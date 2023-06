Horário da parada LGBT+ e shows em SP hoje, domingo - 11/06

A famosa parada LGBT+ de São Paulo ganha sua 27ª edição neste domingo, 11 de junho de 2023. A concentração começa às 10h00 na Avenida Paulista e a partida dos trios elétricos do evento tem início às 12h00. Eles percorrerão um circuito que terminará na Praça Roosevelt até o final do dia.

O evento tem como objetivo promover discussões sociais, a reinvindição de direitos e celebrar a diversidade. O tema desta edição é: "Políticas Sociais para LGBT+ - Queremos por inteiro e não pela metade". Você pode ler o manifesto completo no site do evento.

A parada LGBT+ é promovida pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) e surgiu em 1997. Na primeira edição, o evento contou com apenas 2 mil participantes e ao longo dos anos cresceu exponencialmente, hoje reunindo milhões de pessoas.

O evento já atraiu um público de 4 milhões de pessoas, segundo os organizadores, e chegou a entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior parada LBGT do mundo.

Programação de shows da parada LGBT+ 2023

Diversos shows estão marcados para agradar o público que vai participar do evento neste domingo. Se destacam entre os artistas confirmados nomes como Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Majur, Pocah, Bixarte, Thiago Pantaleão, Urias, Grag Queen e muito mais. A participação do público é gratuita!

Programação completa e oficial da parada LGBT+ de SP:

Trio 1 – Abertura - Organizações de Paradas do Orgulho LGBT+ do Brasil - Juan Guiã, Paulo Pringles

Trio 2 - Famílias LGBT+

Trio 3 – Prefeitura I - Artistas: Aristela

Trio 4 – Prefeitura II - Artista: Megam Scott

Trio 5 – Prefeitura III - Artista: Márcia Pantera

Trio 6 – HIV/AIDS - Artistas: Xênia Star, Luh Marinatti, Lorran Ciriaco

Trio 7 – Pessoas Aliadas - Artista:Filipe Catto

Trio 8 – Rede de Orgulho - Artista: Kauan Russell

Trio 9 – Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, Kellogg, Accor, Microsoft - Artistas: Brunelli, Juan Nym, Dj Zuba

Trio 10 – Lésbicas - Artistas: Ana Dutra e Laura Finochiaro

Trio 11 – Patrocinador Amstel - Artistas: Pabllo Vittar, Salete Campari, Dj Transalien

Trio 12 – Gays - Artistas: Fiakra, Tiago Cardoso, Gustavo Vianna e Douglas Penido

Trio 13 – Patrocinador VIVO - Artistas: Daniela Mercury, Agrada Gregos e Paulete Pink

Trio 14 – Bi+ - Artistas: PC, MC Soffia e Litta

Trio 15 – Patrocinador Mercado Livre e L'Oreal Groupe - Artistas: Majur, Thiago Pantaleão, Siga Bem Caminheira e Cris Negrini

Trio 16 – Travesti/Trans - Artistas: Boombeat, Lorenzo Zimon e Nick Cruz

Trio 17 – Patrocinador: TERRA - Artistas: Urias, Grag Queen, Minhoqueens e Mama Darling

Trio 18 – Patrocinador: Sminorff - Artistas: Pocah, WD, DJ Heey Cat e Batekoo

Trio 19 - Encerramento Diretoria APOLGBT-SP- Artista: Bixarte, Luana Hansen e Tico Malagueta

Entenda - Saiba o significado da sigla LGBTQIA+

Como assistir a parada LGBT+ em casa

Quem está longe de São Paulo neste domingo, 11 de junho, ou mesmo para os paulistas que preferem não sair de casa, ainda sim é possível acompanhar a tudo e assistir a parada LBGT direto do sofá. Haverá transmissão ao vivo e gratuita do evento pela internet!

Live oficial dos organizadores

O canal oficial da Parada LGBT+ de SP no Youtube irá transmitir ao vivo o evento a partir das 13h00. É só acessar o link (https://www.youtube.com/watch?v=Yzax2iyRuUQ) ou clicar no vídeo abaixo para conferir o vídeo da live.

Para não se esquecer do início da transmissão, às 13h00, você pode clicar agora mesmo no vídeo e selecionar a opção "receber notificações". Assim, o Youtube te avisará quando a live começar.

Live do portal Terra

O portal Terra é parceiro oficial do evento, por isso também transmite ao vivo a parada LGBT+ pelo Youtube, a partir das 13h00. A opção é gratuita e você também pode ativar as notificações do vídeo para receber uma mensagem da plataforma de vídeo quando a live começar.

