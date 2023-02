Como ficou a classificação geral das escolas de samba do Rio de Janeiro 2023

A apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 22, consagrou Imperatriz Leopoldinense como a grande campeã do carnaval carioca deste ano. A agremiação obteve a maior nota com o enredo sobre Lampião. Viradouro e Vila Isabel ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, enquanto a Império Serrano foi rebaixada.

Classificação das escolas de samba do Rio em 2023

A apuração das escolas de samba aconteceu na Praça da Apoteose, na Marques de Sapucaí, e foi transmitido ao vivo pela Globo. O desfile do Grupo Especial aconteceu nos dias 19 e 20 de fevereiro, com doze escolas disputando o título de campeã do carnaval carioca. No próximo sábado, 25, as cinco agremiações mais bem posicionadas na classificação geral participam do desfile das campeãs.

1º lugar - Imperatriz Leopoldinense (269,8)

A Imperatriz Leopoldinense se apresentou com o enredo "O Aperreio Do Cabra Que O Excomungado Tratou Com Má-Querença E O Santíssimo Não Deu Guarida” sobre o 'aperreio' sofrido por Lampião ao ser barrado do céu e inferno após sua morte. A escola ficou em 1º lugar e se tornou a grande campeã deste ano.

2º lugar - Unidos do Viradouro (269,7)

Última escola a entrar na avenida, a Unidos do Viradouro ficou em 2º lugar na classificação geral. A agremiação apresentou o enredo "Rosa Maria Egípcia", sobre a primeira mulher negra a escrever um livro.

3º lugar - Unidos de Vila Isabel (269,3)

A Unidos de Vila Isabel, 3ª colocada no carnaval 2023, entrou na Marquês de Sapucaí com o enredo “Nessa Festa Eu Levo Fé”, que abordou a fé da humanidade nas mais diversas crenças e religiões.

4º lugar - Beija-Flor de Nilópolis (269,2)

Na 4ª posição do carnaval carioca, a Beija-Flor de Nilópolis se apresentou com o enredo "Brava Gente! O Grito Dos Excluídos No Bicentenário da Independência", sobre a 'verdadeira' independência do Brasil com a expulsão das tropas portuguesas.

5º lugar - Mangueira (269,1)

A Mangueira, que fechou o primeiro dia de desfiles na Sapucaí, ficou em 5º lugar no ranking das escolas de samba. A agremiação teve como enredo "As Áfricas Que A Bahia Canta”, dando destaque a musicalidade baiana por meio dos cortejos afros e protagonismo feminino.

6º lugar - Acadêmicos do Grande Rio (268,6)

Vencedora do Carnaval 2022, a Acadêmicos do Grande Rio neste ano ficou em 6º lugar. A escola homenageou o cantor Zeca Pagodinho com o enredo “Ô Zeca, O Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça E Trem, Procurando Por Xerém, Pra Te Ver, Pra Te Abraçar, Pra Beber E Batucar”.

7º lugar - Acadêmicos do Salgueiro (268,5)

O Salgueiro desfilou na Marquês de Sapucaí com o enredo "Delírios De Um Paraíso Vermelho", abordando principalmente a liberdade de expressão. A agremiação ficou com o 7º lugar na classificação geral do Carnaval carioca.

8º lugar - Paraíso do Tuiuti (268,3)

Escola que abriu o segundo dia de desfiles, a Paraíso de Tuiuti apresentou o enredo "Mogangueiro Da Cara Preta” sobre a chegada dos búfalos ao Brasil, influenciado a manifestação cultural da região da Ilha de Marajó, no Pará. A escola ficou em 8º lugar na classificação.

9º lugar - Unidos da Tijuca (268,2)

A Unidos da Tijuca ficou em 9º lugar no carnaval carioca com o enredo "É Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei A Baía De Todos Os Santos A Se Mirar No Samba Da Minha Terra", como uma forma de homenagem ao carnaval baiano, santos e orixás.

10º lugar - Portela (267,7)

A Portela, que ficou em 10º lugar, apresentou o enredo "O Azul Que Vem Do Infinito”, em comemoração a própria história. A agremiação completa 100 anos em 2023.

11º lugar - Mocidade Indep. de Padre Miguel (266,6)

Neste ano, a Mocidade Independente de Padre Miguel ficou em 11º lugar. A agremiação entrou na avenida com o enredo "Terra de Meu Céu Estrelas do Meu Chão", sobre o legado de artistas do Alto do Moura, discípulos do artesão Mestre Vitalino.

12º lugar - Império Serrano (265,6)

A Império Serrano ficou em 12º lugar na apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro e foi rebaixada para a Série Ouro. A agremiação entrou na avenida com o enredo "Lugares de Arlindo", em homenagem ao cantor Arlindo Cruz. O samba-enredo foi baseado no sucesso do artista, "Meu Lugar".