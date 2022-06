Oração de São Pedro das Três Chaves para abrir caminhos

A Oração de São Pedro das Três Chaves é uma das preces mais conhecidas para abrir caminhos. No catolicismo romano, ele é considerado o primeiro na sucessão ininterrupta de papas. A promessa de Jesus de lhe dar as “chaves do reino” levou à percepção popular de Pedro como o porteiro do céu.

São Pedro foi um dos 12 apóstolos, bem como o primeiro papa e fundador da Igreja Romana. Ele é o santo padroeiro dos papas e de Roma e de muitas cidades que levam seu nome, como São Petersburgo e São Pedro . Como ex-pescador, ele é o santo padroeiro dos fabricantes de redes, construtores navais e pescadores e, por possuir as “chaves do céu”, é também o santo padroeiro dos serralheiros.

O Dia de São Pedro é comemorado todos os anos em 29 de junho. O evento é a festa litúrgica que homenageia dois mártires da fé cristã, São Pedro e São Paulo. Embora a igreja reconheça que eles podem não ter sido executados ao mesmo tempo, ambos morreram por ordem do imperador romano Nero. A data escolhida é o tradicional aniversário de sua morte e martírio.

Agora, aprenda a oração de São Pedro das Três Chaves.

Oração de São Pedro das Três Chaves

São Pedro, Príncipe dos Apóstolos, Vosso nome era Simão, que Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de serdes a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o templo da Fé. Mudando Vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves do segredos e dos poderes, no céu e na terra, dizendo-vos:

O que desligares da terra, será desligado nos Céus. São Pedro, Príncipe dos Apóstolos, a primeira chave é de ferro

abre e fecha as portas da existência terena.

A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria.

A terceira chave é de ouro abre e fecha as portas da vida eterna.

Com a primeira, abris a entrada para a felicidade na terra; com a segunda, abris a entradab para o pórtico da ciência espiritual; com a terceira, abris o Paraíso.

Fechai, glorioso Apóstolo mártir, para mim, os caminhos do mal e abri os do bem. Desligai-me na terra para que

eu esteja desligado nos Céus.

Com a vossa chave de ferro, abri as portas que se fecharem diante de mim.

Com a vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja o bem e me afaste do mal. Com a vossa chave de ouro, descerrei as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido chamar-me. O que desligares na terra será desligado nos Céus, o que ligares na terra será ligado nos Céus.

Glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos dos Céus e da Terra, ouvi meu apelo e atendei a prece que vos dirijo.

Assim Seja!

Após a Oração de São Pedro das Três Chaves reze um Pai Nosso.

Ladainha de São Pedro, Príncipe dos Apóstolos

Senhor tenha piedade. Cristo, tenha piedade.

Senhor tenha piedade. Cristo nos ouça. Cristo, graciosamente nos ouça.

Deus Pai do céu, tende piedade de nós.

Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.

Deus Espírito Santo, tenha piedade de nós.

Santíssima Trindade, um só Deus, tende piedade de nós.

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.

Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós.

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.

São Pedro, rogai por nós.

Príncipe dos Apóstolos, rogai por nós.

São Pedro, a quem foram dadas as chaves do Reino dos Céus, rogai por nós.

São Pedro, tão ardente pela glória de Cristo, rogai por nós.

São Pedro, cujo coração foi trespassado com um olhar de Jesus, rogai por nós.

São Pedro, que não cessou de sofrer por ter negado o Filho de Deus, rogai por nós.

São Pedro, cujas faces foram sulcadas por uma torrente de lágrimas que fluiu até o fim de sua vida, rogai por nós.

São Pedro, que gritou: Senhor, tu sabes que eu te amo! Ore por nós.

São Pedro, acorrentado por Cristo, rogai por nós.

São Pedro, libertado da prisão por um anjo, rogai por nós.

São Pedro, que se alegrou em sofrer por Cristo, rogai por nós.

São Pedro, cuja sombra curou os enfermos, rogai por nós.

São Pedro, cuja voz até os mortos obedeceram, rogai por nós.

São Pedro, para que tenhamos entre nós uma caridade constante e mútua, rogai por nós.

Para que possamos provar e ver cada vez mais quão doce é o Senhor, rogai por nós.

Para que sejamos zelosos na lealdade ao teu sucessor, o atual Vigário de Cristo, rogai por nós.

Para que possamos ajudar, pelo menos com a oração, a restaurar à unidade da tua Santa Sé as ovelhas dispersas, rogai por nós.

Para que sejamos prudentes e vigiemos em oração, rogai por nós.

Para que morramos a morte dos justos, rogai por nós.

V. Que as misericórdias do Senhor lhe dêem glória,

R. E Suas maravilhas aos filhos dos homens.

V. Rogai por nós, São Pedro, a rocha:

R. Para que sejamos dignos do Vigário de Cristo.

Rezemos.

Ó Deus, que, sobre o bem-aventurado Pedro, Teu Apóstolo, concedeste o poder pontifício de ligar e desligar, e lhe deste as chaves do Reino dos Céus: concede que sua intercessão possa assegurar nossa libertação da escravidão do pecado. Quem vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, sempre um Deus, mundo sem fim.

R. Amém.

+ 6 orações católicas poderosas que trazem respostas

Oração à Nossa Senhora Auxiliadora: rogai por nós, protetora do lar