40 frases curtas para o Dia das Mães para expressar seu amor

O Dia das Mães será comemorado no domingo, 14 de maio

O Dia das Mães é uma ocasião especial para celebrar e mostrar gratidão à pessoa mais importante de nossas vidas. Juntamente com gestos atenciosos, citações e mensagens sinceras podem expressar nosso amor e apreço por nossas mães. Aqui estão algumas das melhores frases curtas de Dia das Mães e mensagens para ajudar você a fazer sua mãe se sentir especial .

Frases curtas para o Dia das Mães

Às vezes, a melhor maneira de expressar seus sentimentos é manter o sentimento curto e doce. Use essas citações e provérbios simples do Dia das Mães como inspiração para dizer a sua mãe o quanto ela significa para você.

- Feliz dia das mães para a rainha da nossa família!

- Mãe, você é a luz na minha vida. Feliz Dia das Mães!

- A senhora é a cola que nos mantém juntos. Feliz Dia das Mães!

- Obrigado por ser minha rocha e minha melhor amiga. Feliz Dia das Mães!

- Você é a pessoa mais amorosa e carinhosa que conheço. Feliz Dia das Mães!

- Seu amor e apoio inabaláveis ​​significam o mundo para mim.

- Feliz Dia das Mães mãe! Desejo a você um dia tão maravilhoso quanto você.

- Você torna cada dia mais brilhante. Feliz Dia das Mães mãe!

- Sou grato por todas as lições de vida que você me ensinou. Feliz Dia das Mães!

- Você é a personificação da graça e da força. Feliz Dia das Mães mãe!

- Feliz Dia das Mães para a mãe mais incrível de todas! Obrigado por ser minha mãe super-heroína.

- Enviando a você todo o meu amor neste dia especial. Feliz Dia das Mães!

- Você é o coração da nossa família. Feliz Dia das Mães!

- Obrigado por sempre estar lá para mim. Feliz Dia das Mães mãe! Desejo a você um dia cheio de amor e felicidade. Feliz Dia das Mães!

- Para a melhor mãe do mundo, feliz dia das mães!

- Obrigado por todos os sacrifícios que você fez por nossa família. Feliz Dia das Mães! Seu amor e apoio significam tudo para mim.

- Você é minha inspiração e meu exemplo. Feliz Dia das Mães!

- Esperamos que você tenha um incrível Dia das Mães, mamãe, e que se sinta verdadeiramente apreciada em seu dia especial.

- As rosas são vermelhas, as violetas são azuis, o açúcar é doce e você também! Feliz dia das mães para a mãe mais doce do mundo. Nós te amamos!

- Mãe, você me ensinou tudo sobre trabalho duro, paciência, humildade, bondade, perseverança, tolerância, perdão e compreensão.

- Sem mencionar, como se divertir muito ao longo do caminho! Você me deu uma base sólida para viver minha vida e, por isso, sou muito grato. Te amo mãe!

- Por muitas razões, muitos de nós não poderemos ver nossa mãe no Dia das Mães. Reserve um momento para deixar sua mãe saber que você está pensando nela de longe com um desses ditados de cartão curto.

- Embora estejamos distantes, você está para sempre em meu coração. Feliz Dia das Mães mãe. Sinto sua falta e mal posso esperar para vê-lo.

- Desculpe não podermos estar juntos hoje, mãe. Espero que seja muito especial. Obrigado por tudo que você fez e continua fazendo por mim, mesmo estando distantes. Eu te amo!

- Enviando muito amor e um grande abraço neste Dia das Mães. Sinto muito a sua falta e mal posso esperar para levá-lo para comer bolo quando nos encontrarmos!

Parabéns de Dia das Mães para avós

Não deixe de homenagear sua avó neste Dia das Mães! Uma avó é uma professora sábia e uma melhor amiga. Alguns têm sorte de ter um vínculo estreito com suas avós. Abaixo, você encontrará muitas frases do Dia das Mães para as avós desejarem a ela um dia especial.

- Avó, feliz dia das mães para a rainha da nossa família!

- A casa da avó é onde as memórias são feitas e os netos são mimados! Espero que você tenha um ótimo Dia das Mães.

- Apenas as melhores mães são promovidas a avós! Feliz Dia das Mães.

- Feliz dia das mães, vovó! Você dá os melhores abraços. Eu te amo muito.

- Vovó, para o mundo você pode ser uma pessoa, mas para mim você é o mundo. Desejo a você um maravilhoso Dia das Mães!

- Avó - uma mãe maravilhosa com muita prática. ~ Autor Desconhecido

- Agradeço a você, avó, por todas as risadas e pelas lembranças felizes que compartilhamos, por sempre cuidar e estar sempre presente. Sempre serei grata por ter você em minha vida. Feliz Dia das Mães!

- Vovó, você tem um coração enorme e generoso que me ama incondicionalmente. Espero que você saiba o quanto você é especial, hoje e sempre. Feliz Dia das Mães!

- Se eu soubesse como seria maravilhoso ter netos, eu os teria primeiro ~ Lois Wyse

- A única coisa melhor do que ter você como minha mãe é que meus filhos a têm como avó. Feliz Dia das Mães!

- Se nada estiver indo bem, ligue para sua avó ~ Provérbio Italiano

- Se as avós fossem flores, eu escolheria você todas as vezes! Espero que você tenha um lindo Dia das Mães.

- Os avós espalham poeira estelar sobre a vida das crianças. ~Alex Haley See More

- Vovó, você é tão única e enche meu mundo de muito amor e alegria. Eu tenho tanta sorte de ter você na minha vida. Feliz Dia das Mães!

- Minha avó é meu anjo na terra. Ela está sempre cuidando de mim, ela está sempre lá para mim, ela me ama e cuida de mim de uma forma muito especial. ~Catherine Pulsifer See More

