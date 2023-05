20 grandes filmes para assistir no Dia das Mães em 2023

Lista de filmes para assistir no Dia das Mães. Na imagem, Fala Sério, Mãe, com Larissa Manoela e Ingrid Guimarães - Foto: Reprodução/Divulgação

Uma das datas mais comemoradas no mundo, o Dia das Mães é especial e muita gente gosta de celebrar este dia em família. Para quem procura por opções do que assistir no conforto do sofá durante a confraternização neste domingo, confira dicas de filmes sobre maternidade.

Abaixo, encontre um filme sobre mães para assistir ou transmitir no Amazon Prime, Netflix e além deste Dia das Mães.

Minha Mãe é Uma Peça - filmes para assistir no Dia das Mães

Estrelada pelo saudoso Paulo Gustavo, esta produção mostra a barulhenta, decidida e amorosa dona Hermínia, mãe de Marcelina, Juliano e Garib. Ela é separada, vive em um apartamento em Niterói, e precisa lidar com independência dos filhos, que já são adultos.

Este é o primeiro longa de um trilogia e é baseada em uma peça de teatro homônima, que também era comandada pelo ator, humorista e roteirista Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021.

Onde assistir: Netflix, Globoplay e Telecine

Uma Prova de Amor

Com as atrizes Cameron Diaz, Abigail Breslin e Sofia Vassilieva, a trama do filme Uma Prova de Amor mostra uma garotinha de 13 anos que deseja se emancipar dos pais, pois desde que nasceu é usada para ajudar em procedimentos médicos que mantém a vida de sua irmã mais velha Kate, que tem leucemia. Os pais da garota recebem a notícia com espanto e vão parar no tribunal.

Onde assistir: Youtube Filmes, Google Play Filmes e Amazon Prime Video (para aluguel)

De Repente Família - Filmes para assistir no Dia das Mães

A trama de De Repente Família é baseada na história real roteirista e diretor Sean Anders. A história mostra o casal Pete e Ellie, que decidem formar uma família. Os planos eram de adotar uma criança, mas eles acabam com três irmãos em casa, sendo um deles uma adolescente complicada de lidar.

Onde assistir: Netflix

Lado a Lado - filmes para assistir no Dia das Mães

Para quem gosta de dramas emocionantes e procura por um neste Dia das Mães, o filme Lado a Lado mostra duas mulheres, Jackie (Susan Sarandon), separada de Luke (Ed Harris), com quem teve dois filhos, e Isabel (Julia Roberts), uma fotógrafa jovem que começa a namorar com Luke. Jackie não quer a mulher perto de seus filhos, mas tudo muda depois que ela descobre que tem uma grave doença.

Onde assistir: Netflix, HBO Max e Youtube Filmes

Zuzu Angel

Com Patrícia Pilar e Daniel de Oliveira, o longa Zuzu Angel é uma cinebiografia verídica sobre uma mulher que marcou o Brasil. Ela se passa nos anos 60 e conta a história de uma mãe em luto que nunca deixou de lutar durante a ditadura militar. O filho da estilista, Stuart, entrou para a luta contra as represálias militares e acabou torturado e morto.

Onde assistir: Amazon Prime Video (para alugar)

Não sei Como Ela Consegue - filmes para assistir no Dia das Mães

Em Não sei Como ela Consegue, a atriz Sarah Jessica Parker é a mãe Kate Reedy. Ela é casada e gerente de um fundo de investimentos, por isso precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo para equilibrar a vida pessoal e profissional. Ao cuidar da família, da casa, do trabalho e tudo o que mais surge pela frente, ela percebe que precisa ter uma vida menos atarefada para continuar.

Onde assistir: Netflix e Amazon Prime Video

Fala Sério, Mãe

Com Larissa Manoela e Ingrid Guimarães, o filme Fala Sério, Mãe é baseado no popular livro infanto-juvenil homônimo de Thalita Rebouças e é dica para o Dia das Mães. A história conta a trajetória de Ângela e Malu, que possuem uma intensa relação de mãe e filha, abordando as dificuldades de ambas durante o crescimento da menina e primeiros passos na vida amorosa, escolar e independente.

Onde assistir: Globoplay, Telecine, Youtube Filme e Google Play Filmes

Perfeita é a Mãe!

Com as atrizes Kathryn Hahn, Kristen Bell e Mila Kunis, Perfeita é a Mãe! mostra uma mulher, Amy (Kunis), que aparentemente tem a vida perfeita. Seu casamento é ótimo, seus filhos são exemplares e o emprego não poderia ser melhor. Porém, para que tudo isso se mantenha nos eixos, ela acaba ficando muito estressada. Com isso, ela acaba se juntando a duas outras mães, Carla (Hahn) e Kiki (Bell), que também precisam de um momento de pura liberdade.

Onde assistir: HBO Max, Amazon Prime Video, Youtube Filme e Google Play Filmes

Sexta-feira Muito Louca - filmes para assistir no Dia das Mães

Uma comédia que pode ser conferida no Dia das Mães é Sexta-feira Muito Louca, que traz as atrizes Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis como mãe e filha. Curtis é Tess, uma mulher viúva e toda certinho que está noiva. Já Lohan interpreta Anna, uma adolescente que não gosta do novo relacionamento da mãe, tem uma banda e é um pouco revoltada. Certo dia, após uma briga feia das duas, elas acabam trocando de corpos e precisam agir juntas para conseguir arrumar a confusão.

Onde assistir: Disney+

Mamma Mia!

O musical Mamma Mia! traz os sucessos do grupo Abba e mostra Sophie (Amanda Seyfried), uma jovem que está prestes a se casar e não sabe quem é seu pai. Ela descobre o diário da mãe Donna (Meryl Streep) e por isso convida três homens do passado da matriarca que podem ser seu pai para comparecer na cerimônia.

Onde assistir: Lionsgate+, Globoplay e Telecine

Doze é Demais

Em Doze é Demais, Steve Martin e Bonnie Hunt interpretam Tom e Kate Baker, pais de 12 filhos. É difícil cuidar de tanta gente, mas eles dão um jeito. O problema é que bem quando Tom é convidado para dirigir o time Stallions, Kate faz sucesso com um livro e precisa viajar em turnê com a publicação.

Onde assistir: Disney+

Lady Bird: A Hora de Voar

Outro filme sobre relação entre mãe e filha é Lady Bird: A Hora de Voar, com as atrizes Saoirse Ronan e Laurie Metcalf. Dirigido por Greta Gerwig, o longa mostra Christine McPherson, que prefere ser chamada de Lady Bird, que está no último ano do colégio e desejo ir para uma faculdade bem longe de casa.

Onde assistir: Globoplay

O Maior Amor do Mundo - filmes para assistir no Dia das Mães

Com Jennifer Aniston, Julia Roberts e Kate Hudson, O Maior Amor do Mundo mostra várias histórias que acabam associadas por causa da maternidade. Sandu (Aniston) é uma mãe solo com dois filhos, Jesse (Hudson) tem uma difícil relação com a mãe e Miranda (Roberts) é uma escritora que abre mão de ter filhos para se dedicar a carreira.

Onde assistir: Star+, Youtube Filmes e Google Play Filmes

Minha Mãe é uma Sereia

Este clássico com Cher e Winona Ryder mostra também uma relação de mãe e filha e pode ser opção para o Dia das Mães. Minha Mãe é uma Sereia mostra Charlotte, uma garota de 15 anos, que está casada do jeito meio maluco da mãe, que sempre muda a família para uma nova cidade. Por isso, quando elas se mudam para Massachusetts e sua mãe começa a namorar com um lojista, a garota espera que sua vida sossegue finalmente.

Onde assistir: MGM

Red: Crescer é uma fera

A animação da Pixar também levanta pontos sobre família e maternidade. Na trama de Red: Crescer é uma Fera, a jovem Mei experimenta uma mudança em sua vida ao chegar na adolescência. Devido a um segredo que é guardado em sua família durante décadas, ela acaba se transformando em um panda vermelho.

Onde assistir: Disney+

Valente para assistir no Dia das Mães

Valente também traz uma trama complicada entre mãe e filha. A jovem princesa Merida não quer saber de se casar e seguir as normas da monarquia, como dita a educação que sua mãe tentou passar para ela. Após estragar um evento cujo o objetivo era conseguir um pretendente para ela, Merida acaba envolvida em um problema com a mãe, que é alvo de um feitiço.

Onde assistir: Disney+

Filme Tully fala sobre maternidade

Estrelado pela atriz Charlize Theron, o longa Tully fala sobre as dificuldades da maternidade. A protagonista é mãe de três filhos, sendo um deles recém-nascido, e vive atarefada. Mas sua vida muda depois que ela recebe uma babá noturna como presente para que ela consiga viver mais.

Onde assistir: HBO Max

Onde Mora o Coração - filmes para assistir no Dia das Mães

Em Onde Mora o Coração, Natalie Portman interpreta a jovem Novalee Nation, uma adolescente de 17 anos que descobre uma gravidez indesejada e que nunca teve uma família de verdade. Após ser abandonada pelo namorado egoísta, ela entra em trabalho de parto enquanto tentava roubar comida. Assim, ela acaba conhecendo pessoas que nem pensava que poderiam mudar sua vida.

Onde assistir: HBO Max

Garçonete é um filme para assistir no Dia das Mães

Garçonete mostra Jenna, papel de Keri Russell, uma mulher que trabalha como garçonete e é conhecida por suas ótimas tortas. Ela sonha em juntar dinheiro suficiente para se livrar do marido tóxico e controlar, mas acaba descobrindo uma gravidez no pior momento possível.

O longa se transformou em musical na Broadway com canções de Sara Bareilles.

Onde assistir: Disney+

Minha Mãe é uma Viagem - filmes para assistir no Dia das Mães

A comédia Minha Mãe é uma Viagem, para assistir no Dia das Mães, é estrelada pelos atores Seth Rogen e Barbra Streisand e mostra o personagem Andy Brewster, que está prestes a realizar um sonho e viajar pelo país. Porém, após fazer uma rápida visita para a mãe, ele acaba obrigado a levar ela na longa viagem.

Onde assistir: Youtube Filmes, Google Play Filmes, Apple TV e Amazon Prime Video (para aluguel)

