Aprenda o passo a passo da receita, o doce que todo mundo quer provar

Uma receita que chama a atenção pela aparência e conquista pelo sabor. O bolo nuvem ganhou popularidade nas redes sociais e começou a aparecer no cardápio de confeitarias. Com massa macia, recheio de brigadeiro e uma cobertura aerada de leite Ninho, a sobremesa tem uma textura leve que lembra uma nuvem, característica que inspirou seu nome.

O que é o bolo nuvem?

O bolo nuvem é uma sobremesa feita com massa fofinha, geralmente de chocolate, recheio cremoso e uma cobertura volumosa preparada com leite em pó. O diferencial está justamente no creme, que tem consistência aerada e aveludada, além de derreter na boca. A receita ganhou viralizou nas redes sociais em novembro, onde confeiteiros e consumidores compartilham versões da sobremesa. O sucesso também despertou o interesse de quem trabalha com confeitaria e procura novidades para atrair clientes.

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a confeiteira Crislaine da Silva Oliveira, de 32 anos, incluiu o bolo no catálogo da Paraíso Doce e passou a registrar uma boa procura. Segundo ela, as vendas chegam a aproximadamente 40 unidades em dias de maior movimento, como sextas-feiras e sábados. Com a procura pelo bolo nuvem, a confeiteira decidiu ampliar as opções e desenvolveu uma versão com morango.

Apesar da popularidade do lançamento, Crislaine conta que o bolo Matilda ainda é o preferido de seus clientes. A sobremesa leva camadas de massa de chocolate e uma generosa cobertura de calda, combinação que também conquistou espaço entre os consumidores.

A receita de Crislaine combina massa de cacau infusionada, brigadeiro e creme de leite Ninho. A confeiteira explica que a escolha dos ingredientes e o preparo da cobertura fazem diferença no resultado.

“A massa de cacau infusionada garante um sabor mais intenso, além de fofura e maciez. Recheamos com brigadeiro de cacau suave e delicado, mas a estrela é, com certeza, o nosso creme Ninho”, explica.

Um dos diferenciais da cobertura, segundo Crislaine, é a ausência de manteiga. A confeiteira também destaca a quantidade de leite em pó utilizada na preparação, responsável por conferir estrutura e textura ao creme. Ela conta que testou diferentes versões da receita antes de chegar à fórmula comercializada atualmente. O resultado é uma cobertura leve, com sabor marcante de leite em pó e consistência que se tornou a principal característica do doce.

Receita de bolo nuvem para fazer e vender

Quem deseja experimentar a sobremesa em casa ou incluir a novidade no cardápio de vendas pode preparar a receita com massa de chocolate, brigadeiro e creme de leite Ninho.

Massa

3 ovos;

1 xícara (chá) de açúcar (180 g);

100 ml de óleo;

½ xícara (chá) de chocolate em pó 50% (60 g);

200 ml de leite integral;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (280 g);

1 colher (sopa) de fermento em pó (15 g).

Recheio de brigadeiro

2 caixas de leite condensado (790 g);

3 colheres (sopa) de chocolate em pó 50% (50 g);

3 caixas de creme de leite (600 g);

150 g de chocolate ao leite.

As quantidades correspondem ao total utilizado nas duas preparações de brigadeiro.

Calda

½ caixa de leite condensado (200 g);

2 colheres (sopa) de chocolate em pó 50% (30 g);

300 ml de leite integral.

Creme nuvem de leite Ninho

1 caixa de leite condensado gelado (395 g);

1 caixa de creme de leite gelado (200 g);

1 xícara (chá) de leite em pó (120 g);

1 colher (chá) de emulsificante (4 g).

Modo de preparo

1. Prepare a massa: bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura homogênea. Acrescente o óleo, o chocolate em pó e o leite. Misture e adicione a farinha de trigo aos poucos. Por último, incorpore o fermento. Despeje em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido até assar completamente.

2. Faça o brigadeiro: misture o leite condensado com o chocolate em pó em uma panela. Acrescente o creme de leite e cozinhe em fogo baixo, mexendo continuamente, até atingir uma consistência cremosa. Incorpore o chocolate ao leite e misture até derreter. Reserve para esfriar.

3. Prepare a calda: misture o leite condensado, o chocolate em pó e o leite integral até obter uma calda uniforme.

4. Faça o creme nuvem: coloque o leite condensado gelado, o creme de leite gelado, o leite em pó e o emulsificante na batedeira. Bata até obter um creme volumoso, aerado e consistente.

5. Monte o bolo: depois que a massa esfriar, corte-a em camadas. Distribua a calda para umedecer, acrescente o brigadeiro e monte as camadas. Finalize com uma generosa quantidade do creme de leite Ninho, espalhando por toda a superfície.

Mantenha o bolo refrigerado até o momento de servir. Para quem pretende comercializar a sobremesa, vale investir em uma apresentação caprichada e no armazenamento adequado para preservar a textura do creme.