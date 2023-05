Mara de Terra e Paixão vai ter romance lésbico com Menah

Interpretada pela atriz Renata Gaspar, de 37 anos, Mara é casada em Terra e Paixão com um homem grosseiro e nada agradável. Ao longo da trama, a mulher vai se envolver com a irmã de Jonatas (Paulo Lessa), Menah (Camila Damião), e aos poucos o público já tem acompanhado este novo romance nascer.

Mara e Menah em Terra e Paixão

Nos capítulos do mês de estreia Terra e Paixão, os noveleiros começaram a notar os primeiros passos de Mara e Menah, e já torcem para que elas sejam um casal no futuro. A dona da transportadora e a filha de Gentil (Flavio Bauraqui) começaram a se aproximar, rolou carona, papo e até convite para um show.

O romance de verdade ainda não começou, pois a dupla ainda está se conhecendo e Mara é casada com o bruto e folgado Elias (Lourinelson Vladmir). Porém, para quem torce pelas duas, pode comemorar, pois o futuro namoro entre elas está confirmado.

A TV Globo já adiantou que elas se envolverão nos próximos capítulos da novela, mas ainda não há muitos detalhes de como será esse romance.

Os resumos de Terra e Paixão mostram, por enquanto, que Mara ainda vai passar por mais perrengues com o marido, que pedirá por mais dinheiro, e reclamará da relação com o personagem de Lourinelson Vladmir para Menah. Gentil, o pai da jovem, vai convidar Mara para morar em sua casa, o que deixaria ainda mais próxima da garota, mas não foi revelado até então se ela aceitará o pedido ou não.

Atriz é bissexual e casada na vida real

Mara de Terra e Paixão, a atriz Renata Gaspar é bissexual na vida real. A famosa é casada com Bebel Luz, que trabalhava no campo do marketing até 2019 e hoje é empreendedora e comanda a Teu Chocolates, que produz chocolates artesanais saudáveis, sem açúcar, lácteos e glúten.

Renata e Bebel se relacionam desde 2017 e decidiram selar a união em 2020, durante a pandemia do covid-19. Na época, elas estavam morando juntas e viviam em uma casa grande com mais três amigos, que ficaram muito próximos durante a quarentena, segundo contou para a coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, em março de 2022.

Renata Gaspar chamou a atenção do público na faixa das 21h há pouco tempo, entre 2021 e 2022, quando interpretou Stephany em Um Lugar o Sol, irmã de Erica (Fernanda de Freitas) que foi vítima de feminicídio na trama. Ela também esteve na filme Fervo (2023) e nas peças Não nem Nada e Chrorume no teatro em 2022.

Censura de beijo lésbico em novela da Globo

Entre o público, existe o medo de que o romance de Mara e Menah seja censurado em Terra e Paixão. O receio ocorre por conta de uma polêmica que tem tomado a novela Vai na Fé nos últimos tempos ao não exibir beijos que já estavam gravados entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman).

Em entrevista recente à Marie Claire, a atriz Regiane Alves, uma das partes do casal lésbico da novela de Rosane Svartman na faixa das 7, se pronunciou sobre o assunto e lamentou: “a gente gravou outras cenas de beijo e está esperando ver o que vai dar. Espero que vá ao ar sim, porque, se um abusador na novela, que é o caso de Theo, não incomoda o público, porque celebrar o amor entre duas mulheres, incomoda? Não faz sentido”.

Nas redes sociais, o assunto gerou revolta entre os noveleiros. “Gente, parem de ver essa novela! Parem de dar audiência para quem censura a nossa existência. Deixem de aceitar migalhas”, reclamou uma usuária do Twitter. “Namoral Globo, como que vocês podem cortar até um beijo no pescoço de duas mulheres? Essa censura já passou dos limites mano”, comentou outro.

Por conta disso, há quem pense que o romance de Mara e Menah pode ser sabotado na trama de Terra e Paixão. “Mais um casal para a Globo censurar o beijo porque é horripilante duas mulheres juntas né”, ironizou uma fã da novela sobre uma das cenas das personagens de Gaspar e Damião juntas e em clima de romance.

