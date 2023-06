Dia de São Pedro: 29 de junho é feriado mesmo?

Nesta quinta-feira, 29 de junho, é comemorado o São Pedro, apóstolo de Jesus e o primeiro papa da Igreja Católica. O santo das chuvas é um dos mais populares do Brasil e está ligado a uma das principais comemorações do país: a festa junina. Mas hoje é feriado ou não?

Dia 29 de junho é feriado ou não?

O dia de São Pedro não é feriado nacional, mas a data é celebrada com feriado no estado de Alagoas e em dezenas de cidades brasileiras.

Sendo assim, embora o 29 de junho seja relevante para o catolicismo e cultura do país, o expediente de trabalho é normal, exceto em cidades nas quais o santo é padroeiro.

Veja a lista de cidade que adotaram o feriado em 29 de junho de 2023:

1) Cajazeiras, Paraíba

2) Caririaçu, Ceará

3) Capinópolis, Minas Gerais

4) Carapicuíba, São Paulo

5) Caruaru, Pernambuco

6) Conceição das Alagoas, Minas Gerais

7) Divino, Minas Gerais

8) Garibaldi, Rio Grande do Sul

9) Guararapes, São Paulo

10) Muriaé, Minas Gerais

11) Matinhos, Paraná

12) Pato Branco, Paraná

13) Praia Grande, São Paulo

14) Rio Grande, Rio Grande do Sul

15) Rolândia, Paraná

16) Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro

17) São João do Paraíso, Minas Gerais

18) São Pedro, São Paulo

19) São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul

20) Serra, Espírito Santo

21) Teixeira de Freitas, Bahia

22) Teófilo Otoni, Minas Gerais

23) Viradouro, São Paulo

24) Tupã, São Paulo

25) Monte Azul Paulista, São Paulo

26) Camocim, Ceará

27) Paracambi, Rio de Janeiro

29) Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte

30) Boa Vista, Roraima

>> Revolução de 1932: dia 9 de julho de 2023 é feriado mesmo?

Por que São Pedro é o santo das chuvas?

Como ex-pescador, ele é o santo padroeiro dos fabricantes de redes, construtores navais e pescadores e, por ter as “chaves do céu”, também é o santo das chuvas. Isso porque. uma passagem do Evangelho de Mateus conta que Jesus deu ao santo as chaves do céu.

«Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja, e as portas do Inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus, e o que ligares na Terra será ligado nos Céus, e o que desligares na Terra será desligado nos Céus» (Mt 16,18s).

Primeiro papa tradicional da Igreja Católica Romana, São Pedro tem uma longa lista de lugares, ocupações e causas sob seu patrocínio. Ele é o santo padroeiro dos papas e de Roma e de muitas cidades que levam seu nome, como São Petersburgo e Saint-Pierre.

Ladainha de São Pedro, Príncipe dos Apóstolos

Senhor tenha piedade. Cristo, tenha piedade.

Senhor tenha piedade. Cristo nos ouça. Cristo, graciosamente nos ouça.

Deus Pai do céu, tende piedade de nós.

Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.

Deus Espírito Santo, tenha piedade de nós.

Santíssima Trindade, um só Deus, tende piedade de nós.

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.

Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós.

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.

São Pedro, rogai por nós.

Príncipe dos Apóstolos, rogai por nós.

São Pedro, a quem foram dadas as chaves do Reino dos Céus, rogai por nós.

São Pedro, tão ardente pela glória de Cristo, rogai por nós.

São Pedro, cujo coração foi trespassado com um olhar de Jesus, rogai por nós.

São Pedro, que não cessou de sofrer por ter negado o Filho de Deus, rogai por nós.

São Pedro, cujas faces foram sulcadas por uma torrente de lágrimas que fluiu até o fim de sua vida, rogai por nós.

São Pedro, que gritou: Senhor, tu sabes que eu te amo! Ore por nós.

São Pedro, acorrentado por Cristo, rogai por nós.

São Pedro, libertado da prisão por um anjo, rogai por nós.

São Pedro, que se alegrou em sofrer por Cristo, rogai por nós.

São Pedro, cuja sombra curou os enfermos, rogai por nós.

São Pedro, cuja voz até os mortos obedeceram, rogai por nós.

São Pedro, para que tenhamos entre nós uma caridade constante e mútua, rogai por nós.

Para que possamos provar e ver cada vez mais quão doce é o Senhor, rogai por nós.

Para que sejamos zelosos na lealdade ao teu sucessor, o atual Vigário de Cristo, rogai por nós.

Para que possamos ajudar, pelo menos com a oração, a restaurar à unidade da tua Santa Sé as ovelhas dispersas, rogai por nós.

Para que sejamos prudentes e vigiemos em oração, rogai por nós.

Para que morramos a morte dos justos, rogai por nós.

V. Que as misericórdias do Senhor lhe dêem glória,

R. E Suas maravilhas aos filhos dos homens.

V. Rogai por nós, São Pedro, a rocha:

R. Para que sejamos dignos do Vigário de Cristo.

Rezemos.

Ó Deus, que, sobre o bem-aventurado Pedro, Teu Apóstolo, concedeste o poder pontifício de ligar e desligar, e lhe deste as chaves do Reino dos Céus: concede que sua intercessão possa assegurar nossa libertação da escravidão do pecado. Quem vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, sempre um Deus, mundo sem fim.

R. Amém.