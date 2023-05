18 de maio no Brasil - Foto: Getty Images

Veja o que significa o 18 de maio no país

Feriado? O que se comemora dia 18 de maio no Brasil

Dia 18 de maio não é feriado no Brasil, mas a data abriga o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, como também o Dia internacional dos museus. Hoje, a igreja católica também celebra o dia do santo Félix de Cantalice.

O próximo ponto facultativo no Brasil é em 8 de junho, Dia de Corpus Christi.

Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual

Com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, 18 de maio foi estabelecido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A data foi instituída através da Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, mas a escolha do dia faz referência ao “Caso Araceli”, uma menina de 8 anos que foi violada e assassinada em 18 de maio de 1973. Desde então, esse se tornou o dia para que a população brasileira se una e se manifeste contra esse tipo de violência.

Dia internacional dos museus, 18 de maio

O Conselho Internacional de Museus (ICOM) criou o Dia Internacional dos Museus em 1977. A organização escolhe um tema diferente para o dia e coordena todos os anos. Alguns dos temas incluem globalização, povos indígenas, ponte entre diferenças culturais e cuidado com o meio ambiente.

O objetivo do Dia Internacional dos Museus (IMD) é aumentar a conscientização sobre o fato de que “os museus são um importante meio de intercâmbio cultural, enriquecimento das culturas e desenvolvimento da compreensão mútua, cooperação e paz entre os povos”. Organizados a 18 de maio de cada ano ou por volta desta data, os eventos e atividades previstas para celebrar o Dia Internacional dos Museus podem durar um dia, um fim de semana ou uma semana inteira.

O IMD foi celebrado pela primeira vez há 40 anos. Em todo o mundo, cada vez mais museus participam do Dia Internacional dos Museus. No ano passado, mais de 37.000 museus participaram do evento em cerca de 158 países e territórios.

Santo do dia 18 de maio - Félix de Cantalice

Felice nasceu em Cantalice (Rieti) em 1515. Trabalhou como agricultor até os 30 anos, depois ingressou na ordem dos capuchinhos. Quase de imediato, foi-lhe confiada a tarefa de mendigar, que desempenhou com exemplar simplicidade durante 40 anos.

Em constante oração, em humilde alegria, percorria as ruas de Roma, socorrendo os doentes e os pobres, pelos quais suplicava, e convidando as crianças a cantar louvores divinos. Ele foi chamado de "Irmão Deo gratias" por sua saudação habitual.

St. Philip Neri era um amigo próximo dele e St. Charles Borromeo procurou sua conversa. Ele morreu em Roma em 18 de maio de 1587 e foi canonizado por Clemente XI. Veja a oração do santo: