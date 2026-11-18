A trajetória de Orestes Quércia na política paulista será recontada em uma biografia dividida em dois volumes, com lançamento marcado para 26 de novembro, em Campinas (SP). A publicação percorre diferentes momentos da vida do político, que começou a carreira pública no município, chegou ao Senado e governou o estado de São Paulo entre 1987 e 1991.

O projeto reúne trabalhos de dois autores. O jornalista Jorge Alves de Lima assina o primeiro volume, dedicado à formação pessoal e política de Quércia até sua eleição para o Senado Federal, em 1974. Já o segundo, escrito por José Pedro Soares Martins, acompanha sua trajetória a partir da atuação parlamentar até a chegada ao Palácio dos Bandeirantes.

Intitulado Orestes Quércia — De Igaçaba-Pedregulho a Campinas, o primeiro livro reconstrói a história do ex-governador desde a infância no interior paulista. A narrativa passa pela mudança para Campinas, onde ele trabalhou como jornalista e radialista, antes de ingressar na política.

O volume também aborda a passagem de Quércia pela Câmara Municipal e pela Assembleia Legislativa, além de sua gestão como prefeito de Campinas, iniciada em 1969. O período é apresentado a partir de documentos, registros da imprensa e fotografias que ajudam a contextualizar as mudanças ocorridas na cidade durante sua administração.

A pesquisa inclui depoimentos de familiares e amigos. Entre as fontes está o próprio Jorge Alves de Lima, que conheceu Quércia em 1958, quando os dois frequentavam uma academia de halterofilismo na Rua Barão de Jaguara, em Campinas.

Na época, Quércia estudava Direito, trabalhava como repórter e radialista e também ajudava a família em um armazém. A convivência ao longo dos anos permitiu ao autor reunir relatos pessoais sobre o início da trajetória do político. A sequência da biografia está no livro Do Senado ao Governo de São Paulo, de José Pedro Soares Martins. O volume trata da consolidação de Quércia no cenário político e dos acontecimentos que antecederam sua eleição para o governo estadual.

Eleito governador em 1986, Quércia assumiu o cargo em 1987 e permaneceu à frente do Executivo paulista até 1991. A gestão representa o ponto de chegada da trajetória política retratada na publicação.

Os dois volumes contam com prefácio do prefeito de Campinas, Dário Saadi. Natural de Pedregulho, assim como Quércia, ele relaciona a história do ex-governador à própria trajetória política.

Saadi também recorda a disputa pela Prefeitura de Campinas em 2020, quando enfrentou dúvidas sobre a possibilidade de a cidade eleger outro prefeito nascido no mesmo município do interior paulista. No prefácio, afirma: “A história de Quércia, pela dimensão que alcançou, funcionou como referência concreta de que origem não limita destino”.

O lançamento dos dois volumes será realizado na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 19h, no Espaço Interno do Centro de Convivência Cultural de Campinas Carlos Gomes.

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