60 frases da semana do Natal para colocá-lo no espírito natalino

60 frases da semana do Natal para colocá-lo no espírito natalino

Com a chegada da semana do Natal, muitos se preparam para a aguardada ceia e a troca de presentes. Porém, esta época do ano é também um momento de reflexão e demonstração de carinho, e por isso separamos frases para enviar aos amigos e familiares.

Reunida entre filmes de Natal favoritos, autores famosos, líderes espirituais e celebridades, esta coleção oferece uma mistura festiva que vai do inspirador ao nostálgico e humorístico. Todas as frases são curtas e fáceis de escrever no seu cartão de Natal deste ano ou para enviar no grupo de WhatsApp.

Frases de Natal para mandar para a família

O Natal é sempre uma época de refletir sobre as pessoas especiais da vida, como os familiares, os amigos próximos e todos os que vivem no coração. Com isso, é importante poder enviar uma mensagem de carinho neste dia especial para mostrar amor.

1 - "Te desejo um Natal abençoado e cheio de amor"

2 - "Natal é época de paz e lhe desejo toda a felicidade do mundo"

3 - "Que seu Natal seja repleto de alegrias"

4 - "Um feliz Natal para sua família e que o próximo ano venha repletos de benções"

5 - "Bom dia nesta manhã de Natal! Que seus sonhos se realizem em um dia tão especial"

6 - "Seja solidário não apenas nesta época do ano, mas todos os dias"

7 - "Um natal de paz e amor para você e sua família"

8 - "Que seu Natal seja iluminado"

9 - "Que o espírito natalino invada o seu coração"

10 - "Que o Natal lhe traga paz e esperança"

11 - "Que a magia do Natal nunca abandone o seu lar"

12 - "Que este Natal seja repleto de bênçãos e amor para compartilhar"

13 - "O espírito natalino deve ser ser compartilhado entre as pessoas que amamos, por isso compartilho com você"

14 - "Lembrei de você neste Natal! Muita paz e felicidade"

15 - "Te desejo uma noite de Natal maravilhosa e que o menino Jesus nos traga união e amor"

16 - "Que nesta semana do Natal sua casa esteja repleta de amor e carinho"

17 - "Espero que sua família esteja bem e feliz neste Natal"

18 - "Você é o melhor presente que recebi neste Natal"

19 - "Nesta semana do Natal, diga para as pessoas que você ama o quanto elas são especiais"

20 - "Você mora no meu coração, boas festas"

21 - "Nunca se esqueça que o Natal é mais do que apenas ganhar presentes"

22 - "Que este Natal seja de muita felicidade na sua família"

23 - "Vamos aproveitar a semana do Natal para compartilhar o amor e solidariedade que temos guardado no peito"

24 - "A semana do Natal deve ser vivida com amor e esperança de dias melhores. Boas festas"

25 - "Que a sua semana do natal seja repleta de benções e felicidade"

26 - "Um natal de sonhos e esperança para você e sua família"

27 - "Que a esperança não deixe o seu coração nesse Natal"

28 - "O amor deve ser dividido e nesse Natal quero dividir o meu com você"

29 - "Que a magia do Natal ilumine seu caminho"

30 - "Sua presença faria meu Natal mais feliz"

31 - "Jesus nasceu para nos dar a vida e hoje celebramos seu nascimento. Feliz natal!"

32 - "Que seu Natal seja cheio de graça, felicidade e amor"

Frases bíblicas para a semana de Natal

O Natal também é uma época de reflexão sobre o nascimento de Jesus para os cristãos. Por isso, também selecionamentos alguns versículos marcantes da Bíblia sobre a chegada do filho de Deus a Terra.

33 - "Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo" - Romanos 15:13

34 - "Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados". Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta" - Mateus 1:21-23

35 - "Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo" - Mateus 2:10

36 - "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.

E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Podero­so, Pai Eterno, Príncipe da Paz" - Isaías 9:6

37 - "Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura" - Lucas 2:12

38 - "Alegre-se muito, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém! Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso,

humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta" - Zacarias 9:9

39 - "Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim" - João 15:4-7

40 - "Porque Deus amou o Mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" - João 3:16

Citações para a semana do Natal

Procurando uma mensagem mais inspiradora? Em caso afirmativo, verifique as citações de Natal abaixo para descobrir o que escrever até o dia 25 de dezembro.

41 - “O Natal nos dá a oportunidade de fazer uma pausa e refletir sobre as coisas importantes que nos rodeiam.” - David Cameron

42 - “No Natal, todos os caminhos levam para casa.” – Marjorie Holmes

43 - “O Natal funciona como cola. Isso nos mantém todos juntos.” –Rosie Thomas

44 - “O melhor de todos os presentes em qualquer árvore de Natal: a presença de uma família feliz, todos envolvidos uns nos outros.” –Burton Hills

45 - “Enquanto lutamos com listas de compras e convites, agravados pelo mau tempo de dezembro, é bom lembrar que há pessoas nas nossas vidas que valem este agravamento, e pessoas para quem valemos o mesmo.” -Donald E. Westlake

46 - “Uma das bagunças mais gloriosas do mundo é a bagunça criada na sala de estar no dia de Natal. Não limpe muito rapidamente. – Andy Rooney

47 - “O Natal não é tanto abrir nossos presentes, mas abrir nossos corações.” – Janice Maeditere

48 - “Contamos os dias apenas para vivenciar isso quase exatamente como sempre fizemos. É tão confortável, familiar e perfeitamente nostálgico que, francamente, não temos nenhum desejo de melhorá-lo.” – Joanna Gaines

49 - “Não acho que o Natal seja necessariamente sobre coisas. Trata-se de sermos bons uns com os outros, trata-se da ética cristã, trata-se de bondade.” –Carrie Fisher

50 - “Quando nos lembramos de um Natal especial, não são os presentes que o tornaram especial, mas o riso, o sentimento de amor e a união de amigos e familiares que tornaram aquele Natal especial.” – Catarina Pulsifer

51 - “O Natal não é apenas um dia, é um estado de espírito.” – Valentim Davies

52 - “Ame mais quem dá do que o presente.” –Brigham Young

53 - “É o Natal no coração que coloca o Natal no ar.” – WT Ellis

54 - “O Natal é uma meia recheada de delícias açucaradas.” – Mo Rocca

55 - “O Natal não é uma estação. É um sentimento.” –Edna Ferber

56 - “É a época mais maravilhosa do ano!” -Edward Pola e George Wyle

57 - “Nada parece unir as pessoas como o Natal.” – Steven Dodrill

58 - “Uma boa consciência é um Natal contínuo.” – Benjamim Franklin

59 - “Natal, meu filho, é amor em ação.” -Dale Evans

60 - “O Natal é o dia que mantém todos os tempos unidos.” – Alexander Smith

Confira também as melhores Músicas para comemorar o fim de ano e tenha um feliz 2024!