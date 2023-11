Feriados 2024 no Brasil: calendário mês a mês

Com a chegada do próximo ano, é hora de planejar as pausas na rotina e aproveitar os momentos de descanso. A lista de feriados 2024 tem nove datas nacionais para os trabalhadores curtirem um dia de descanso, mas quatro delas cairão no final de semana e apenas em duas será possível emendar. Confira a lista completa.

Calendário de feriados 2024

Em 2024, as emendas de feriados acontecerão apenas duas vezes. Dos nove feriados presentes na Constituição, os trabalhadores conseguirão prolongar com o final de semana apenas na Paixão de Cristo, em 29 de março, e na Proclamação da República, em 15 de novembro. O dia de Tiradentes, 21 de abril, a Independência do Brasil, 7 de setembro, Dia de Nossa Sra. Aparecida, 12 de outubro, e Finados, 2 de novembro, cairão no sábado ou no domingo.

Feriados em janeiro de 2024

O primeiro feriado do ano é em 1º de janeiro, a Confraternização Universal, celebrando a chegada do Ano Novo. Além do descanso no primeiro dia do ano que está começando, a data tem o propósito de promover a ideia de fraternidade e união entre as pessoas, independentemente de nacionalidade, religião ou origem. Também é chama de Dia da Paz Mundial.

01/01 (segunda-feira): Ano Novo - Feriado nacional

Fevereiro

Não há feriados nacionais em fevereiro.

Março

Em março, os brasileiros terão um dos únicos feriados no qual será possível emendar com o final de semana. Neste ano, a Paixão de Cristo cai no dia 29, sexta-feira. No domingo, 31, é comemorada a Páscoa, mas não se trata de um feriado e sim de uma data comemorativa.

A Paixão de Cristo refere-se aos eventos relacionados à prisão, julgamento, crucificação e morte de Jesus Cristo. Já a Pascoa simboliza a ressureição de Jesus, simbolizando a esperança da vida eterna. A data também é associada a tradições como ovos decorados, coelhos e chocolate.

29/03 (sexta-feira): Paixão de Cristo - Feriado nacional

31/03 (domingo): Páscoa - Data comemorativa

Abril

Em abril, celebra-se o Dia de Tiradentes, mas, neste ano, os brasileiros não terão folga já que a data cai em um domingo. Esse é o único feriado nacional no mês, que também não tem datas comemorativas significativas.

O feriado de Tiradentes é uma celebração em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira, que tinha como objetivo principal lutar contra a opressão colonial e a alta carga tributária imposta pela Coroa Portuguesa. O dentista foi preso, julgado e condenado à morte pela conspiração.

21/04 (domingo): Dia de Tiradentes - Feriado nacional

Maio

O Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio, cairá em uma quarta-feira. Desta vez, não será possível emendar. O objetivo principal do feriado é homenagear e reconhecer as conquistas dos trabalhadores, assim como promover a conscientização sobre questões relacionadas aos direitos trabalhistas e condições de trabalho. Também é celebrado o Dia das Mães, mas se trata apenas de uma data comemorativa.

01/05 (quarta-feira): Dia do Trabalho - Feriado nacional

11/05 (domingo): Dia das Mães - Data comemorativa

Junho

Não há feriados nacionais em junho e não pontos facultativos. A única data celebrada no mês é o Dia dos Namorados que, apesar de não ser sinônimo de folga no trabalho, é um dia muito comemorado em todo o Brasil. No nosso país, o dia 21 de junho foi escolhido para coincidir com a véspera do dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro. A data é uma oportunidade para os casais expressarem seu amor e trocarem presentes.

12/06 (segunda-feira): Dia dos Namorados - Data comemorativa

Julho

Não há feriados nacionais ou pontos facultativos em julho.

Agosto

Também não há feriados nacionais em agosto. Porém, no segundo domingo do mês, é comemorado o Dia dos Pais, mas não se trata de ponto facultativo ou feriado. A data é uma oportunidade para filhos e filhas expressarem seu amor, gratidão e apreço pelos pais, padrastos, avôs e outras figuras paternas em suas vidas. As famílias costumam trocar presentes e passarem o dia juntas.

10/08 (domingo): Dia dos Pais - Data comemorativa

Setembro

Em setembro, comemora-se a Independência do Brasil, mas em 2024, a data cairá em um sábado. Ou seja, mais um dia em que os brasileiros não poderão emendar ou tirar o dia de folga no trabalho.

O país se livrou do domínio de Portugal em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, então Príncipe Regente do Brasil, proclamou a independência às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo.

07/09 (sábado) - Feriado nacional

Outubro

O único feriado nacional de outubro é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, que no próximo ano cai em um sábado, 12 de outubro. A data é uma celebração religiosa dedicada à padroeira do Brasil - a história mais conhecida sobre sua aparição está relacionada à pesca de pescadores em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, em 1717. Pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do rio Paraíba do Sul, após várias tentativas de pesca sem sucesso. Depois desse acontecimento, a pesca tornou-se abundante.

12/10 (quinta-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida - Feriado nacional

Novembro

O primeiro feriado nacional de novembro é o Dia de Finados, em 2 de novembro, que coincidirá com um sábado em 2024. A data é dedicada à lembrança e homenagem aos entes queridos que faleceram. Durante essa época, é comum as pessoas visitarem cemitérios, onde os túmulos são decorados com flores e velas. Além disso, ocorrem missas especiais dedicadas aos falecidos.

Já no dia 15, é comemorado o Dia da Proclamação da República, que marcou o fim do regime monárquico e a instauração do sistema republicano no país.

Por fim, o Dia da Consciência Negra acontece no dia 20, mas não se trata de um feriado nacional. Cada estado tem sua própria lei que decide se a data deve ser feriado ou não. O dia 20 de novembro foi escolhido para homenagear Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que foi morto após resistir a inúmeros ataques durante o Brasil colonial.

02/11 (sábado): Dia de Finados - Feriado nacional

15/11 (sexta-feira): Dia da Proclamação da República - Feriado nacional

20/11 (quarta-feira): Dia da Consciência Negra - Feriado em alguns estados

Dezembro

Por fim, o último feriado nacional é o Natal, em 25 de dezembro, festividade cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Casas, lojas e ruas são decoradas com luzes coloridas, árvores de Natal, guirlandas e outros enfeites, além do ser tradição o preparo de refeições especiais e troca de presentes.

25/12 (segunda-feira): Natal - Feriado Nacional

Pontos facultativos 2024

Em 2024, estão previstos cinco pontos facultativos. Nestes dias, o trabalho não é obrigatório, mas essa decisão depende da autoridade competente, como os governos municipais, estaduais ou federais. O mais famoso deles é o Carnaval, período em que os funcionários geralmente garantem mais folgas.

Fevereiro

Muita gente se confunde em relação ao Carnaval, já que é comum que a maioria das empresas dispensem os funcionários durante os dias de festa. No entanto, se trata de um ponto facultativo e fica a cargo de cada organização decidir ou não se os colaboradores terão direito as folgas.

Os pontos facultativos são concedidos na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira, o Dia de Cinzas, a medida é válida apenas até às 14h, mas as empresas também podem estender até o final do dia se assim desejarem.

12/02 (segunda-feira): Carnaval

13/02 (terça-feira): Carnaval

14/02 (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas - Ponto facultativo até às 14h

Maio

O único ponto facultativo do mês é o Corpus Christi, festa cristã que celebra a presença real do corpo e do sangue de Jesus Cristo na Eucaristia. A data ocorre 50 dias após o Domingo de Páscoa.

30/05 (quinta-feira): Corpus Christi

Outubro

A data é dedicada a homenagear os profissionais que trabalham no serviço público, sejam eles federais, estaduais ou municipais. O objetivo é reconhecer a importância do trabalho desempenhado pelos servidores públicos em diferentes áreas e setores, contribuindo para o funcionamento e a prestação de serviços à sociedade.

28/10 (segunda-feira): Dia do Servidor Público

Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?

A diferença principal entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade do descanso ou da dispensa das atividades. O feriado é um dia oficialmente reconhecido como de descanso, determinado por lei, em que as atividades normais, como trabalho e aulas, geralmente são suspensas, e as empresas podem ou não funcionar. Geralmente, são datas fixos no calendário, como o Natal ou o Dia da Independência.

Já o Ponto Facultativo é um dia em que o trabalho é facultativo, ou seja, as atividades podem ou não ser realizadas. Geralmente, o ponto facultativo não é estabelecido por lei e é decidido pelas autoridades locais, estaduais ou federais. É um dia em que as pessoas podem ter folga, mas não necessariamente é um feriado oficial.