e minha língua exulta; meu corpo também descansará seguro."

Jeremias 17:7 - "Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, cuja confiança está nele."

Romanos 15:13 - "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo."

Salmo 62:5-6 - "Sim, minha alma, encontre descanso em Deus; minha esperança vem dele. Verdadeiramente ele é minha rocha e minha salvação; ele é minha fortaleza, não serei abalado."

Timóteo 4:10 - “É por isso que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem”.

Pedro 5:101 - "E o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos restaurará e vos tornará fortes, firmes e inabaláveis."

