Oração de Nossa Senhora da Conceição para abrir caminhos

A Nossa Senhora da Conceição é a imagem da Mãe de Deus, cujo louvor existe desde tempos imemoriais. Sendo a mãe de Deus, ela é perfeita e imaculada pelo pecado original a que todos os demais estão sujeitos.

Deus criou Maria para dar à luz seu filho, Jesus. Desde então, Maria ocupou uma posição única no reino dos céus porque ela é nossa mãe e filha de Deus.

Nossa Senhora da Conceição refere-se ao nascimento de Jesus Cristo, que nasceu sem pecado porque Maria permaneceu pura. A partir daí, ela se louva à sua imagem e se glorifica no amor e na graça de Deus.

Seu dia é celebrado em 8 de dezembro em várias partes do mundo.

Pede-se favores para que só ela possa cumprir porque, como Senhora divina, só ela tem esse poder. Se você é um devoto fiel, leia as orações para que ele interceda por você.

Como fazer seu pedido à Imaculada Conceição?

As velas brancas representam a pureza da alma e a nobreza, assim como uma mãe que é mais pura que todos. Portanto, durante sua oração, ou novena, acenda uma vela para que a Imaculada Conceição ouça suas orações.

Durante as orações que as mulheres grávidas fazem para engravidar, recomenda-se não apenas rezar com devoção, mas também acender uma vela branca.

Pedido à Nossa Senhora da Conceição para ter caminhos abertos na vida

Virgem Santa e Imaculada,

a ti, que és a honra de nosso povo

e a guardiã solícita de nossa cidade,

nos dirigimos com confiança e amor.

Tu és a Toda Bela, ó Maria!

O pecado não está em você.

Suscite em todos nós um renovado desejo de santidade:

que o esplendor da verdade brilhe em nossas palavras,

que o canto da caridade ressoe em nossas obras, que a

pureza e a castidade habitem em nosso corpo e coração,

que toda a beleza do Evangelho .

Tu és a Toda Bela, ó Maria!

A Palavra de Deus se fez carne em você.

Ajuda-nos a escutar com atenção a voz do Senhor:

que o grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes, que

o sofrimento dos doentes e dos necessitados não nos distraia, que

a solidão dos idosos e a fragilidade das crianças nos comova nós,

cada vida a humanidade é sempre amada e venerada por todos nós.

Tu és a Toda Bela, ó Maria!

Em você está a alegria plena de uma vida abençoada com Deus.

Que não percamos o sentido do nosso caminho terreno;

que a luz suave da fé ilumine os nossos dias, que

a força reconfortante da esperança guie os nossos passos, que

o calor contagiante do amor aviva os nossos corações,

que todos os nossos olhos permaneçam bem fixos nele, em Deus, onde está a verdadeira alegria.

Tu és a Toda Bela, ó Maria!

Ouça nossa oração, ouça nosso apelo:

que a beleza do amor misericordioso de Deus em Jesus esteja em nós,

que essa beleza divina nos salve, nossa cidade, o mundo inteiro.

Amém.

Oração de Nossa Senhora da Conceição para pedir uma graça

Maria, Imaculada Conceição, livre de todos os pecados, imploro a graça divina do vosso santo auxílio.

Imaculada Conceição, que governa o reino dos céus e zela pelo bem de seus filhos, tu és perfeita porque deu à luz Jesus Cristo, nosso Senhor, ouça meu pedido, dê-me minha graça.

Peço-te que sejas mais puro do que ninguém para me ajudares a esclarecer este mal-estar que me oprime o peito e não me deixes continuar no meu caminho para a luz.

Ajude-me com sua infinita sabedoria como protetor de Jesus. Por favor, ajude-me com sua incomparável piedade a abrir caminhos, e que eu cumpra meu dever. Senhora Conceição, tu que tudo podes, tu que tudo podes suportar, abençoa-me.

Que seus olhos abençoados, suas mãos sagradas e seu nobre coração sejam direcionados a mim para me encher de suas bênçãos e me conceder o favor que peço nesta ocasião.

(Para fazer o pedido)

Por favor, não me deixe agora que eu preciso mais ti. Não me deixes agarrar-me às trevas e tocar com a tua luz onipotente a alma deste servo que se refugia apenas em ti.

Imaculada Conceição, no teu colo, protege-me de todo o mal que abunda ao meu redor, protege-me debaixo do teu manto, assim como vestiste o nosso Senhor Jesus!

Que você ouça minhas palavras, que minha oração suba acima das nuvens para que você me conceda este favor.

Salve Maria! Salve Maria!

Oração original

Estrela da manhã, Maria Imaculada, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais; Lançai sobre mim vosso olhar Imaculado e alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a Vossa santa e Imaculada Conceição, mereça alcançar o prêmio da vida plena nos céus . Por intermédio do vosso Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre.

Pai nosso

Pai nosso que estais nos céus,

santificado seja o vosso nome,

venha a nós o vosso reino,

seja feita a vossa vontade, assim

na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas dívidas

, assim como nós perdoamos aos nossos devedores,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do mal.

Faça a oração do credo.