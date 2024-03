Quando começa o outono em 2024? Veja datas das estações do ano

Já estamos perto de dar adeus ao verão e as boas-vindas ao outono, estação que tradicionalmente traz um clima ameno a parte do país. Para aqueles que não veem a hora de viver em temperaturas mais baixas e sonham com o ar bucólico da estação, se prepare que a data está chegando.

Como vai ser o outono 2024?

Com duração de três meses, o outono vai começar às 00h06 (horário de Brasília) do dia 20 de março até às 17h51 (horário de Brasília) do dia 20 de junho, e a partir desse dia a tendência é de que o clima quente e úmido e as chuvas comessem a diminuir.

Diferentemente de anos anteriores, em 2024 o frio da estação deve demorar um pouco mais para chegar e a explicação está o El Niño, cuja influência manterá atmosfera aquecida. Nas primeiras semanas do outono, parte do Brasil vai enfrentar uma nova onda de calor, o que tirará aquela cara de meia estação, mas o calorão deve ir embora até o final de março.

Mas isso não significa calorão durante toda a estação: a previsão indica chuvas intensas nas regiões Sul e Sudeste. Em contrapartida, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste devem apresentar menos chuvas em comparação a outros anos.

Início das próximas estações do ano

De acordo com dados do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, as datas de início para as próximas estações em 2024 são:

Outono: dia 20 de março, às 00:06h

Inverno: dia 21 de junho, às 17:51h

Primavera: dia 22 de setembro, às 09:44h

Verão: dia 21 de dezembro, às 06h21