Lista das 100 melhores pizzarias do mundo elege 3 restaurantes de SP

Um guia gastronômico que percorreu o mundo declarou as 100 melhores pizzarias do mundo. A boa notícia é que e pizzarias de São Paulo estão no ranking mundial. A Pizza da Mooca, Leggera Pizza Napoletana e QT Pizza Bar foram coroadas entre as mais gostosas.

Os cinco primeiros foram completados pela Peppe Pizzeria de Giuseppe Cutraro em Paris, 50 Kalò em Nápoles e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, também em Nápoles. No total, 40 pizzarias italianas foram nomeadas para listar, juntamente com 25 em outros lugares da Europa, 15 nos Estados Unidos, 15 na região Ásia-Pacífico, quatro na América do Sul e uma na África. Isso significa que todos os continentes tiveram pelo menos uma de suas pizzarias na categoria.

“Este guia abrange muitos estilos diferentes de pizza, mesmo que, obviamente, o estilo napolitano, clássico e contemporâneo, seja o mais popular”, disseram os curadores do guia em comunicado. “Estamos imensamente satisfeitos porque essa jornada ao redor do mundo para capturar o panorama atual da pizza foi particularmente gratificante.”

Quais as melhores pizzarias do mundo

Confira a lista completa das 100 melhores pizzarias do mundo abaixo:

1. (TIE) I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Itália

1. (TIE) Uma Pizza Napolitana – Nova York, EUA

3. Peppe Pizzeria – Paris, França

4. 50 Kalò – Nápoles, Itália

5. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Nápoles, Itália

6. O Tigli – San Bonifacio, Itália

7. Francesco & Salvatore Salvo – Naples, Italy

8. Seu Pizza Illuminati– Rome, Italy

9. The News 94 – Nápoles, Itália

10. Foto de Tony’s Pizza Napoletana – São Francisco, EUA

11. Ribalta NYC – Nova York, EUA

12. Fratelli Figurato – Madri, Espanha

13. 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Austrália

14. Bottega – Pequim, China

15. 50 Kalò Londres – Londres, Inglaterra

16. The Pizza Bar na 38th – Tóquio, Japão

17. 180g Pizzeria Romana – Rome, Italy

18. Dry Milano – Milão, Itália

19. Cambia-Menti por Ciccio Vitiello – Caserta, Itália

20. Besta – Copenhague, Dinamarca

21. Sartoria Panatieri – Barcelona, ​​​​Espanha

22. I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Itália

23. Pizzeria Peppe – Napoli sta ‘ca ”- Tóquio, Japão

24. Le Grotticelle – Caggiano, Itália

25. Qvinto – Roma, Itália

26. Pepe in Grani – Caiazzo, Itália

27. Razza Pizza Artigianale – Jersey City, EUA

28.0′ Munaciello – Miami, EUA

29. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore, Itália

30. Pizzaria Spacca Napoli – Chicago, EUA

31. Song’ E Napule – New York, USA

32. Via Toledo Enopizzeria – Viena, Áustria

33. ‘O Scugnizzo – Arezzo, Itália

34. Pizza Zulù – Fuerth, Alemanha

35. La Piola Pizza – Bruxelas, Bélgica

36. La Leggenda Pizzeria – Miami, EUA

37. Pizzana – Los Angeles, EUA

38. Crosta – Milan, Italy

39. Kesté Fulton – Nova York, EUA

40. Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Itália

41. Apogeo – Pietrasanta, Itália

42. A Cascina dei Sapori – Rezzato, Itália

43. Peppina – Bangkok, Tailândia

44. Patrick Ricci – Terra, Grãos, Explorações – San Mauro Torinese, Itália

45. Pizza Massilia – Bangkok, Tailândia

46. ​​Pizzaria Padaria Bosco – Tempio Pausania, Itália

47. 400 Graus – Lecce, Itália

48. Denis – Milão, Itália

49. Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italy

50. Eu te amo – Buenos Aires, Argentina

51. Kytaly – Genebra, Suíça

52. La Balmesina – Barcelona, ​​​​Espanha

53. Pizza Strada – Tóquio, Japão

54. nWhat – Amsterdã, Holanda

55. Enosteria Lipen – Triuggio, Itália

56. Oficinas de Alimentos – Sarzana, Itália

57. Ken’s Artisan Pizza – Portland, EUA

58. Pizzaria Bianco – Phoenix, EUA

59. L’Orso – Messina, Itália

60. Sbanco – Roma, Itália

61. La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelas, Bélgica

62. Fiata por Salvatore Fiata – Hong Kong, China

63. Napoli on The Road – Londres, Inglaterra

64. Trigo – Acireale, Itália

65. Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, Nova Zelândia

66. La Braciera – Palermo, Itália

67. Malafemmena – Berlim, Alemanha

68. Pizzeria Luca – Copenhague, Dinamarca

69. Forno de Ouro – Lisboa, Portugal

70. Laboratório 400° – Paris, França

71. Jay’s Artisan Pizzeria – Kenmore, EUA

72. Fandango – Potenza, Itália

73. Pizzeria Mazzie – Bangkok, Tailândia

74. O Velho e o Mar – Florença, Itália

75. Pizzeria Le Parùle – Ercolano, Itália

76. Operações – Brooklyn, EUA

77. A Pizza da Mooca – São Paulo, Brasil – melhores pizzarias do mundo

78. L’Antica Pizzeria – Londres, Inglaterra

79. The Dough Bros – Galway, Irlanda

80. San Gennaro – Zurique, Suíça

81. Giovanni Santarpia – Florence, Italy

82. Spacca Napoli – Seul, Coreia do Sul

83. Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasil – melhores pizzarias do mundo

84. Giangi Pizza and Research – Arielli, Itália

85. ‘O Ver – Londres, Inglaterra

86. Forza – Helsinque, Finlândia

87. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone, Itália

88. Guillaume Grasso – Paris, França

89. Double Zero – São Francisco, EUA

90. BACI Foto de Trattoria & Bar – Hong Kong, China

91. I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano, Itália

92. CIAK – Na Cozinha – Hong Kong, China

93. Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Rome, Italy

94. Al Taglio – Sydney, Austrália

95. Surt – Copenhague, Dinamarca

96. ‘O Fiore Mio – Faenza, Itália

97. Pizzaria e Braceria L’Insieme – Tóquio, Japão

98. Futura Neapolitan Pizza – Berlin, Germany

99. QT Pizza Bar – São Paulo, Brasil – melhores pizzarias do mundo

100. What the Crust – Cairo, Egito