22 músicas para o Dia das Mães para colocar no story e Instagram

Uma das datas comemorativas mais especiais do ano é o aguardado Dia das Mães, momento para compartilhar aquele dia agradável com a família. Sempre celebrado no segundo domingo de maio, a data caiu no dia 14 deste mês em 2023. Para quem quer uma canção especial para usar nas redes sociais quando fizer aquele post de homenagem, aí vão dicas de músicas emocionantes sobre mães!

Fico Assim Sem Você - Músicas para o Dia das Mães

Com uma letra cheia de carinho, Fico Assim Sem Você é marca registrada em homenagens as mães, como eventos escolares, publicações nas redes, entre outros. Originalmente, a canção foi lançada pela dupla Claudinho & Buchecha em 2002, e era a última faixa do álbum Vamos Dançar. Mas a produção também é muito conhecida pela versão na voz de Adriana Calcanhoto, de 2004.

Na letra, se destacam trechos como "Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, Piu-piu sem Frajola, sou eu assim sem você" e "Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo".

Exemplo de Mulher de Eyshila - Músicas para o Dia das Mães

Para quem é religioso e quer comemorar o Dia das Mães com uma canção gospel, Exemplo de Mulher da cantora Sheyla é uma dica. A letra dão exemplos de palavras que poderiam se sinônimo para mãe, como "amor" "pureza" e presta uma homenagem. "Mãe você pra mim é o melhor exemplo de mulher", diz a música.

Dona Cila de Maria Gadú é homenagem a avó

A música Dona Cila, de Maria Gadú, é uma música que pode homenagear as mamães e vovós que comemoram esse Dia das Mães de 2023 e também as que já partiram e merecem ser lembradas. A faixa fala sobre um momento doloroso que a cantora precisou passar ao lado da amada vó, Dona Cila, que estava em seu leito de morte após uma batalha contra o câncer.

Na letra, a artista canta: "minha vida depende só do teu encanto. Cila, pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. Teu olho que brilha e não para. Tuas mãos de fazer tudo e até. A vida que chamo de minha. Neguinha, te encontro na fé, me mostre um caminho agora, um jeito de estar sem você. O apego não quer ir embora".

Don't Tell My Mom de Reneé Rapp - Músicas para o Dia das Mães

Don't Tell My Mom, faixa da cantora e atriz norte-americana Reneé Rapp, fala sobre aquelas situações dificeis da vida que você deseja esconder da sua mãe, porque sabe que o amor dela vai fazer com que ela sofra junto com você.

Na letra, a jovem diz: "quando eu era jovem, meus problemas eram dela também. Agora, eu não quero casar problema nenhum" e "Então não conte para minha mãe que estou desmoronando. Ela sofre quando eu sofro, minhas cicatrizes são dela também".

*Como a canção é em inglês, os trechos acima foram traduzidos das linhas: "When I was young, my problems were her problems. Now, I don't wanna 'cause trouble at al" e "So don't tell my mom, I'm fallin' apart. She hurts when I hurt, my scars are her scars".

No Dia Em Que Eu Saí de Casa de Zezé Di Camargo e Luciano

A canção No Dia Em Que Eu Saí de Casa, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, é dica para escutar no Dia das Mães para quem gosta de sertanejo. A música fala do difícil momento em que os pais precisam lidar com a saída dos filhos de casa e seus primeiros passos solos na vida adulta.

"No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá! Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos e começou falar. Por onde você for eu sigo. Com meu pensamento sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus", diz a letra.

Músicas emocionantes para o Dia das mães 2023

Veja a lista com músicas especiais para prestar homenagem neste Dia das Mães:

Nacionais

Minha Mãe - Gal Costa e Maria Bethânia

Obrigado, Mãe - Naiara Azevedo

Minha Mãe, Minha Flor - Anjos de Resgate

Homenagem às Mães - Negra Li

Carta à Mãe - Netinho e Gilberto Gil

Mãe - Emicida

Coração de Mãe - Aline Barros

Trem-Bala: Especial Mães - Ana Vilela

Ciclo - Jorge & Mateus

Mãe - Rick & Renner

Amor de Mãe - Beno César

Mamãe - Soraya Moraes

Mom - Meghan Trainor

A Song for Mama - Boyz II Men

Turn to You - Justin Bieber

Mama - Spice Gilrls

Dear Mother - Jimmy Cliff

