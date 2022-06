20 frases católicas de Santos e citações inspiradoras sobre fé

Para muitos, a fé é parte fundamental da vida. No entanto, muitas vezes as coisas não saem conforme o planejado, e podemos nos sentir sem esperança, quebrados e desesperados. Ler citações de fé inspiradoras pode elevar instantaneamente seu espírito e servir como um lembrete de quão forte você pode ser. Por isso, reunimos 20 frases católicas de Santos e citações que certamente te inspirarão.

Ter fé junto com uma perspectiva positiva pode ajudar a motivar e encorajar as pessoas ao nosso redor a fazer o mesmo. Depois de dar uma olhada nessas comoventes citações de fé e lê-las por si mesmo, você pode compartilhar suas favoritas com amigos e familiares para que eles também possam ser encorajados.

Frases católicas de Santos

Aproveite estas citações de alguns dos nossos maiores santos.

“Ore, espere e não se preocupe.” – Padre Pio

“O importante é fazer caridade, não falar de caridade. Devemos entender o trabalho com pessoas muito pobres como uma missão escolhida por Deus”. – Irmã Dulce Lopes Pontes

“Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz; onde houver ódio, que eu semeie amor; onde houver injúria, perdão; onde houver dúvida, fé; onde houver desespero, esperança; onde houver trevas, luz; e onde há tristeza, alegria.” – St. Francisco

“A razão da nossa existência é saciar a sede de Jesus. Quando pediu água, o soldado deu-lhe vinagre para beber, mas sua sede era de amor, de almas, de você e de mim”. – Madre Teresa de Calcutá

“Jesus ama as almas escondidas. Uma flor escondida é a mais perfumada. Devo me esforçar para fazer do interior da minha alma um lugar de descanso para o Coração de Jesus”. – Santa Maria Faustina

“Não se abandonem ao desespero. Nós somos o povo da Páscoa e aleluia é a nossa música.” – João Paulo II

“Nasci pobre, mas de gente honrada e humilde, tenho um orgulho particular de morrer pobre.” – Papa João XXIII

“Louvai e bendizei o meu Senhor, dai-lhe graças e servi-o com grande humildade”. – São Francisco de Assis

“Nós nos tornamos o que amamos e quem amamos molda o que nos tornamos.” – Santa Clara

“E tudo o que você pedir em oração, você receberá, se você tiver fé.” – Mateus 21:22

10 citações católicas inspiradoras da Bíblia

Como fundamento da fé católica, a Bíblia está repleta de versículos para inspirar e motivar. Que as seguintes citações católicas inspiradoras da Bíblia o elevem enquanto você as lê ou as memoriza.

1. “Tenho força para tudo através daquele que me fortalece.” Filipenses 4:13

O apóstolo Paulo sofreu muito durante sua vida. Fome, naufrágio, prisão e falta de moradia são apenas algumas de suas lutas. No entanto, apesar de tudo, ele perseverou porque sabia que Jesus lhe daria a força para passar por isso.

Você serve ao mesmo Jesus que Paulo. E a mesma força que Ele deu a Paulo é a mesma força que Ele dará a você. Jesus lhe dará o poder de superar qualquer coisa que a vida possa lançar em seu caminho.

2. “Encontre seu prazer no Senhor, que lhe concederá o desejo do seu coração.” Salmo 37:4

Neste versículo, o salmista está encorajando você a se deleitar em Deus em vez das fantasias passageiras do mundo. O mundo vai lhe mostrar muitas coisas que podem parecer tentadoras. Mas essas coisas são temporárias e passarão. Deus conhece os desejos do seu coração, e os dons de Deus durarão. Uma vida de deleite em Deus sempre será mais satisfatória do que uma vida de deleite nas tendências passageiras do mundo.

3. “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho.” Salmo 119:105

O que você pode fazer quando o caminho a seguir na vida parece escuro e incerto? Você faz o que o salmista fez – volte-se para as escrituras.

A palavra de Deus ilumina as trevas e fornece clareza em meio à confusão. A Bíblia é realmente um presente de Deus! Aproveite este presente e leia-o. Isso o ajudará a navegar por todas as reviravoltas da vida – especialmente durante tempos difíceis ou sombrios.

4. “A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram.” João 1:5

Às vezes, precisamos de lembretes sobre verdades espirituais. Neste versículo, o apóstolo João dá uma das verdades mais importantes de todas – a luz prevalece sobre as trevas. Você pode enfrentar momentos em que as pessoas o desprezam por sua fé. Você pode enfrentar perseguição ou calúnia. Mas você pode manter sua luz brilhando sabendo que a escuridão do mundo é incapaz de ultrapassá-la. Mesmo que seu corpo pereça, sua alma continuará vivendo com Deus.

5. “Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo”. 1 Coríntios 15:57

O apóstolo Paulo dá uma visão de outra verdade surpreendente. A vitória está marcada para aqueles que colocam sua fé em Jesus. Se você acredita em Jesus, então isso significa que você está do lado vencedor. O mundo pode tentar arrastá-lo para baixo de maneiras aparentemente infinitas. Mas no final de tudo, você tem a vitória em Jesus Cristo. Agarre-se a esta verdade, e os desânimos da vida de repente parecerão insignificantes.

6. “Confie suas obras ao Senhor, e seus planos serão bem-sucedidos”. Provérbios 16:3

Todo mundo tem planos e objetivos para sua vida e alcançar o que se propõe a fazer é certamente um sentimento satisfatório. Mas também é normal enfrentar dificuldades e fracassos. Em todos os momentos, você deve buscar a vontade de Deus e pedir a Ele que o ajude a ter sucesso. Se você estiver na vontade de Deus, com certeza alcançará o sucesso naquilo que se propõe a fazer em sua mente e coração.

7. “Ora, àquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou imaginamos, pelo poder que opera em nós…” – Efésios 3:20

Temos nossos objetivos na vida, mas o fato é que os planos de Deus para nós são ainda melhores. Às vezes, podemos pensar que a vida está ficando fora de controle. Mas Deus sabe o que está acontecendo. Podemos sentir que falhamos, mas para Deus, isso é apenas um passo para o próximo sucesso.

Deus pode fazer muito mais através de nós do que qualquer coisa que possamos imaginar. Nosso poder vem Dele, e é por meio Dele que podemos fazer grandes e poderosas obras aqui na Terra.

8. “Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito.” Romanos 8:28

A vida funciona quando amamos a Deus e buscamos Sua vontade. Neste versículo, Paulo nos lembra que Deus tem um propósito para cada um de Seus seguidores. Mesmo quando você está passando por dificuldades, você pode saber que as coisas vão funcionar se você amar a Deus. Perceba o propósito de Deus para você hoje e apegue-se a Ele em todas as situações.

9. “Se Deus é por nós, quem será contra nós?” – Romanos 8:31 .

Quando você está precisando de algum encorajamento valente, este é o versículo para você. Nesta vida, você pode enfrentar muitos perigos e tribulações nas mãos de outros indivíduos. Se eles estão perseguindo você por sua fé ou sendo malvados com você no trabalho ou na escola, esse tipo de tratamento pode deixá-lo oprimido.

Mas quando Deus está do seu lado, você tem a vitória. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Isso significa que Ele está com você em todos os momentos, e Ele tem a força e o conhecimento para levá-lo à vitória em tudo o que você está enfrentando.

10. “Eu lhe disse isso para que você tenha paz em mim. No mundo você terá problemas, mas tenha coragem, eu conquistei o mundo.” João 16:33 .

Como o último versículo, este é para quando você precisa de um lembrete firme de que tem vitória em Jesus. Jesus diz como é – você enfrentará problemas durante a sua vida. Mas você pode ser corajoso porque Jesus venceu o mundo. E é por causa dessa promessa que você pode ter paz todos os dias, aconteça o que acontecer.