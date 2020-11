Dia de Ação de Graças: entenda porque a data é tão especial nos EUA

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Um dos feriados mais importantes aos finais do ano nos Estados Unidos é o Dia da Ação de Graças (Thanksgiving Day). Sua origem data do Século XVII, mas só foi oficializado nacionalmente cerca de 200 anos depois, pelo presidente Abraham Lincoln.

O Dia de Ação de Graças é sempre celebrado na última quinta-feira do mês de novembro, e em 2020 será no dia 26. Saiba abaixo como surgiu o feriado, se ele existe em outros países e qual o motivo do peru ser um símbolo da data.

Como foi criado o Dia de Ação de Graças nos EUA?

Conforme historiadores, o primeiro Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos aconteceu em 1621. O evento ocorreu na cidade de Plymouth durante uma festa dos peregrinos que fundaram o local. A comemoração criada por eles surgiu como resultado da gratidão pelo fim do inverno e uma boa colheita de milho após a temporada rigorosa.

O Dia de Ação de Graças é enxergado como um dia de celebração da paz, pois os colonizadores dos Estados Unidos convidaram cerca de 90 indígenas para participar da primeira versão do evento. Especula-se que durante o evento os dois grupos dividiram pratos assados e cozidos a base do milho colhido.

O Dia de Ação de Graças também é considerado um feriado religioso, pois o agradecimento dos peregrinos era voltado a Deus.

Por que o peru é símbolo no Dia de Ação de Graças?

Se você já assistiu algum programa americano que possuía um episódio especial do feriado, certamente percebeu a importância que o peru tem para o evento. Especula-se que a ave se tornou o símbolo do feriado justamente por conta do primeiro Dia de Ação de Graças dos peregrinos.

Há evidências históricas que, além dos pratos a base de milho, os peregrinos e indígenas dividiram a carne de “aves/galinhas selvagens”. Embora haja a possibilidade da carne ser patos ou gansos, a cultura definiu o peru como prato principal, afinal ele é nativo da região de Plymouth.

O feriado existe no Brasil?

Você pode não saber, mas o Dia de Ação de Graças é também comemorado em outros países além dos Estados Unidos. Durante a mesma época do feriado ‘original’, há versões da festa no Canadá, em Portugal e até no Brasil.

Surpreendentemente, a versão brasileira do feriado foi criada em 1949, pelo presidente Gaspar Dutra. A ideia de criar o Dia Nacional de Ação de Graças veio do embaixador Joaquim Nabuco, que adorou participar das comemorações quando atuava como embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Mesmo com a data oficializada anos depois em 1966, o feriado não se popularizou dentro da cultura brasileira como um todo, mas há casos de Igrejas, universidades e cursos de inglês que comemoram o feriado. A comemoração da versão brasileira ocorre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Conforme a lei promulgada em 1966, o “Ministério da Justiça [é] o órgão legalmente incumbido de promover a sua celebração”.