Mensagens de Natal 2021: 6 6 apps de frases para enviar

O fim do ano é uma época em que as pessoas costumam agradecer o que passou e homenagear aqueles que se fizeram presentes ao longo do ano que está acabando. Enviar mensagens de Natal é uma maneira carinhosa de demonstrar gratidão e desejar que o Ano Novo chegue trazendo alegrias, já que a data remete à esperança e à confraternização.

Este ano, boa parte das famílias brasileiras deve voltar a se reunir, mas isso não impede que você envie mensagens doces às pessoas que ama neste Natal. Existem alguns aplicativos que podem te ajudar a criar mensagens personalizadas para publicar ou enviar pelo celular. Fizemos uma seleção de opções para smartphones Android e iOS, confira.

Aplicativos para mensagem de Feliz Natal 2021

Mensagens de Natal e Ano Novo – Esse aplicativo é um dos mais usados para criar mensagens de Natal e Ano Novo e também um dos mais bem avaliados. Disponível para smartphones Android, funciona assim: você escolhe a mensagem e pode trocar a imagem, mudar a cor de fundo, o tamanho e o tipo da fonte e até a frase. Uma das vantagens do app é que as imagens e as principais mensagens podem ser usadas e editadas mesmo sem conexão com a internet.

Natal Montagem de Fotos –Molduras, filtros, efeitos e cenários natalinos para criar cartões de Natal personalizados com fotos de quem você quiser. O aplicativo permite a criação de vídeos e gifs. Os efeitos dão um toque especial, como a neve e os fogos de artifício, por exemplo, que podem ser adicionados aos cartões animados. Porém, boa parte dos recursos só estão disponíveis na versão paga, que custa US$ 4,99 por mês e tem três dias de teste grátis. Feito para iOS.

Mensagens de Natal e Ano Novo para Status – A vantagem desse aplicativo é que você pode compartilhar as mensagens de Natal e Ano Novo pelo WhatsApp em poucos cliques com amigos ou em grupos, além de disponibilizar figurinhas que podem ser usadas tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Disponível na Google Play Store, é gratuito e ideal para quem procura algo mais simples e rápido.

Feliz Natal Editor de Foto – iOS – Mais um app bom para criar cartões de Natal personalizados com fotos e que também está disponível para os dispositivos iOS, o “Feliz Natal – Editor de Foto” é fácil de usar. O aplicativo disponibiliza quadros e molduras que podem ser aplicados sobre as fotos da sua galeria e também é possível adicionar texto sobre elas. Bolas de Natal, Papai Noel, anjos, renas, luzes e outras imagens deixam o cartão caprichado.

Criar Cartões de Natal – Android – Fundos temáticos, cartões, mensagens e fotos reunidos em um aplicativo tão fácil de usar que até as crianças podem criar cartões exclusivos para mandar para os amigos ou familiares. O app é totalmente gratuito e permite compartilhar os cartões pelas redes sociais e aplicativos de mensagens neste Natal. São dezenas de opções e recursos para facilitar a criação e em alguns minutos você tem uma arte pronta e única.

Cartões de Natal – iOS – Gratuito, o aplicativo está desatualizado mas ainda pode ser usado para criar cartões de Natal exclusivos e enviar pelas redes sociais ou salvar no dispositivo. Tem modelos prontos e editáveis, mas também é possível criar algo totalmente novo a partir dos recursos que, apesar de simples, são funcionais. Os cartões com as mensagens de Natal são separados por categorias, o que facilita a busca.

Previsão do tempo: como será o Natal e o Ano Novo de 2021 em SP?

Mensagens prontas de Natal 2021

Separamos algumas mensagens prontas de Natal para usar nos aplicativos, escrever em um cartão ou enviar por texto.

1 – Sua amizade é muito especial e, neste ano, ela fez muita diferença na minha vida. Sou grato por poder contar com sua parceria nos bons e nos maus momentos. Feliz Natal!

2 – Natal é tempo de alegria e eu quero aproveitar a data para demonstrar toda a minha gratidão pela sua amizade ao longo desse ano. Sua generosidade foi essencial. Obrigado por ser uma pessoa iluminada!

3 – Recordar o que vivemos juntos neste ano é inevitável neste Natal, porque você é um dos melhores amigos que alguém poderia ter. Que a alegria e o amor continuem sendo sua marca registrada. Obrigado por tudo e Feliz Natal.

4 – Nessa época mágica e cheia de cores, desejo que não lhe falte alegria, paz, luz e saúde. Sou muito feliz por poder compartilhar tantos momentos ao seu lado, sua amizade sincera é muito importante para mim. Que o Natal seja farto e feliz!

5 – O simples e maravilhoso fato de poder te enviar uma mensagem de Natal significa muito para mim. O ano que está acabando foi cheio de desafios, mas poder contar com a sua amizade foi um diferencial! Desejo muita energia positiva, paz, luz, alegrias e amor nesta data especial.

6 – Mãe, mais uma vez podemos celebrar esta data juntos e isso é tão importante que eu não poderia deixar de te homenagear. Sua paciência, seu amor e sua dedicação são as coisas mais importantes para mim. Obrigado por estar sempre ao meu lado, mãe. Te amo. Feliz Natal!

7 – Felizes são as famílias que, como nós, podem celebrar o Natal com o verdadeiro significado que ele tem: amor, gratidão e esperança. Feliz Natal!

8 – Ter a família unida em volta da mesa foi um dos pedidos que fiz para este ano. Por isso, a minha maior alegria agora é poder compartilhar esta data ao lado de vocês, família querida. Que nosso Natal seja leve, alegre e renove nossas esperanças para o próximo ano.

9 – O melhor presente que alguém pode ganhar no Natal é a família reunida. Obrigado por tanto! Boas festas.

10 – Pai, durante este ano você foi o melhor presente que eu poderia ganhar. Desejo saúde, paz, luz, alegrias e muita esperança neste Natal e que possamos continuar juntos no ano que vai começar. Eu te amo, pai. Feliz Natal!

11 – Você foi o melhor presente que eu ganhei este ano. Obrigado por ser tão especial. Te amo. Feliz Natal!

12 – A verdadeira alegria do Natal é poder celebrar a data ao lado de quem a gente ama. Que você tenha paz, saúde alegrias! Feliz Natal, meu amor.

13 – Foram tantos momentos felizes ao seu lado neste ano que eu não poderia deixar de te agradecer por você ser uma pessoa tão incrível. Obrigado por ser quem é e por me fazer viver coisas tão boas. Que o Natal seja de muita paz e alegria.

14 – Sua companhia neste Natal fará com que ele seja inesquecível. Você é a melhor coisa que me aconteceu neste ano e por isso só tenho coisas para comemorar ao seu lado. Te amo!

15 – O ano está acabando mas meu amor por você só cresce. Espero que possamos celebrar muitos Natais juntos, meu amor. Obrigado por ser tão especial!