Feliz Dia dos Namorados 2023: 48 frases curtas e emocionantes

É a estação do amor, pessoal! O Dia dos Namorados é celebrado neste 12 de junho, e embora seja uma das datas mais românticas do ano, pode ser difícil transformar os sentimentos em palavras românticas. Então, é por isso que listamos algumas das melhores frases curas do Dia dos Namorados para compartilhar em 2023.

Frases curtas de Dia dos Namorados

Esteja você procurando uma frase espirituosa ou uma declaração sincera de afeto, aqui está um brinde para tornar o Dia dos Namorados de 2023 inesquecível!

- Meu lugar favorito no mundo é ao seu lado.

- Você pode segurar minha mão por um tempo, mas você segura meu coração para sempre.

- Eu te amo mais do que café.

- As melhores coisas da vida são melhores com você.

- Sempre que sinto vontade de desistir, seu amor me faz continuar.

- Nunca acreditei em sorte até te encontrar.

- Mais um Dia dos Namorados passado com o amor da minha vida

- Sempre que estou com você, onde quer que estejamos, estou em casa.

- Toda história de amor é maravilhosa, mas a nossa é a minha favorita.

- Você é o único. Nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida.

- Eu me apaixonei por você por causa de todas as pequenas coisas que você nem percebe que está fazendo.

- Obrigado por me fazer rir e sorrir todos os dias desde o dia em que nos conhecemos.

- Como você e eu, algumas coisas estão destinadas a acontecer.

- Sou uma pessoa melhor por sua causa. Isso é amor.

- Feliz dia dos namorados para a pessoa mais especial da minha vida.

- Eu te amo mais do que pizza.

- Você é meu tudo. Feliz Dia dos namorados!

- Você é uma banana? Porque eu acho você um peeling .

- Feliz dia dos namorados, vida.

- É apenas um dia no ano, mas você deve saber que eu te amo todos os dias e todos os momentos.

- "Toda canção de amor é sobre você."

- Quanto mais tempo passamos juntos, mais nos apaixonamos um pelo outro. Feliz Dia dos namorados!

- Obrigado por trazer tanto amor, alegria e aventura em minha vida. Eu te amo.

- Você ainda me faz rir. Você ainda me dá frio na barriga. E eu ainda estou me apaixonando por você todos os dias. Feliz Dia dos namorados!

- Tenho muita sorte de estar apaixonada pelo meu melhor amigo.

- Por todas as estações, por todos os tempos... eu te amo. Feliz Dia dos namorados.

Mensagens famosas para o Dia dos Namorados

"Quando nos apaixonamos, sentimos que sabemos tudo o que há para saber sobre a vida, e talvez estejamos certos." - Mignon McLaughlin

"O amor não faz o mundo girar. O amor é o que faz a viagem valer a pena." —Franklin P. Jones

"Amor é vida. Tudo, tudo que entendo, só entendo porque amo. Tudo é, tudo existe, só porque amo." —Leo Tolstói

"Muito amor, muita provação, mas que deserto absoluto é a vida sem amor." — Charles Darwin

"O amor não consiste em olhar um para o outro, mas em olhar juntos para fora na mesma direção." - Antoine de Saint-Exupéry

"De todas as formas de cautela, a cautela no amor é talvez a mais fatal para a verdadeira felicidade." —Bertrand Russel

"O amor não fica parado ali, como uma pedra, ele tem que ser feito, como o pão; refeito o tempo todo, feito novo." — Ursula K. Le Guin

"Quando amamos, sempre nos esforçamos para ser melhores do que somos. Quando nos esforçamos para ser melhores do que somos, tudo ao nosso redor também se torna melhor." —Paulo Coelho

"Caso você tenha esquecido tolamente: eu nunca não estou pensando em você." -Virgínia Woolf

"Cada vez que você amar, ame tão profundamente como se fosse para sempre." — Audre Lorde

"Amor é quando o desejo de ser desejado te leva tão mal que você sente que pode morrer por isso." — Henri de Toulouse-Lautrec

"Uma palavra nos liberta de todo peso e dor da vida: essa palavra é amor." — Sófocles

"Amar não é apenas olhar um para o outro, é olhar na mesma direção." - Antoine de Saint-Exupéry

"As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas. Devem ser sentidas com o coração." - Helen Keller

"Ser profundamente amado por alguém lhe dá força, enquanto amar alguém profundamente lhe dá coragem." — Lao Tzu

"De todas as coisas que minhas mãos seguraram, a melhor de longe é você." - anônimo

"Nós amamos com um amor que era mais do que amor." - Edgar Allan Poe

"Verdadeiras histórias de amor nunca tem fim." —Richard Bach

"Para nós dois, lar não é um lugar. É uma pessoa. E finalmente estamos em casa." —Stephanie Perkins

"Os esquimós tinham cinqüenta e dois nomes para a neve porque era importante para eles: deveria haver tantos para o amor." -Margaret Atwood

"O amor faz sua alma rastejar para fora de seu esconderijo." — Zora Neale Hurston

