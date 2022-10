Próximo feriado nacional de 2022 também vai cair em uma quarta-feira

O fim do ano se aproxima, mas até lá o calendário do brasileiro prevê ainda 3 feriados em todo o país O próximo feriado nacional em 2022 será em novembro e também cairá em uma quarta-feira. Mas a boa notícia é há feriadão a vista no mês para o trabalhador, então veja o calendário e programa-se.

Próximo feriado nacional será dia 2 de novembro

O próximo feriado nacional é dia 2 de novembro, data em que se celebra o Dia dos Finados no Brasil e no mundo ocidental. Nesse dia, é comum que as pessoas visitem os túmulos de seus entes queridos, se lembrem deles, levem flores, velas e façam rezas e orações por aqueles que se foram. Também é comum a celebração de missas e cultos no feriado.

No Brasil, o Dia dos Finados é comemorado um dia após a celebração do Dia de Todos os Santos pela igreja católica.

Os cultos pelos mortos existem há vários séculos e várias civilizações fazem suas celebrações de diversas maneiras. Mas de acordo com o site católico Vatican News, a origem do Dia de Finados na data em conhecemos no Ocidente se deu na Europa no século X.

No ano de 998, o abade francês Odilo de Cluny estabeleceu que o dia 2 de novembro seria reservado para celebração dos mortos. Anteriormente, as celebrações pelos finados ocorriam em outros dias, não tendo uma data fixa. Com a decisão do abade, ficou definido que haveria um dia específico para o culto, segundo conta o veículo católico.

Com o passar dos anos, a tradição foi se estendendo à boa parte do mundo cristão, assim, o dia se tornou um grande feriado para os países ocidentais. No Brasil a lei que determina que dia 2 de novembro é feriado foi sancionada em 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Qual o próximo feriado prolongado?

O ano de 2022 não terá um feriado prolongado até dezembro. Sendo assim, o próximo feriadão prolongado deve cair só em abril de 2023, na Sexta-Feira Santa.

Normalmente, os feriados prolongados caem em uma segunda ou sexta-feira e, por isso, são emendados com o fim de semana. Mas embora não seja regra, o feriado “emendado”também pode ser adotado quando a data cai em uma terça ou quinta-feira.

Próximos feriados em 2022

02/11 (quarta-feira) – Dia de Finados

15/11 (terça-feira) – Proclamação da República

20/11 (domingo) – Dia da Consciência Negra*

25/12 (domingo) – Natal

Feriados em 2023

Em 2023, os feriados no Brasil caem nas seguintes datas:

1 de janeiro (domingo) – Ano novo

7 de abril (sexta-feira) – Dia da Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira) – Dia de Tiradentes

1 de maio (segunda-feira) – Dia do Trabalho

8 de junho (quinta-feira) – Dia de Corpus Christi

7 de setembro (quinta-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira) – Dia de Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira) – Dia de Finados

15 de novembro (quarta-feira) – Proclamação da República

120 de novembro (segunda-feira) – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (segunda-feira) – Natal

*O Dia da Consciência Negra é considerado feriado em alguns locais do Brasil e em outros não.