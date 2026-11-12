Conheça o sobá, receita japonesa que é prato típico de cidade brasileira

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Quem visita Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, pode se surpreender ao encontrar uma especialidade gastronômica que mistura tradições japonesas com ingredientes e costumes regionais. O sobá, prato de origem okinawana, conquistou os moradores ao longo das décadas e se transformou em um dos principais símbolos da identidade cultural campo-grandense.

Mas o que é exatamente o sobá? Qual é o sabor do prato, como ele chegou ao Brasil e quanto custa experimentar essa especialidade em Campo Grande?

O que é sobá e qual é o sabor do prato?

Servido tradicionalmente em uma tigela com macarrão, caldo quente, carne, omelete e cebolinha, o sobá é presença marcante nos restaurantes da cidade, especialmente na Feira Central, conhecida popularmente como Feirona. A receita atravessou gerações, ganhou adaptações e passou a fazer parte da rotina de quem vive na capital sul-mato-grossense.

O Jornal DCI foi provar o prato, uma espécie de sopa japonesa preparada com macarrão e caldo quente. Na versão tradicional de Campo Grande, a receita costuma levar macarrão de trigo, carne bovina ou suína, tiras de omelete, cebolinha e um caldo temperado.

Apesar de ter origem na culinária japonesa, a preparação encontrada em Mato Grosso do Sul apresenta características próprias. A receita foi adaptada ao longo dos anos pelos imigrantes de Okinawa e seus descendentes, que incorporaram ingredientes e modos de preparo ao gosto regional.

O resultado é um prato servido quente, com caldo saboroso, massa de textura firme e acompanhamentos que combinam diferentes sabores. A carne acrescenta consistência à refeição, enquanto a omelete e a cebolinha completam a composição. O consumidor também pode ajustar o tempero de acordo com a preferência, utilizando shoyu e gengibre.

Em levantamentos de cardápios e referências gastronômicas disponíveis em 2026, os valores encontrados ficam, em geral, entre R$ 25 e R$ 60. Na Feira Central, por exemplo, há referências de porções nessa faixa, enquanto restaurantes também trabalham com tamanhos pequeno, médio e grande. Há opções vegetarianas com caldo vegetal, shitake no lugar da carne e tofu para substituir o omelete.

Os valores podem mudar conforme o estabelecimento e não representam uma tabela única para a cidade. Por isso, vale consultar o cardápio antes de fazer o pedido.

Como o sobá chegou a Campo Grande?

A história do sobá está diretamente relacionada à imigração japonesa em Mato Grosso do Sul. No início do século 20, imigrantes vindos de Okinawa, uma província do Japão, chegaram à região e trouxeram consigo hábitos alimentares e tradições culturais.

Parte dessas famílias se estabeleceu em Campo Grande, onde muitos imigrantes trabalharam na agricultura e no comércio. A Feira Central teve papel importante na popularização da receita, que inicialmente fazia parte da alimentação das próprias famílias japonesas.

Com o passar do tempo, o prato começou a despertar a curiosidade dos moradores e ganhou espaço nas barracas de alimentação. A receita foi sendo adaptada, especialmente com a presença da carne bovina, ingrediente bastante consumido na região.

A Feira Central, criada oficialmente em 4 de maio de 1925, acompanhou esse processo de transformação. Ao longo de sua história, passou por diferentes endereços até chegar à Esplanada Ferroviária, onde funciona atualmente.

Em 18 de julho de 2006, o sobá recebeu o reconhecimento de patrimônio histórico e cultural de Campo Grande, por meio do Decreto Municipal nº 9.685. A Feira Central também foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do município em 2017.

Onde comer sobá em Campo Grande?

A Feira Central é um dos endereços mais conhecidos para experimentar o prato. Localizada na Rua 14 de Julho, 3351, no Centro, a Feirona reúne restaurantes, barracas de alimentação, lojas e espaços de convivência.

Entre os estabelecimentos que trabalham com a especialidade estão:

Jadi Sobá: localizada na Feira Central, na Rua 14 de Julho, 3351

localizada na Feira Central, na Rua 14 de Julho, 3351 Ichiban Sobá: localizado no box 23 da Feira Central

localizado no box 23 da Feira Central Barraca da Anésia: também funciona na Feira Central e oferece sobá entre as especialidades do cardápio.

também funciona na Feira Central e oferece sobá entre as especialidades do cardápio. Barraca da Sandra: outra alternativa dentro do complexo gastronômico da Feirona.

outra alternativa dentro do complexo gastronômico da Feirona. Fuji Sobaria: localizada na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, 1108, na Vila Almeida.

localizada na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, 1108, na Vila Almeida. Sobaria do Tamashiro: fica na Avenida das Bandeiras, na Vila Carvalho.

fica na Avenida das Bandeiras, na Vila Carvalho. Sobaria Arakaki: localizada na Rua Coriolano Ferraz Baís, 72, no bairro Amambaí, é sinônimo de tradição

localizada na Rua Coriolano Ferraz Baís, 72, no bairro Amambaí, é sinônimo de tradição Quintal do Sobá: funciona na Rua Paraíba, 450, no Jardim dos Estados.

funciona na Rua Paraíba, 450, no Jardim dos Estados. Massa Sobaria: localizada na Rua Pernambuco, 1398, no bairro Cruzeiro.

A lista reúne estabelecimentos identificados em levantamentos gastronômicos e comerciais. Horários de funcionamento e disponibilidade dos pratos devem ser confirmados diretamente com cada restaurante.

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